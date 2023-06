Ove navike mogu potajno sabotirati vaš gubitak kilograma

Podijeli :

Čini vam se da radite sve što možete, ali ipak nikako ne uspijevate izgubiti višak kilograma? Postoji nekoliko navika na koje morate obratiti pažnju zato što potajno sabotiraju vaše mršavljenje.

Kada slobodno vrijeme posvetite mršavljenju, poprilično je razočaravajuće kada ne vidite rezulate nakon nekoliko tjedana. To bi moglo biti zato što često mijenjate vrste vježbi.

“Često mijenjanje treninga zvuči sjajno u teoriji, ali u konačnici može negativno utjecati na mršavljenje. Kada se odlučite za neki program vježbanja, prakticirajte ga barem mjesec dana da vidite ima li napretka”, rekla je nutricionistkinja Marissa West za magazin Eat This, Not That.

Nikada ne treba pretjerivati u konzumiranju zdrave hrane. Neke zdrave namirnice imaju veliku količinu kalorija, tako da je kontrola porcija ključna.

“Iako su bademi i avokado zdravi i dalje su kalorični. Ukoliko ne kontrolirate porcije, vrlo je moguće da ćete pretjerati, pogotovo ako jedete namirnice iz vrećica”, kazala je.

Nedostatak odmora isto tako sabotira vaše mršavljenje. Osjećaj umora je direktno povezan s debljanjem, prenosi Klix.ba.

“Istraživanja su pokazala da premalo sna povećava želju za konzumiranjem hrane bogate ugljikohidratima. San pomaže vašem tijelu da se oporavi, sačuva energiju i obnovi mišiće”, kazala je West.

