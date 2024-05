Donosimo popis uređaja u domu koji troše najviše struje

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Računi za struju su vam ogromni i ne znate kako ih smanjiti? Stručnjaci imaju savjete o tome koje uređaje biste trebali isključiti i na taj način uštedjeti.

Električne sušilice rublja

Mogu potrošiti do 5 kWh električne energije tijekom jednog ciklusa. U nekim državama, to se s vremenom pretvara u ozbiljan iznos na računu, piše Go Banking Rates.

Prema Liamu Huntu, direktoru Gold IRA Guidea, energetski svjesnije rješenje je iscijediti odjeću s visokom centrifugom prije nego što je objesite da se osuši pomoću užeta za rublje na otvorenom ili sklopive police za sušenje u zatvorenom prostoru.

Staromodne žarulje

Hunt je također primijetio da prelazak na energetski učinkovitu rasvjetu može uštedjeti novac.

“Jeste li znali da LED žarulje troše najmanje 75 posto manje energije i traju 25 puta duže od žarulja sa žarnom niti”, rekao je. “Zamjena žarulja sa žarnom niti za LED žarulje može uštedjeti tonu energije i novca tijekom vremena. LED također emitiraju vrlo malo topline, tako da mogu pomoći da vaš dom bude hladniji u toplijim mjesecima.”

Grijači prostora

Jedan uređaj koji može dodati značajan iznos na vaš račun za struju je grijač prostora. Grijači prostora troše mnogo električne energije i mogu brzo povećati vaše troškove grijanja, prema Scottu Liebermanu, osnivaču Touchdown Moneya.

“Umjesto toga, odaberite energetski učinkovitiji sustav grijanja za svoj dom, poput programabilnog termostata ili centralnog grijanja”, rekao je Lieberman. “Ako morate koristiti grijač prostora, odaberite energetski učinkovit model i koristite ga štedljivo, isključite ga kada niste u prostoriji i usmjerite ga prema vama da se brzo zagrije, a zatim ga isključite.”

Provjerite svoj bojler

U redu, ne možete se jednostavno riješiti bojlera, ali ga možete prilagoditi kako biste uštedjeli novac. Provjerite temperaturu bojlera i smanjite je. “Ovo pomaže u očuvanju energije i smanjuje rizik od opeklina”, rekao je Hunt.

Kate Colarulli, voditeljica strateških uvida u CleanChoice Energy, predložila je ulaganje u pametni termostat.

Energetski vampiri

Samo zato što ste isključili uređaj ne znači nužno da prestaje koristiti električnu energiju.

Neki elektronički uređaji koji su isključeni, ali ostaju priključeni na izvor napajanja, nastavit će crpiti električnu energiju. Ti se uređaji nazivaju “energetski vampiri”, prema Ciscu DeVriesu, bivšem pomoćniku američkog ministra energetike i izvršnom direktoru tvrtke OhmConnect.

Uređaji kao što su kabelske kutije/DVR-ovi i igraće konzole, mikrovalne pećnice, aparati za kavu, grijači prostora, punjači za telefone pa čak i električne četkice za zube mogu dodati i 20 posto vašem mjesečnom računu za struju, rekao je DeVries.

“Kako biste nadvladali ove energetske vampire, koristite pametne utikače ili pametne razdjelnike. Ovi pametni uređaji će detektirati kada više ne koristite uređaj i isključiti napajanje”, rekao je DeVries.

U istom duhu, Colarulli kaže da računala u kućnom uredu mogu trošiti 15-20 vata kada su u mirovanju — tako da isključivanjem računala/prijenosnog računala i pisača kada se ne koriste možete uštedjeti i energiju i novac.

