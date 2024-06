Ovo je najbolje vrijeme za traženje novog posla, a evo i zašto!

Podijeli :

Bilo da se radi o strateškom natjecanju na manje konkurentnom tržištu rada ili o povećanju vaših šansi da se pojavite na radaru manje zaposlenog menadžera za zapošljavanje, ovo je odlično vrijeme za prijavu na nove poslove.

Kreću godišnji odmori, ali vi ste i dalje u potrazi za poslom? Ne brinite jer ljeto može biti odlično vrijeme za traženje posla. Dok su svi na odmoru, ne traže posao. To znači manju konkurenciju nego u drugim razdobljima u godini, što vam daje prednost prilikom prijave za posao. Uobičajeno je da poslodavci odgađaju zapošljavanje za kasnije tijekom godine. To može dovesti do hitnosti zapošljavanja ako netko neočekivano ode. Zbog toga nije neuobičajeno šokirati se da je ljeto odlično vrijeme za traženje posla.

Općenito se očekuje uobičajeni veliki promet kandidata u prvom tromjesečju (siječanj – ožujak) zbog viših proračuna za zapošljavanje. To rezultira mnoštvom otvorenih radnih mjesta na vašem Google pretraživanju. Otvorenih poslova tijekom ljeta u prosjeku je manje, ali i prijava. To može dovesti do veće vjerojatnosti da će vaš životopis biti viđen i razmotren uz manju konkurenciju. Tražite novi posao i pitate se kada je najbolje vrijeme za prijavu? Evo pet razloga zašto je ljeto najbolje vrijeme za pronalazak novog posla, piše Buckingham Futures.

Putujete na posao? Donosimo savjete za jeftinije putovanje i uštedu novca

Fleksibilnost: Tijekom ljeta većina ljudi ima rezervirane praznike što može stvoriti privremeni nedostatak osoblja. Tvrtke bi mogle biti sklonije angažirati vas (osobito ako imate fleksibilnu dostupnost) da popunite te praznine. Suprotno tome, tijekom ostalih doba godine, tvrtke mogu biti manje sklone zapošljavati nove zaposlenike s manje fleksibilnim rasporedom.

Sezonska potražnja: Određene industrije zapravo mogu imati veću potražnju tijekom ljetnih mjeseci, te će stoga morati zaposliti više osoblja kako bi se nosile s ovom povećanom potražnjom. Industrije kao što su turizam, ugostiteljstvo i rekreacija na otvorenom su pod pozitivnim utjecajem povećanja potražnje tijekom ljeta, prenosi Večernji list.

Rad po ugovoru: Određene tvrtke unutar određenih industrija spremne su zapošljavati na temelju ugovora, što može biti jednako povećanom broju zapošljavanja tijekom ljetnih mjeseci kada imaju više projekata za dovršiti. Ovo je sjajna prilika ako tražite kratkoročni posao ili želite steći iskustvo u određenoj industriji bez potrebe da se previše obvezujete.

Uvijek kasnite? Evo kako se pripremiti za posao u sedam minuta!

Smanjena konkurencija: Kao što je već i spomenuto, ukupno otvaranje tržišta rada bit će tiše tijekom ljetnih mjeseci, ali i broj kandidata koji se prijavljuju za posao. Ovo je duboka, nekonvencionalna taktika koju pametni tražitelj posla, mogu koristiti kako bi se istaknuli i potencijalno dosegnuli obično “prepuna tržišta”. To vam daje prednost u procesu zapošljavanja i povećava vaše šanse da dobijete posao iz snova.

Mogućnosti umrežavanja: Nije tajna da lijepo vrijeme znači i veliki broj događanja na otvorenom i prilike za upoznavanje novih ljudi. Ljeto nudi mnoštvo sajmova poslova, industrijskih konferencija i događanja za umrežavanje na otvorenom. Ovi vam događaji mogu pružiti priliku za uspostavljanje veza i izgradnju vašeg mrežnog carstva, što bi moglo rezultirati otkrivanjem novih radnih mjesta.

Ukratko, ljeto može biti dobra prilika za traženje novih poslova iz mnogo razloga uključujući; mogućnosti umrežavanja, fleksibilnost, manje konkurencije, rad po ugovoru i sezonska potražnja. Iskorištavanjem ovih čimbenika i suprotstavljanjem kada je u pitanju vrijeme traženja vašeg sljedećeg posla, definitivno možete povećati svoju vjerojatnost da pronađete sljedeći posao koji vam odgovara.

