Parket će zablistati kao nov: U vodu za pranje dodajte nekoliko kapi ovog sastojka

U stanovima se to posebno može primijetiti uz prozore i na prijelazima, gdje se daske prve počinju podizati. Brišite ravnomjerno, u smjeru dasaka, i nemojte bez potrebe više puta mokrom krpom prelaziti preko istog mjesta. Kada se voda u kanti zamuti, zamijenite je jer prljava voda samo vraća nečistoću na pod.