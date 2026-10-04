JEDNOSTAVAN TRIK
Parket će zablistati kao nov: U vodu za pranje dodajte nekoliko kapi ovog sastojka
Čišćenje parketa ponekad može ostaviti pod mutnim i ljepljivim umjesto da ga učini čistim, no uz nekoliko kapi glicerina u mlakoj vodi moguće je postići sjajniju površinu.
Prije nego što bilo što nanesete na parket, provjerite kako drveni pod reagira tako da sredstvo isprobate na malom, manje vidljivom dijelu prostorije. Isto vrijedi i za redovito brisanje.
Tajni sastojak za čišćenje parketa koji se dodaje u vodu
Riječ je o običnom glicerinu. Taj svestrani proizvod ima brojne primjene u kućanstvu, a iskusne domaćice rado ga dodaju u vodu za pranje kako bi pod nakon brisanja ostao sjajan i ugodan pod nogama, piše Krstarica.
Kada prvi put isprobavate ovaj trik, dovoljno je u kantu mlake vode dodati samo nekoliko kapi. Nema potrebe pretjerivati. Veća količina sredstva neće bolje očistiti površinu, već može izazvati upravo suprotan učinak.
Završna obrada drvenih podova razlikuje se od doma do doma, pa je uvijek dobro napraviti mali test na skrivenom dijelu. Ako je parket tretiran posebnim uljima ili voskom, ovaj korak preskočite i koristite isključivo sredstva namijenjena takvoj vrsti zaštite.
Kako obrisati parket, a da iza krpe ne ostanu tragovi
Prije nego što namočite krpu, usisavačem ili mekom metlom temeljito uklonite prašinu i sitna zrnca pijeska. Ako ostanu na podu, krpa će ih raznositi po prostoriji i mogu nastati mikroogrebotine na laku.
Nakon toga pripremite mlaku vodu i dobro ocijedite krpu. Parket nikada nemojte natapati jer višak vode može prodrijeti između dasaka i s vremenom ozbiljno oštetiti drvo.
U stanovima se to posebno može primijetiti uz prozore i na prijelazima, gdje se daske prve počinju podizati. Brišite ravnomjerno, u smjeru dasaka, i nemojte bez potrebe više puta mokrom krpom prelaziti preko istog mjesta. Kada se voda u kanti zamuti, zamijenite je jer prljava voda samo vraća nečistoću na pod.
Zašto se nakon pranja drvenog poda pojavljuje ljepljivi sloj
Za ljepljiv osjećaj najčešće je odgovorna prevelika količina sredstva za čišćenje. Ako se proizvod ne ispere dovoljno dobro ili ga stavite više nego što preporučuje proizvođač, na površini može ostati tanak sloj koji se lijepi za obuću i privlači novu prašinu.
Drugi čest uzrok je previše vode tijekom pranja i nedovoljno ocijeđena krpa. Posebnu pozornost obratite na spojeve dasaka i pragove oko vrata terase, gdje se vlaga najdulje zadržava.
Ako nakon sušenja ostanu mutni tragovi, isperite krpu čistom vodom i ponovno samo prebrišite pod. U većini slučajeva nije potrebno dodavati nikakvo novo sredstvo, već je dovoljno ukloniti višak prethodnog sloja.
Četiri pogreške zbog kojih parket brzo gubi sjaj
- previše deterdženta ili sredstva za čišćenje
- mokra krpa s koje tijekom brisanja curi voda
- grube spužve, žice i abrazivna sredstva
- sredstva koja nisu prikladna za završnu obradu vašeg poda
Za dug vijek drvenog poda najvažnija je umjerenost. Dobro uklonjena prašina, dobro ocijeđena krpa i blagi dodaci dovoljni su da dom bude čist i blistav bez puno muke.
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