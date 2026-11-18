CAMBRIDGEOV RJEČNIK
Proglašena riječ godine: Puno govori o vremenu u kojem živimo
Engleski pridjev „human“ (ljudski), koji označava posjedovanje „osobina, mana i osjećaja koje imaju ljudi, za razliku od bogova, životinja ili strojeva“, proglašen je riječju godine po izboru Cambridgeova rječnika.
U eri naglog širenja umjetne inteligencije i mračnih upozorenja da bi ona mogla čak i izbrisati čovječanstvo, ta je riječ uhvatila „duh vremena 2026. godine“, izjavila je za AFP članica uprave izdavačke kuće Cambridge University Press Francesca Woodward.
Tijekom proteklih 12 mjeseci, rekla je, ljudi su „doista razmišljali o tome što znači biti čovjek“, osobito zbog zabrinutosti da će im umjetna inteligencija preuzeti radna mjesta.
„Mislim da ljudi pokušavaju sami sebe podsjetiti što znači biti čovjek“, kazala je.
Riječ je pobijedila u konkurenciji drugih riječi povezanih s umjetnom inteligencijom i internetskim svijetom, što odražava snažan globalni interes za to kako tehnologija mijenja naše živote, dodala je.
Leksikografi tog rječnika također su primijetili povećanu upotrebu riječi „human“ u složenicama poput "human-made" (ljudske izrade) ili "human author" (ljudski autor), napomenula je.
Tom McClelland, filozof znanosti sa Sveučilišta u Cambridgeu, opisao je izbor riječi „human“ kao „doista zanimljiv... jer se upravo sada mijenja naše razumijevanje čovječnosti“.
Globalna rasprava o umjetnoj inteligenciji
„Pokušavamo razumjeti razliku između ljudskog i umjetnog uma, između živih bića poput nas i umjetnih bića koja stvaramo. Što nas razlikuje – je li to svijest, kreativnost ili suosjećanje?“, upitao je.
Fokus na to što znači biti čovjek potaknuo je svjetske čelnike i istaknute osobe poput pape Lava XIV., Billa Gatesa, klasične filologinje Mary Beard i glumice Cate Blanchett da se uključe u raspravu.
Koje su se još riječi našle u konkurenciji?
Među ostalim kandidatima za titulu riječi godine bila je i riječ „agent“, koja označava sustav umjetne inteligencije koji može raditi na složen način bez ljudske kontrole.
U utrci je bila i riječ „wholesome“ (zdrav/blagotvoran), definirana kao nešto što je „dobro za vas i vjerojatno će poboljšati vaš život fizički, moralno ili emocionalno“.
U konkurenciji je bio i pojam „dusking“, praksa promatranja sutona kao oblika opuštanja. Riječ je o nizozemskoj tradiciji koja je oživljena kao oblik ponovnog povezivanja s prirodom.
Novi pojmovi povezani s izgledom i društvenim mrežama
Među ostalim novim riječima dodanima u rječnik 2026. godine nalaze se „aura farming“ (građenje karizme) i „looksmaxing“ (maksimalno uljepšavanje).
Riječ godine i novi unosi biraju se prema nizu kriterija, uključujući učestalost pretraživanja riječi na mrežnoj stranici Cambridgeova rječnika.
Koje bi riječi mogle obilježiti 2027. godinu?
Među riječima na koje treba obratiti pozornost iduće godine, prema tom rječniku, nalazi se FOBO – „strah od zastarijevanja“ (engl. fear of becoming obsolete) jer vaš posao može obavljati umjetna inteligencija.
Drugi takav pojam je „weather whiplash“ (nagli vremenski preokret), koji označava „brzu promjenu iz jedne vremenske krajnosti u drugu“.
Prošlogodišnja riječ godine bila je „parasocial“ (parasocijalan), kojom se opisuje osjećaj povezanosti sa slavnom osobom koju osobno ne poznajete ili s izmišljenim likom.
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