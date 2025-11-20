Ovo je riječ godine: Znate li što znači?

"To je savršena riječ godine. Porast parasocijalnih odnosa redefinirao je pojam obožavanja javnih osoba, slavu, ali i način na koji se obični ljudi povezuju na internetu, osobito uz razvoj umjetne inteligencije. Ušli smo u razdoblje u kojem mnogi ljudi razvijaju nezdrave i intenzivne parasocijalne odnose s influencerima. To dovodi do osjećaja da ‘poznaju’ osobe s kojima stvaraju takve veze, da im mogu vjerovati, pa čak i do ekstremnih oblika odanosti. A sve je potpuno jednostrano", istaknula je Simone Schnall, profesorica eksperimentalne socijalne psihologije na Sveučilištu u Cambridgeu.