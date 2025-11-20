Ovo je riječ godine: Znate li što znači?

Cambridge Dictionary je riječ "parasocijalno" proglasio svojom riječju za 2025. godinu, objavilo je to prestižno britansko Sveučilište.
Riječ je u Cambridgeovu rječniku definirana kao koja uključuje ili se odnosi na povezanost koju netko osjeća prema slavnoj osobi koju ne poznaje, liku iz knjige, filma, TV serije itd. ili umjetnoj inteligenciji.
"Savršena riječ godine"
Cambridge University Press & Assessment, izdavač Cambridgeova rječnika, navodi da je ovu godinu obilježio porast interesa za jednostrane parasocijalne odnose koje ljudi razvijaju s poznatim osobama, influencerima i AI chatbotovima.
"Parasocijalno" je jedna od nekoliko AI-povezanih riječi koje su ove godine dodane ili ažurirane u Cambridgeovu rječniku, uključujući i "slop", što znači "internetski sadržaj vrlo loše kvalitete, osobito kada ga je izradila umjetna inteligencija".
"To je savršena riječ godine. Porast parasocijalnih odnosa redefinirao je pojam obožavanja javnih osoba, slavu, ali i način na koji se obični ljudi povezuju na internetu, osobito uz razvoj umjetne inteligencije. Ušli smo u razdoblje u kojem mnogi ljudi razvijaju nezdrave i intenzivne parasocijalne odnose s influencerima. To dovodi do osjećaja da ‘poznaju’ osobe s kojima stvaraju takve veze, da im mogu vjerovati, pa čak i do ekstremnih oblika odanosti. A sve je potpuno jednostrano", istaknula je Simone Schnall, profesorica eksperimentalne socijalne psihologije na Sveučilištu u Cambridgeu.
Pojam potječe iz 1956., kada su sociolozi Sveučilišta u Chicagu, Donald Horton i Richard Wohl, promatrali gledatelje televizije koji su ulazili u "parasocijalne" odnose s osobama na ekranu, odnosima nalik onima koje bi formirali s pravim članovima obitelji i prijateljima. Uočili su kako je brzo rastući medij televizije unosio lica glumaca izravno u domove gledatelja, čineći ih stalnom prisutnošću u njihovim životima.
"Riječ savršeno prikazuje duh 2025.. To je izvrstan primjer kako se jezik mijenja. Ono što je nekad bio stručan akademski pojam sada je postalo dio svakodnevnog jezika. Milijuni ljudi sudjeluju u parasocijalnim odnosima; još više ih je jednostavno fascinirano njihovim rastom", istaknuo je Colin McIntosh iz Cambridgeova rječnika.
Uostalom, sve ovo potvrđuju i podaci jer je na mrežnoj stranici Cambridgeova rječnika zabilježen velik porast pretraživanja pojma "parasocial".
