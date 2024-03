I Fokus napustio koaliciju: Mi ćemo raditi na tome da se HDZ smijeni, ali što nakon toga?

Podijeli :

Predsjednik stranke Fokus Davor Nađi objavio je da njegova stranka, Fokus napušta lijevo-liberalnu koaliciju te da će stranka samostalno izaći na izbore. O svemu je progovorio u N1 Studiju uživo.

Igoru Bobiću je Nađi rekao kako ne napuštaju koaliciju samo zbog Zorana Milanovića. “Bitno nam je da se poštuju vrijednosti za koje se zalažemo. Mi smo mlada, nova stranka koja je pokazala da zna doći do dobrih rezultata. SDP je već u subotu donio program za izbore bez da se išta naše uključilo u taj program, a bilo je i drugih jednostranih poteza bez da nas se išta pitalo. To nije problem Milanovića nego SDP-a. I dalje ćemo zagovarati politike transparentnosti, nižih poreza i stabilne države. Uvjeren sam da će birači to nagraditi”, kaže Nađi.

Vrijedi li upozorenje Ustavnog suda za sve ili samo za SDP i Milanovića?

Dodaje i da je izbacivanje Radničke fronte bilo preduvjet Fokusa za pregovore sa SDP-om, kako bi se moglo razgovarati o programu. SDP je, navodi opet, u subotu donio svoj program za izbore.

“Vidimo da je predaja lista vrlo brzo, izbori su blizi. Mi želimo da se naše politike preslikaju i na nacionalnu razinu”, kaže i dodaje da pred birače idu s obećanjem da će ponovno uspostaviti pravnu državu. “Mi ćemo raditi na tome da se HDZ smijeni, ali što nakon toga?”, kaže.

Nađi kaže i da mu je drago da je SDP-u rastao rejtin. “Neka svima raste rejting, osim HDZ-u, meni je to dobra vijest”, kaže.

Objasnio je još jednom kako razlozi za napuštanje koalicije ne leže u Zoranu Milanoviću nego u načinu na koji se SDP postavio. “Poštujem da moji partneri imaju stav. Ne moramo imati identične stavove jer da ih imamo, bili bismo ista stranka”, kaže.

Nije im (Fokusu), kaže, stran ni pojam manjinske vlade.

Novi pravac razvoja

“Stranka Fokus je drugačija od svih stranaka u Hrvatskoj po tome što mi ne govorimo ono što ljudi žele čuti, već govorimo stvari kako jesu i kako trebaju biti. U ove izbore idemo ne samo da bi smijenili postojeću vlast, već da odredimo novi pravac razvoja Hrvatske. Fokus ne zanima samo 17.4. ove godine, nas zanima 18.4. i svi oni dani i godine koji će uslijediti nakon izbora.

Nobilo upozorava: Ako dođe do bilo kakvih problema, mi ćemo u šestom mjesecu biti u pravoj ustavnoj krizi Katarina Peović oplela po Milanoviću

Mi nećemo sumanuto jurišati, a bez da znamo koji nam je cilj. Nama nije cilj spaljena zemlja. Mi u Fokusu smo mladi ljudi, nova generacija političara koji žele i imaju odgovornost voditi ovu zemlju za desetljeća koje slijede. Trenutno je u Hrvatskoj takvo usijanje i psihoza kao za vrijeme hladnog rata. Imamo dvije strane koje jedna drugoj prijete, i na kraju će stvarno ostati samo spaljena zemlja.

Istina je da smo u više navrata razgovarali sa SDP-om. Također, istina je da su se svi drugi dogovorili ili ispali iz tih dogovora sa SDP-om. Svi osim nas. Mi smo ostali zadnji upravo zbog toga što smo upozoravali SDP da nije dovoljno samo promijeniti HDZ s vlasti, već da trebamo znati što ćemo raditi dan poslije. Nažalost, nismo nikako mogli doći u poziciju da konstruktivno razgovaramo o programu. Svjestan sam da je SDP-u pobjeda na nišanu, ali nama to nije prihvatljivo ako je cijena toga urušavanje ustavnog poretka, agresija u javnom prostoru i politički obračun. Fokus zbog svega ovoga na izbore neće izaći kao dio SDP-ove koalicije već idemo samostalno.

Mlada smo stranka, samo 4 godine postojimo, a već smo u tako kratkom vremenu uspjeli sredine u kojima imamo vlast pretvoriti najboljim gradovima i općinama u Hrvatskoj. Oni koji nas znaju i oni koji su barem jednom poslovno ili privatno bili u Samoboru, Svetoj Nedelji, Svetom Ivanu Zelini, Dugom Selu, Pirovcu ili Križu dobro znaju da se tamo dobro živi i posluje. To s mjesta koja su unazad nekoliko godina proglašavana najboljima u Hrvatskoj. Dakle, mi znamo kako. I to ćemo ponuditi biračima koji su u ovoj trenutnoj situaciji nezadovoljni kako se ponašaju HDZ i SDP, kojima se ne sviđaju ovi politički obračuni. Mi smo nova generacija političara i svi oni kojima je dosta gledati stare političke face kako se izmijenjaju na pozicijama, imaju priliku glasati za nas. Idemo smijeniti HDZ, ali na način da ponudimo rješenja za dan poslije. Mi to znamo. I to smo već dokazali”, poručio je Nađi na Facebooku.

