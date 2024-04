Sedam namirnica koje potiču razvoj dječjeg mozga

Podijeli :

Psihijatar i autor dr. Drew Ramsey kaže da je hrana koju djeca konzumiraju vrlo važna jer je značajna za razvoj mozga, a ono što djeca jedu ima veliki utjecaj na njihovu koncentraciju i kognitivne sposobnosti.

Dr. Drew Ramsey jedan je od autora knjiga “Dijete sreće” i “Pedeset nijansi kelja”.

Kako kaže, sljedećih sedam namirnica može pomoći djeci da budu oštriji te mogu povoljno utjecati na razvoj djetetovog mozga, prenosi zadovoljna.rs.

Jaja

Proteini i hranjivi sastojci koji se nalaze u jajima pomažu djeci da se koncentriraju.

Kako poslužiti:

Zamotajte pečena jaja u tortilje od cjelovitih žitarica, jedite za doručak ili popodnevni međuobrok. “Ovo pakiranje proteina držat će djecu sitima do sljedećeg obroka i neće osjećati potrebu za šećerom.”

Možete probati i sendviče sa salatom od jaja ili punjena jaja.

Grčki jogurt

Masti su neophodne za zdravlje mozga. Punomasni grčki jogurt (koji ima više proteina nego drugi jogurti) pomaže u održavanju moždanih stanica u dobroj formi za primanje i slanje informacija.

Kako poslužiti:

Grčki jogurt sa zanimljivim dodacima – pahuljicama s najmanje tri grama vlakana ili borovnicama bogatim nutrijentima poznatim kao polifenoli. Žitarice s tamnom čokoladom također su dobra opcija. Sadrže i polifenole. Ovi sastojci održavaju budnost usmjeravajući protok krvi u mozak.

Zeleno lisnato povrće

Špinat i kelj bogati su folnom kiselinom i vitaminima te smanjuju šanse za demenciju koja se može javiti kasnije u životu. Kelj je fenomenalna namirnica, sadrži antioksidanse i druge tvari koje pomažu u stvaranju novih moždanih stanica.

Kako poslužiti:

Djecu je obično teško nagovoriti da jedu ovu hranu. Stoga umjesto uobičajene salate probajte nešto drugačije – izblendajte špinat ili kelj za međuobrok, dodajte špinat u omlet ili lazanje, napravite čips od kelja ili ga narežite, pokapajte s malo maslinovog ulja i malo soli, pa zapecite.

Riba

Riba je dobar izvor vitamina D i omega-3 kiselina koje štite od slabljenja mentalnih sposobnosti i lošeg pamćenja. Losos, tuna i sardine su vrste koje su bogate omega-3 kiselinama.

“Što više omega-3 dobijemo, to će mozak bolje funkcionirati i djeci će biti lakše usredotočiti se”, kaže Bonnie Tobb-Dix, nutricionistica i autorica knjige “Read Before You Eat” (Čitaj prije nego što jedeš).

Kako poslužiti:

Pecite ribu na roštilju, dodajte umak za umakanje kao prilog, dodajte u tacose ili napravite sendvič od tune.

Orašasti plodovi

Sadrže proteine, esencijalne masne kiseline, vitamine i minerale. Orašasti plodovi mogu poboljšati raspoloženje i smanjiti napetost u živčanom sustavu.

Kako poslužiti:

Nabavite maslac od kikirikija ili možete napraviti maslac od sjemenki suncokreta. Sjemenke suncokreta su bogate folnom kiselinom, vitaminom E i selenom. Ako dijete ne voli posebno jesti sjemenke, onda ih pospite po krekerima ili kruhu prije pečenja.

Napravite Pesto umak: Orašasti plodovi u kombinaciji s maslinovim uljem i zelenim povrćem čine vrlo zdrav i ukusan umak koji možete poslužiti uz tjesteninu od cjelovitih žitarica.

Zobena kaša

Proteini i vlakna koja se nalaze u zobenoj kaši pomažu u čišćenju krvnih žila. Jedno je istraživanje pokazalo da su djeca koja su jela zobene pahuljice s dodatkom šećera bila bolja u zadacima pamćenja od djece koja su jela slatke žitarice.

Kako poslužiti:

Dodajte cimet. Istraživanja pokazuju da sastav začina štiti moždane stanice.

Jabuke i šljive

Jabuke i šljive vrlo su korisne i sadrže kvercetin, antioksidans koji se bori protiv slabljenja mentalnih sposobnosti.

Kako poslužiti:

Oni dobri, važni sastojci često se nalaze u samoj kori ploda, stoga je savjet da kupite organsko voće, dobro ga operete i sve stavite u jednu zdjelicu kako bi bilo spremno za brzi međuobrok.

