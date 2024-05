Što učiniti s korovom nakon što ga konačno iščupate?

Podijeli :

Unsplash/Nagesh Badu

Proljetna sezona u vrtu osim sadnje cvijeća i povrća i radosti uređenja donosi i nemilu borbu protiv korova. A nakon što korov konačno iščupate, suočavamo se s novim problemom – što učiniti s njim? Evo što savjetuju stručnjaci.

Bez obzira na to koliko preventivnih mjera poduzmete, korov se često pojavi u vrtovima i travnjacima. A osim što neki od njih mogu izgledati ružno i neuredno korov se možu natjecati s poželjnim biljkama i oduzimati im vodu i hranjive tvari, a mogu biti i izvor bolesti i nametnika, piše tportal.

“Magični napitak” za biljke: Recept za gnojivo koje možete napraviti sami

Ako korovu dopustimo širenje i postavljanje sjemena, on vrlo lako može zavladati vanjskim prostorom pa ga je stoga je važno iščupati prije nego što se to dogodi. No, što učiniti s ovim biljkama nakon što ih uklonite?

Stručnjaci otkrivaju savjete za sigurno korištenje i odlaganje korova koje će vam sigurno dobro doći u proljetnoj sezoni.

Kuhanje s korovom

Vjerovali ili ne, ali korov možete iskoristiti za kuhanje. Mnoge vrste korova, poput maslačka, povrtnog tušnja i bijele lobode, zapravo su jestive.

“Istražite lokalne samonikle jestiva biljke koristeći provjerene”, kaže Sally McCabe, pomoćnica ravnatelja za obrazovanje zajednice u Hortikulturnom društvu Pennsylvanije.

“Potražite vodiče prilagođene početnicima koji se fokusiraju na lako prepoznatljive vrste”, dodaje.

Koristite korov kao malč

Također možete koristiti iščupani korov kao malč u svojim vrtnim gredicama.

“Postavite ga kao prirodnu barijeru kako biste suzbili budući rast korova”, kaže McCabe.

Samo budite oprezni i ne koristite korov koji je otišao u sjeme, jer bi to moglo dovesti do novih problema s korovom.

Kompost od korova

Određeni korovi koji nisu otišli u sjeme i nisu bolesni mogu se dodati kompostnoj hrpi.

“Korovi koji su plodni sijači ne bi se trebali kompostirati, jer to povećava rizik da održivo sjeme ostane u kompostu”, kaže Damon Abdi iz Hammond Research Station na Poljoprivrednom centru Državnog sveučilišta Louisiana.

Sezona bazge je počela: Napravite sok od ljekovite biljke uz ovaj jednostavan recept

“Korovi koji su otišli u sjeme ili su blizu toga također se ne smiju kompostirati”, dodaje.

Osim toga, izbjegavajte kompostirati korov koji pokazuje znakove bolesti ili je tretiran pesticidima.

Ako je korov siguran za kompostiranje, pobrinite se da se temperatura kompostiranja održava na oko 60 stupnjeva tijekom nekoliko narednih dana kako biste ubili sjemenke korova.

“Ako temperatura kompostiranja nije dovoljno visoka, tada sjemenke korova mogu ostati aktivne, a kada se vaš kompost raširi po vrtu, te sjemenke korova mogu proklijati”, kaže Abdi.

Koristite korov kao punilo

Umjesto da bacate korov, koristite ga kao punilo za biljke u posudama.

“Zatrpajte korov u velike posude i pustite ga da se raspada nekoliko tjedana, a zatim napunite posudu dobrom zemljom”, kaže McCabe.

Ako se odlučite za ovaj način iskorištavanja korova, izbjegavajte korištenje korova koji je otišao u sjeme ili izgleda bolesno, jer bi to moglo utjecati na biljke kojima punite ove posude.

Bacite korov

Često je najbolje rješenje baciti korov, a važno je to učiniti ispravno kako se ne bi vratio u vaš vrt.

“Ako biljke korova izgledaju bolesno, imaju štetočine ili su otišle u sjeme, maknite ih iz svog vrta”, kaže McCabe.

“Bacite korov u svoje obično smeće ili ga odnesite na odlagalište. Obavezno ga stavite u zatvorenu vrećicu kako biste spriječili njegovo širenje”, dodaje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.