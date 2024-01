Šest načina na koje hladno vrijeme utječe na naše tijelo – od ‘zimskog penisa’ do krvnih ugrušaka

Podijeli :

Pexels

Vrijeme može utjecati na naše zdravlje na mnogo načina. Neke od njih možete očekivati, poput pojačanog kašlja i učestale infekcije, najčešće dišnih puteva.

Ali druge nuspojave ledenih uvjeta mogle bi biti veće iznenađenje – one uključuju bolove u leđima, takozvani ‘zimski penis’, pa čak i povećan rizik od srčanog i moždanog udara.

Evo šest neočekivanih načina na koje hladno vrijeme može utjecati na naše tijelo.

1. ‘Zimski penis’

Možda ste čuli muškarce kako se žale da im ponos djeluje malo manji tijekom zime. Iako ovo zvuči pomalo kao mit, dr. Sarah Jarvis je prethodno rekla da je “tehnički, zimski penis stvar”.

Hoćemo li se stvarno razboljeti ako izađemo na hladnoću mokre kose? Vrhunac hladnog vala tek stiže, temperature će padati i do -10 Sve više ljudi pati od zimske depresije, a evo zašto ju ne bismo smjeli shvatiti olako

To ima veze s krvnim žilama u ekstremitetima koje se skupljaju kada postane hladno kako bi se preusmjerio protok krvi u vitalna područja poput naših unutarnjih organa, prenosi The Sun.

Liječnik opće prakse i klinički direktor Patient.info objasnio je: “U osnovi, zimi vaše tijelo zadržava toplinu zatvaranjem krvnih žila na površini. Znamo da je jedno od najočiglednijih mjesta, jer ima vrlo veliku površinu, penis. Također znamo da se testisi smanjuju na hladnoći bez obzira na to da li se mogu povući više u skrotum. To nije fizička trajna promjena, ako se zagrijete onda će se vratiti u normalu.”

Profesor i direktor Centra za učenje kliničke anatomije na Sveučilištu Lancaster, Adam Taylor, rekao je da osjetljivost penisa na hladnoću ima veze s njegovom anatomijom. Rekao je da prirodna reakcija preusmjeravanja protoka krvi iz penisa – koji on opisuje kao spužvu – smanjuje njegovu veličinu “ali također drži penis bliže tijelu kako bi se spriječilo smrzavanje”.

“Slična promjena događa se i s testisima koji se, kada su hladni, privlače bliže tijelu kako bi ostali topli”, dodao je.

2. Ozebline

Kad već govorimo o ozeblinama, nisu samo intimni dijelovi žrtve nižih temperatura. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, “najčešće pogađa nos, uši, obraze, bradu, prste na rukama ili nogama”.

Zdravstveni nadzornik opisao je ozebline kao “ozljedu tijela uzrokovanu smrzavanjem”. NHS dodaje da se to obično događa na temperaturama ispod -0,55 Celzijevih stupnjeva.

Simptomi obično počinju hladnim i bolnim zahvaćenim dijelovima, uz bockanje, pulsiranje ili bol. Ovo je stadij poznat kao smrzotina, u kojem koža utrne i postane bijela. Dugotrajno izlaganje hladnoći uzrokuje oštećenje tkiva. Zahvaćeno područje može biti tvrdo i smrznuto, ali pocrveni i pojavit će se mjehurići kada se otopi. To se zove površinska ozeblina, jer zahvaća gornje slojeve kože i tkiva.

Potrebno ju je liječiti, ali nije tako teško kao duboke ozebline, koje mogu uzrokovati oštećenje ispod kože tetiva, mišića, živaca i kostiju. Koža postaje bijela, plava ili s mrljama, a kako se otapa, mjehurići ispunjeni krvlju pretvaraju se u guste crne kraste.

Vrlo je vjerojatno da će tkivo odumrijeti ako je ozeblina uznapredovala do ove faze i zahvaćeno tkivo će se možda morati ukloniti kako bi se spriječila infekcija, stoji u smjernicama NHS-a.

3. Krvni ugrušci

Nisu svi zdravstveni problemi povezani s hladnoćom uzrokovani izlaganjem niskim temperaturama; bitna je i temperatura vašeg doma jer vani postaje hladnije.

Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva rekla je da “naša tijela vode stalnu bitku” da održe unutarnju temperaturu na oko 37,5 Celzijevih stupnjeva koliko je potrebno stanicama i organima da budu zaštićeni od oštećenja.

Dodaje se da kada nam je hladno, naša krv postaje gušća, što može dovesti do zgrušavanja krvi – tada se ona skuplja i stvrdnjava. Krvni ugrušci mogu biti ozbiljni ako se ne liječe i mogu dovesti do opasnih zdravstvenih događaja poput moždanog i srčanog udara. Zapravo, to je jedan od razloga zašto vidimo više srčanih i moždanih udara u danima nakon hladnijeg vremena.

Ako ste u mogućnosti, agencija je preporučila da svoj dom ili određene prostorije koje koristite zagrijete na barem 18 Celzijevih stupnjeva.

“To je temperatura na kojoj počinjemo vidjeti promjene u tijelu, kada se krv počinje zgušnjavati. Dakle, temperature iznad ove najbolje su za zaštitu vašeg zdravlja”, poručuje Agencija.

Kretanje umjesto mirnog sjedenja također može spriječiti zgrušavanje krvi i učiniti vas malo toplijima. Ustajanje u intervalima kako biste si napravili topli napitak ili uzeli nešto dobar je način da se ne zaboravite nastaviti kretati.

Ako se ne možete kretati, mrdajte prstima na nogama i rukama. Možda ne zvuči puno, ali čak i male mjere poput ove mogu vam pomoći da budete topli i zdravi.

4. Problemi s disanjem

Mnogi od nas drže dobro zatvorene prozore tijekom dana kako bi spriječili ulazak hladnog zraka. Možda mislite da je noć dobro vrijeme da otvorite prozor i prozračite prostor, budući da ste ušuškani ispod pokrivača.

No, stručnjaci upozoravaju da je važno držati kuću toplom, a prozor spavaće sobe zatvoren u hladnim zimskim noćima. Udisanje hladnog zraka može biti loše za vaše zdravlje jer povećava rizik od infekcija prsnog koša.

Pulmolozi kažu da hladan zrak može uzrokovati sužavanje dišnih putova, povećavajući količinu sluzi koju proizvodite i otežati vam disanje. Hladan, suhi zrak također može iritirati vaše dišne ​​puteve i pogoršati simptome poput piskanja, kašlja i nedostatka zraka.

5. Smanjen imunitet

Hladnoća također može utjecati na sposobnost vašeg tijela da se bori protiv infekcija. Zbog toga u tjednima nakon hladnog vremena vidimo više smrtnih slučajeva od infekcija poput upale pluća, a plućne bolesti i kašalj mogu se razviti u ozbiljniji problem.

Iako hladan zrak može otežati borbu protiv respiratornih infekcija poput prehlade i gripe, to je i način na koji se skrivamo od hladnijeg vremena koji nas može izložiti opasnosti. Provođenje više vremena u zatvorenom može zapravo pomoći u širenju respiratornih infekcija, navodi se.

6. Bolovi u leđima

Ako osjećate da vam se bol u donjem dijelu leđa pogoršava kad je vani hladno, ne zamišljate to. Johns Hopkins Medicine je rekao: “Bol u leđima doista može biti povezana s barometarskim tlakom i vanjskom temperaturom.”

Promjene tlaka ponekad mogu uzrokovati bolove u zglobovima s artritisom, uključujući kralježnicu. Vaši zglobovi reagiraju na okolinu, pri čemu ih hladnoća čini krućima i veća je vjerojatnost da će pretrpjeti ozljede.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvati okreću leđa dizelašima: Sve ih manje kupuju, a ovo je glavni razlog tome Hrvat otišao kupiti automobil u Srbiju pa ostao iznenađen: “Ovo nisam doživio u svojoj zemlji”