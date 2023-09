Život u braku nakon prevare: Kako vratiti povjerenje, a kada je najbolje – rastati se?

Podijeli :

Život u braku nakon prevare može biti izazovan i zahtijeva puno rada, otvorenosti i angažmana od oba partnera. Brak je putovanje ispunjeno usponima i padovima, a jedan od najtežih izazova s kojima se parovi mogu suočiti je upravo prevara. Iako se pod pojam prevara u braku najčešće misli samo na fizičku prevaru, ponekad emocionalna može stvoriti jednako boli i problema.

Kada se suočite s prevarom u braku, jako bolnim iskustvom, može vam se činiti da vam se brak raspao. Međutim, mnogi parovi odluče da žele spasiti brak, nastaviti biti zajedno i raditi na obnovi povjerenja.

Život u braku nakon prevare nije lak, no moguć je ukoliko su obje strane spremne raditi na rješavanju dosadašnjih problema. Poznata psihoterapeutkinja Jane Smith izjavila je kako su prevare bolne, ali neki parovi izađu iz njih jači nego ikada.

Ključ je otvorena komunikacija, iskrenost i volja za promjenom.

Međutim, neki parovi ni ne pomišljaju na život u braku nakon prevare. Stoga je teško dati univerzalne odgovore na pitanja poput treba li ostati u braku nakon prevare. Pregledom koraka kako živjeti nakon prevare i onih stvari o kojima biste trebali razmišljati možda dobijete malo više informacija i drugačiju perspektivu na vlastitu situaciju.

Koliko su prevare u braku česte?

Prema istraživanju koje je provodila organizacija “Institute for Family Studies” 2014. godine, stopa prevara u braku bila je oko 16 posto u Sjedinjenim Američkim Državama.

Neka istraživanja su pokazala da se u Europi u braku najviše vara u Francuskoj i Norveškoj, dok se najmanje vara u Grčkoj. Međutim, istraživanja koja se provode po pitanju društvenih odnosa pa tako i prevara, često budu različitih rezultata.

Uzrok tomu su utjecaj kulture, društvenih normi i drugih faktora na ovu temu.

Život u braku nakon prevare – tko vara više?

S obzirom na to da je statistika o prevarama u braku zamršena, nema mnogo konkretnih podataka o tome varaju li više žene ili muškarci u braku. Kako se čini, oba spola su podjednaka u tim činovima.

Međutim, neka istraživanja su sugerirala da su muškarci skloniji prevari u braku u usporedbi sa ženama. Ovi nalazi su često povezani s tradicionalnim stereotipima o muškoj seksualnosti. Studije pokazuju kako su žene sklonije prevarama ako su nezadovoljne u svojoj vezi ili braku.

Kod ovih podataka je bitno u obzir uzeti i da neće svi priznati da su prevarili ili da su bili prevareni. Češće će muškarci priznati prevaru u anketama nego žene što također može utjecati na rezultate istraživanja.

U svakom slučaju, neovisno o tome tko je prevario partnera u braku, druga osoba s time mora živjeti ako se odluči na nastavak života u braku nakon prevare.

Najčešći razlozi prevare u braku

Sve su veze i brakovi drugačiji te nije moguće dati univerzalan odgovor zašto dolazi do prevare u braku.

Međutim, bihevioralna istraživanja koja se bave proučavanjem ponašanjaljudi u odnosima, donose neke zaključke koji se mogu generalizirati. Ističemo, svaka situacija se ipak treba sagledati individualno.

Ovo su najčešći razlozi prevare u braku:

– manjak emocionalne povezanosti: osobe mogu osjećati nedostatak emocionalne bliskosti i povezanosti sa svojim partnerom, što ih može navesti da traže tu povezanost s drugom osobom

– nedostatak seksualnog zadovoljstva: manjak seksualne intimnosti, uzbuđenja i zadovoljstva u braku može biti okidač za prevaru jer se ista onda traži izvan braka

– osjećaj zapostavljenosti: osjećaj kao da vas partner zanemaruje može potaknuti traženje utjehe kod druge osobe

– ovisnost o uzbuđenju: neki ljudi jednostavno nisu naučili niti nemaju sposobnosti biti vjerni u vezi ili braku, takvim osobama avantura predstavlja uzbuđenje za kojim žude, a ne znaju ga drugačije postići

– nesuglasice i konflikti u braku

– manjak komunikacije: loša komunikacija u braku može dovesti do nesporazuma i frustracija

– nisko samopouzdanje partnera: ako osoba ima nisko samopouzdanje veće su šanse da će tražiti potvrdu i privlačnost kod drugih osoba izvan braka

– nesklad vrijednosti i ciljeva između partnera

– osveta: osobe koje su emocionalno slabe mogle bi varati kao način osvete ili kazne partneru za neki prethodni incident ili prevaru – ponekad incidenta niti nema već se osveta može koristiti kao izlika za prevaru koju su željeli napraviti

– želja za prekidom braka: zbog manjka komunikacije moguće je da partner drugome ne zna reći da zapravo želi izlaz iz braka; onda se dogodi prevara u braku za koju se možda nesvjesno nada da će uzrokovati prekid braka

Svaki od razloga u pozadini ima mnogo dublju priču i nije ih moguće generalizirati.

Manjak komunikacije, nedostatak seksualnog zadovoljstva, osveta – sve to pokazuje da jedan ili oba partnera imaju neke osobne probleme koje trebaju riješiti. Parovima se predlaže da kada primijete da neki problem postoji, kod njih ili partnera, da ga rješavaju odmah.

U suprotnom može doći do zamjeranja i osjećaja zapostavljenosti.

Nerijetko se događa da je prevara u braku ili vezi način da partner prekine vezu. Ponekad su osobe previše slabe, u strahu ili jednostavno ne znaju kako prekinuti brak. U tom slučaju prevara dolazi kao rješenje koje je jasno i jednostavno.

Život u braku nakon prevare obično se događa jer se partner odlučuje na oprost i ostanak u odnosu. Istraživanja pokazuju da su za to najčešći razlozi: djeca, pritisak religije, pritisak društva, nada u ponovnu obnovu ljubavi, financije i strah od samoće.

Život u braku nakon prevare

Pitanje treba li ostati u braku nakon prevare nije jednostavno i nema univerzalnog odgovora koji bi odgovarao svakom paru.

Odluka o tome hoćete li ostati u braku nakon prevare ovisi o mnogo faktora, uključujući vaše osobne vrijednosti, osjećaje prema partneru, dinamiku vašeg odnosa, okolnosti prevare i vaše želje za obnovom veze.

“Oporavak nakon prevare zahtijeva vrijeme i strpljenje. Ne očekujte instant promjene, ali vjerujte da je moguće ponovno izgraditi povjerenje”, izjavila je psihoterapeutkinja Maria Garcia.

Objašnjava i kako je za život u braku nakon prevare nužno strpljenje kako bi se ponovno razvilo povjerenje. Međutim, ponekad to jednostavno nije moguće, ali i to je sasvim u redu. Svi smo različiti i neki će oprostiti prevaru, dok će nekima to biti neupitan razlog za prekid.

Stoga ne postoji jedan odgovor na pitanje treba li ostati u braku nakon tog događaja. No, mogli biste razmišljati o nekim stvarima koje će vam dati više odgovora.

Primjerice, razmišljajte i provjerite je li partner zaista spreman raditi na obnovi braka i povjerenju? Osjećate li instinktivno da možete nakon prevare ostati u braku?

Prilikom razmišljanja se zapitajte i o razlozima zbog kojih je došlo do prevare te postoji li mogućnost da te razloge sasiječete u korijenu. Možda je razlog bio želja za prekidom, preispitajte sve mogućnosti i razgovarajte o tome s partnerom.

Razmišljajte i o tome što za vas znači brak i hoćete li vi, ako prihvatite život u braku nakon prevare, zaista biti sretni i zadovoljni. Odlučite i ostajete li u braku zbog sebe ili djece, te ako ostajete zbog djece je li to rješenje zaista najbolje za njih.

Ne zaboravite i kako je nužno da u ovom periodu kada razmišljate o životu u braku nakon prevare morate realno sagledati svoje osjećaje i što za vas predstavlja dugoročna sreća, kao i koji su vaše osobne vrijednosti koje želite sačuvati, a preko kojih ste voljni prijeći. Razmislite i o svim alternativnim rješenjima.

Savjetuje se da prilikom odabira hoćete li ostati u braku, ne razmišljate o onim stvarima koje su bile prije.

Primjerice, kako je osoba bila dobar otac ili majka vašoj djeci ili kako vas je prije znao nasmijavati. Ako odlučujete hoćete li život u braku nakon prevare budite realni i čvrsti, prema sebi i partneru. Vaša budućnost je u pitanju i vaša sreća za ostatak života, nemojte to uzeti olako.

Kako živjeti u braku nakon prevare?

Ako ste odlučili oprostiti prevaru, uzmite u obzir da proces oprosta može biti izuzetno složen i zahtijevati puno vremena, truda i radnje kako bi se postigao.

Oprost nakon prevare nije univerzalna ili automatska reakcija, i neki parovi nikada ne uspiju postići potpuni mir. Međutim, mnogi parovi su uspjeli obnoviti svoje brakove i ponovno izgraditi povjerenje nakon nemilog događaja.

Evo nekoliko ključnih aspekata koje treba uzeti u obzir i raditi na njima kako bi se obnovilo povjerenje i izgradilo zdravo partnerstvo nakon prevare:

1. Iskrena komunikacija

Otvoreni razgovor je ključan za rješavanje problema i suočavanje s posljedicama prevare. Oba partnera trebaju biti spremna izraziti svoje osjećaje, strahove i brige bez osude ili optužbi. To uključuje i otvoreno raspravljanje o razlozima koji su doveli do prevare.

2. Obnavljanje povjerenja

Povjerenje je temelj svakog zdravog odnosa, ali nakon prevare, ono može biti jako narušeno. Partner koji je prevario treba biti spreman biti potpuno otvoren i iskren te dokazati svoju vjernost kroz riječi i djela. Male laži nakon prevare mogu biti razlog prekida braka, stoga u potpunosti izbjegavajte izmotavanja, prešućivanja i laži.

To može uključivati otvoreno dijeljenje informacija, pridržavanje dogovorenih granica i pokušaj izgradnje novih iskustava koja jačaju povjerenje. Uzmite u obzir i da nemaju svi ljudi jednak način iskazivanja osjećaja stoga neki više preferiraju fizički dodir, neki emocionalne razgovore, a neki poklone.

Ako poznajete svog partnera, znat ćete koji je njegov način ljubavnog jezika.

3. Konkretan trud i rad

Prevare često uzrokuju duboku emocionalnu bol i traumu za oba partnera. Pomoć stručnjaka, poput bračnog savjetnika ili terapeuta, može biti korisna za obrađivanje tih emocija i potporu u procesu ozdravljenja. Nemojte se libiti razgovarati sa stručnjacima unatoč tome što ste možda već prokomentirali prevaru s prijateljima.

Ponekad od bliskih osoba možemo dobiti pretjerano subjektivne pa čak i destruktivne savjete.

4. Oprostite partneru i sebi

Da bi mogli nastaviti život u braku nakon prevare, morate biti spremni oprostiti. Opraštanje nije lagan proces i može potrajati vremena. Partner koji je bio prevaren treba biti spreman raditi na procesu opraštanja, ali isto tako partner koji je prevario mora biti strpljiv i razumjeti da oprost nije automatski.

Opraštanje ne znači zaboraviti, već da se oba partnera slože da nastoje izgraditi novu budućnost.

U ovom periodu otvoreno komunicirajte zajedničke i pojedinačne ciljeve, želje i ambicije. Ako ste vi ti koji ste prevarili partnera, dajte mu prostora i vremena da sabere svoje misli.

Poštujte želje partnera, no nemojte dopustiti da se vama manipulira jer ste napravili grešku ako je partner prihvatio da ćete ostati u braku nakon prevare. To mora biti zajednička odluka.

5. Postavljanje novih granica

Nakon prevare, važno je postaviti nove granice i uspostaviti jasna očekivanja u vezi vjernosti i međusobnog poštovanja. Oba partnera trebaju biti spremna pridržavati se tih granica kako bi obnovili povjerenje. Izbjegavajte laži i prešućivanja. Život u braku nakon prevare neće biti moguć ako oba partnera nisu iskreno iskazala što žele.

6. Osvrnite se na brak

Obje strane trebaju se osvrnuti na svoje postupke i razmotriti svoj doprinos problemima u braku. Samorefleksija može pomoći u razumijevanju uzroka prevare i omogućiti promjenu negativnih obrazaca ponašanja. Razmišljajte i razgovarajte o tome zašto je došlo do prevare, kako se to moglo spriječiti te što vam garantira da se neće ponoviti.

Postoji li nešto što biste vi mogli činiti više, drugačije, a što bi partner trebao činiti drugačije?

Kada je vrijeme za razvod braka?

Naveli smo ranije kako su sve veze i svi brakovi drugačiji te ne postoje univerzalni savjeti oko toga treba li ostati u braku nakon prevare. No, postoje neke stvari i situacije kada bi razmatranje razvoda ili razdvajanja moglo biti opravdano.

Dakako, parovi se mogu izvući iz svih problema ako su obje strane spremne raditi na tom pitanju.

No, psihoterapeuti savjetuju da nakon ovih situacija više razmišljate o razdvajanju od partnera nego o pomirenju:

1. Fizičko ili emocionalno zlostavljanje

Ako partner nad vama vrši fizičko zlostavljanje, emocionalne ucjene, manipulacije ili bilo što slično tome, postavite se tako da vaša sigurnost mora biti prioritet, a ne vaša veza ili brak.

2. Ponavljanje prevare bez popravka

Ako vas partner unatoč vašem trudu, komunikaciji i molbama uzastopno vara, to ukazuje na nedostatak kajanja i volje za promjenom; takvi su brakovi toksični i potpuno besmisleni.

3. Manjak volje za popravkom

Ako bez obzira na vaš trud partner koji je prevario ne pokazuje želju za popravkom na bilo koji način, možda bi ostanak u braku nakon prevare mogao biti jako frustrirajuć.

4. Nedostatak povjerenja

Kada se odlučite na život u braku nakon prevare i dogovorili ste se s partnerom kako će to dalje izgledati, a vaše želje se nimalo ne ispunjavaju ili je stanje još gore, brak postaje nelagodan i nesiguran, razmislite želite li biti u takvom odnosu.

Odluka o razvodu braka nakon prevare ovisi o individualnim okolnostima i vrijednostima tog braka i svakog od partnera.

Terapija za parove može biti korisna kako bi se procijenile opcije i razgovaralo o daljnjim koracima. Bez obzira na odluku, važno je da obje strane osiguraju svoju sigurnost, emocionalnu dobrobit i sreću.

