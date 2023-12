Stavljamo ga u skoro svako jelo, jedemo ga na sto načina. Koje su moguće nuspojave konzumacije luka?

Podijeli :

Većina ljudi može uživati ​​u luku uz minimalne ili nikakve probleme. Međutim, postoje nuspojave kao što su loš zadah, iritacija očiju i alergijske reakcije.

Luk je kulinarsko i ljekovito bilje. Pripada rodu Allium zajedno s češnjakom, ljutikom, porilukom, mladim lukom i vlascem.

Brojne su blagodati: Razlozi zašto je luk odličan za vas!

Vjeruje se da je to jedno od najranije uzgojenih povrća na svijetu. Koristili su ga Rimljani, Grci i mnoge druge kulture tisućama godina kao hranu i kao lijek za brojne bolesti.

Korištenje luka kao biljnog lijeka dovelo je moderna istraživanja do otkrivanja njegovih brojnih ljekovitih prednosti. Na primjer, može imati protuupalna, antibakterijska, antitrombotička, antikancerogena, antioksidativna svojstva i svojstva zaštite srca i jetre.

Ipak, unatoč ovom mnoštvu potencijalnih zdravstvenih dobrobiti, luk može uzrokovati neželjene nuspojave kod nekih ljudi, piše Healthline.

1. Može pogoršati simptome IBS-a

Sindrom iritabilnog crijeva (IBS) arakteriziraju simptomi kao što su nadutost, bolovi u trbuhu, grčevi, plinovi, generalizirana slabost i abnormalni pokreti crijeva koji variraju od zatvora do proljeva.

Iako se hrana ne smatra uzrokom IBS-a, ona može potaknuti njegove simptome. Stoga je dijeta s niskim udjelom FODMAP-a postala popularan tretman utemeljen na dokazima.

“FODMAP” je kratica za “fermentabilne oligo-, di-, monosaharide i poliole”. To su neprobavljivi i sporo apsorbirani ugljikohidrati kratkog lanca koji se nalaze u određenoj hrani i uzrokuju nelagodu kod osoba s IBS-om. Dijeta s niskim udjelom FODMAP-a ima za cilj izbjegavati hranu s visokim udjelom FODMAP-a i zamijeniti je hranom s niskim udjelom FODMAP-a kako bi se smanjilo oticanje crijeva. Luk, češnjak, ljutika, mahunarke, kokos i proizvodi na bazi mlijeka i pšenice uobičajene su namirnice s visokim udjelom FODMAP-a.

Budući da luk može izazvati ili pogoršati simptome IBS-a, neki ljudi će ga možda morati privremeno ili trajno izbjegavati.

2. Neki ljudi su alergični

Alergije na hranu se javljaju kada vaš imunološki sustav ima negativnu reakciju na proteine ​​iz određene hrane. Ovaj imunološki odgovor može utjecati na organe i sustave kao što su vaša koža, crijeva, srce te dišni i živčani sustav.

Najčešći alergeni u hrani za djecu i odrasle su kravlje mlijeko, jaja, kikiriki, riba, školjke, orašasti plodovi, soja i pšenica. Nadalje, voće i povrće su najčešći alergeni kod odraslih.

Nekoliko studija identificiralo je alergijske reakcije na luk. Luk pripada obitelji cvjetnica Liliaceae, zajedno s češnjakom, šparogama i porilukom. Istraživanja sugeriraju da se može pojaviti unakrsna alergijska reakcija između različitih biljaka Liliaceae kao i peludi trava. To znači da ako ste alergični na jedan od njih, možete doživjeti alergijske reakcije i na druge.

Luk sadrži spojeve koji se nazivaju dialil disulfid i protein prijenosa lipida, koji mogu uzrokovati simptome alergije kao što su astma, curenje iz nosa, začepljenost nosa, crvene oči, svrbež očiju i nosa i kontaktni dermatitis, karakteriziran crvenim osipom koji svrbi. U rijetkim slučajevima može doći do kontaktnog dermatitisa kada ljudi jednostavno dodiruju luk bez da ga jedu.

3. Može iritirati oči

Prilikom sjeckanja luka vjerojatno ste osjetili peckanje u očima koje uzrokuje suzenje.

Pripadnici roda Allium proizvode sumporni metabolit koji se naziva lakrimatorni faktor (LF), koji djeluje kao kemijski obrambeni mehanizam protiv životinja i mikroba. LF je hlapljiv spoj, što znači da lako isparava. Oslobađa se kao rezultat niza enzimskih reakcija koje se događaju kada se tkivo luka poremeti — primjerice kada ga nasjeckate. Zbog svoje hlapljivosti, LF može dospjeti u vaše oči i izazvati iritaciju odgovornu za učinak luka koji izaziva suze.

Kako biste spriječili da vam LF dospije u oči, možete pokušati ohladiti luk prije nego što njime rukujete, nasjeckati ga pod mlazom vode, nositi zaštitne naočale i zapaliti šibicu

4. Može izazvati žgaravicu

Žgaravica može biti simptom gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) — stanja u kojem se sadržaj želuca vraća natrag u jednjak, cijev koja povezuje želudac i grlo. To može uzrokovati peckanje u prsima. To se događa kada se mišić na kraju vašeg jednjaka, koji se naziva donji ezofagealni sfinkter (LES), opusti. To može omogućiti da hrana i želučana kiselina prođu u vaš jednjak.

Istraživanja iz 2000. sugeriraju da neka hrana, uključujući luk, može izazvati simptome žgaravice potičući opuštanje LES-a. Studija iz 1990. primijetila je da je obrok koji je sadržavao luk značajno povećao epizode žgaravice kod ljudi s čestim žgaravicama, i u usporedbi s istim obrokom bez luka i s kontrolnom skupinom ljudi bez žgaravice.

5. Loš zadah

Ako ste ikada uživali u jelu s lukom, ova smrdljiva nuspojava vjerojatno vas neće iznenaditi. Konzumacija određene hrane, poput luka i češnjaka, može uzrokovati privremenu halitozu, poznatiju kao loš zadah (18 Pouzdani izvor).

Ako želite uživati ​​u jelu s lukom, ali brinete zbog lošeg zadaha, možda se možete boriti s mirisom pranjem zuba, koncem, žvakaćim gumama ili ispiranjem usta nakon jela.

