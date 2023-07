Što smije u avion, a što ne: Pravila za kozmetiku, tekućine, baterije..

Podijeli :

Službenik carinske kontrole putnika i ručne prtljage u Zračnoj luci Podgorica kažnjen je sa 150 eura nakon što je otkriveno da je u petak, 21. srpnja, na let Air Serbia-e ušla žena s dvije plinske boce (patrone), priopćeno je iz Zračne luke Crne Gore.

Što možemo unijeti u avion?

Svaki zračni prijevoznik ima određenu količinu, veličinu i težinu prtljage koju možete ponijeti sa sobom u zrakoplov, stoji u odgovoru Zračne luke Nikola Tesla za N1.

Najčešće je, dodaju, dopušteno ponijeti jedan komad ručne prtljage maksimalne težine između 5 i 10 kilograma. Propisanu težinu i dimenzije ručne prtljage potrebno je provjeriti kod odabranog zrakoplovnog prijevoznika prilikom kupnje zrakoplovne karte.

Dopuštena težina prtljage koja se prevozi bez naplate razlikuje se ovisno o prijevozniku, odredištu i klasi prijevoza. U većini slučajeva vrijedi pravilo da putnici poslovne klase mogu predati do dva komada prtljage težine do 32 kilograma, a putnici ekonomske klase jedan komad težine do 20 ili 23 kilograma.

Precizne informacije o ograničenjima težine i ukupnoj količini predane prtljage možete dobiti prilikom kupnje avionske karte, ističu.

Sukladno propisima, tekućine, gelove, aerosole i kozmetiku do 100 mililitara moguće je nositi u ručnoj prtljazi samo ako su zapakirani u prozirnu plastičnu vrećicu veličine 20 x 20 centimetara s patentnim zatvaračem, zapremine do jedne litre po putniku i odvojeni izvan ručne prtljage. Detaljnije informacije možete pronaći na stranicama zračne luke.

Posebni uvjeti vrijede za prijevoz tekućina na letovima za New York, o čemu putnici detaljnije informacije mogu potražiti kod odabranog zračnog prijevoznika.

Što nije dopušteno u ručnoj prtljazi

U ručnoj prtljazi nije dopušteno nositi oštre metalne predmete, štapove i palice, dok oružje, streljivo, zapaljive, kemijske i otrovne tvari nije dopušteno nositi ni u ručnoj ni u predanoj prtljazi.

U zonu zračne luke i zrakoplov nije dopušteno unositi vatreno oružje i druge naprave za ispaljivanje projektila, omamljivače, predmete s oštrim šiljkom ili oštrim rubom, alate, tupe predmete, eksplozivne i zapaljive tvari i naprave, kao ni uređaje čija uporaba može izazvati teške ozljede ili ugroziti sigurnost. Više informacija o tome putnici mogu pronaći na stranicama zračne luke.

Određene aviokompanije ne dopuštaju prijevoz uređaja i uređaja koji koriste litij-ionske baterije ni u ručnoj ni u predanoj prtljazi (kao što su osobni prijevozni uređaji – hover board, mini-segway, airwheel ili skuter za prtljagu).

Određeni električni uređaji koji koriste litij-ionske baterije mogu se prihvatiti samo u ručnoj prtljazi, pod uvjetom da su isključeni i da se ne pune tijekom putovanja zrakoplovom, dodaju.

