Ovo su najagresivniji znakovi horoskopa

Neki ljudi teže kontroliraju bijes i impulse koji dolaze s tim.

Ljude koje je lako isprovocirati često eksplozivno reagiraju i na najmanju neugodnost.

Astrolozi smatraju dio objašnjenja takvom ponšanju leži u horoskopu, prenosi Best Life.

Rak

Rakovi žele da mislite da su nježni i brižni cijelo vrijeme, ali astrologinja Betty Andrews kaže da su oni stručnjaci u prikrivanju svog bijesa i agresije. “Kada se osjećaju ugroženo ili izazvano, pripazite”, kaže Andrews. Kada se osjećaju izdano, u rakovima se polako kuha bijes. Neće biti glasni i nasilni, ali se također neće ustručavati izbaciti uvredljive komentare.

Blizanac

Blizanci su obično prilično opušteni, ali mogu biti nepredvidivi i lako im postane dosadno. Zahtijevat će puno pažnje ili mentalne stimulacije i mogu postati neprijateljski raspoloženi ako im se ne da ono što im je potrebno. Astrologinja Lauren DeGolia napominje da njima vlada Merkur, planet komunikacije i intelekta, tako da su puni znanja i iskoristit će ga da ugroze druge ako smatraju da je to potrebno. “Njima je lako prisjetiti se svih zamršenih detalja svojih protivnika ili prošlih iskustava”, kaže ona.

Jarac

Jarci ne vole gubiti, odustajati od kontrole ili biti neuspješni. “Ako ste Jarac, postoji 88,8 posto šanse da je vaše srednje ime ‘Natjecanje'”, šali se DeGolia. Spremni su ići u krajnosti kako bi postigli svoje ciljeve i ne boje se upotrijebiti malo agresije kako bi to postigli. Ovi zemljani znakovi znaju što žele i više su nego dobro opremljeni da unište svakoga tko im se nađe na putu. “Energijom jarca vlada Saturn, planet karme i životnih lekcija, tako da se s njima zaista ne treba zakačiti”, kaže DeGolia.

Škorpion

Nijedan drugi znak ne odgovara strasti i intenzitetu škorpiona, ali ispod svoje čvrste vanjštine, oni su osjetljivi vodeni znakovi. Međutim, kada su ljubomorni ili posesivni, do izražaja dolazi njihova agresivna strana. Andrews kaže da Škorpioni vole imati kontrolu i da će vas brzo ubosti ako im učinite nepravdu. Također ne zaboravljaju lako, pa čak i ako mislite da je nešto prošlo, za njhi možda nije. Ironično je što oni ne vole kada su im osjećaji povrijeđeni, ali nemaju problema to učiniti drugima.

Lav

Kao vatreni znak kojim vlada sunce, lavovi mogu biti prilično teški i užareni. Oni uživaju u pažnji i ne vole se boriti s drugima za središte pozornosti. Ako se njihov ego ne hrani dovoljno, vjerojatno će biti skloni dramatiziranju. Samouvjereni lavovi nemaju problema s uklanjanjem suvišnih ljudi s njihovog zacrtanog puta. “Njihova agresivnost ima tendenciju da se razbukta kada su stjerani u kut ili isključeni. Ovaj vatreni vatreni znak ne suzdržava se kada je pod pritiskom, što može biti blagoslov i prokletstvo u nezgodnim situacijama”, kaže DeGolia.

Ovan

Ovnovi idu za onim što žele, govore što god im padne na pamet (čak i ako to nije uvijek najljepše) i vrlo brzo se zapale. Upravo ih ta štetna kombinacija čini najagresivnijim znakom zodijaka. Oni su vatreni znak kojim vlada Mars, planet rata, i imaju živahan temperament. “Ova intenzivna energija također može biti dvosjekli mač, navodeći ih da pokažu nestrpljivost i zasigurno ‘najkraći fitilj’ zodijaka”, kaže Andrews. Budite oprezni s ovnom jer će vam se unijeti u lice ili učiniti da se osjećate maleno ako će im to pomoći da se porobiju do vrha.

