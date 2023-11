Stručnjaci tvrde da je ovo pet najgorih namirnica za imunitet

Podijeli :

S obzirom da se blagdansko vrijeme i sezona virusa podudaraju, važno je održavati optimalan imunitet.

Vaš imunološki sustav je impresivna sila stanica, tkiva i organa koji vas štite od mikroskopskih prijetnji poput bakterija i virusa.

Kako brinuti o imunitetu tijekom hladnijih mjeseci? S ovih 5 stvari počnite već danas

Stručnjaci za prehranu slažu se da je prehrana bogata vlaknima, voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama i mahunarkama ključna za održavanje zdravog mikrobioma i kontrolu upale, što je ključno za odgovoran imunološki sustav.

Nasuprot tome, nezdrava hrana može poremetiti ravnotežu vašeg imunološkog sustava, što dovodi do trajne upale i oslabljene imunološke obrane. To povećava vaš rizik od bolesti, piše The Healthy.

Pazite na svoje tijelo i izbjegavajte hranu koju stručnjaci smatraju najgorom za vaš imunitet, kako bi se i vaše tijelo brinulo o vama.

1) Šećer

Nutricionističke smjernice općenito savjetuju ograničavanje “dodanih šećera” – onih dodatnih žlica koje se stavljaju u hranu tijekom proizvodnje – na manje od 10 posto vašeg dnevnog unosa kalorija. Na dijeti od 2000 kalorija dnevno, to nije više od 200 kalorija iz dodanih šećera, što je jednako prekomjernih 12 žličica. Američko udruženje za srce još je strože, predlažući ne više od devet žličica za muškarce i šest za žene.

Da biste zaobišli šećer, odlučite se za prirodnu slatkoću voća poput bobičastog voća ili jabuka, koje imaju blaži učinak na glukozu u krvi. Kad ste žedni, odaberite vodu s dodatkom voća, biljne čajeve (koji vam mogu zagrijati cijelo tijelo u hladnim mjesecima!) ili mineralnu vodu. Ovi napitci vas hidratiziraju i hrane bez ometanja vašeg imunološkog sustava.

2) Procesuirano meso

Slanina, kobasice i delikatese—mogli bi biti izvrstan blagdanski doručak, ali također su među najgorim namirnicama za vaš imunološki sustav. Ovo meso dolazi prepuno konzervansa i zasićenih masti (nezdrava vrsta masti koju želite svesti na minimum).

Ovo voće ima 50 puta više C vitamina od limuna i naranči i sezona mu upravo počinje

Redovita konzumacija može dovesti do kronične upale, koja održava vaš imunološki sustav u stalnom stanju pripravnosti i, s vremenom, može ga istrošiti.

Zamijenite prerađeno meso za nemasnije bjelančevine koje su minimalno obrađene, kao što su pileća prsa na žaru, riba ili opcije biljnog podrijetla poput leće i slanutka. Ovi izvori proteina imaju manje zasićenih masti i ne sadrže konzervanse u prerađenom mesu, što pomaže u smanjenju upale i podržava vaš imunološki sustav.

3) Rafinirane žitarice

Pekarski proizvodi, pita, kruh, pa čak i krekeri mogu biti među najgorom hranom za vaš imunološki sustav. Ne samo da su nutritivno oskudni, već također dovode do naglih fluktuacija šećera u krvi – potiskuju vaš imunološki sustav i otežavaju vašem tijelu da se bori protiv infekcija.

Pokušajte u svoju prehranu uključiti alternative od cjelovitih žitarica poput smeđe riže, kvinoje, ječma i verzije kruha i tjestenine od cjelovitih žitarica. Ove cjelovite žitarice ne povećavaju šećer u krvi tako dramatično, zahvaljujući nižem glikemijskom indeksu. Također će osigurati dodatne hranjive tvari i vlakna.

Špinat ili kelj, što je zdravije? Evo što kažu nutricionisti

4) Alkohol

Pretjerana konzumacija alkohola može oštetiti crijevnu barijeru, stvarajući prolaz štetnim bakterijama da uđu u vaš krvotok. To izaziva upalu i može oslabiti stanice koje budno motre na infekcije.

Obilna, kronična konzumacija alkohola također može smanjiti sposobnost našeg tijela da stvara T-stanice i B-stanice, antitijela koja koristimo u borbi protiv infekcije.

5) Kofein

Brzo povećanje energije od kofeina, osobito u energetskim pićima, ima svoje nedostatke – veliki je njegov utjecaj na kvalitetu i trajanje sna. Loš san je pak dobro dokumentiran čimbenik koji može oslabiti imunitet. Osobito navečer, čuvajte se proizvoda za uljepšavanje s kofeinom (koji vam mogu prodrijeti u krvotok) i poslastica za pultom u kafiću, budući da uživanje u čokoladi ili čak malo mente s kofeinom mogu potaknuti vašu energiju, čineći ih jednom od najgorih namirnica za vaš imunološki sustav sustav.

Za podizanje energije koje je nježnije za vaše tijelo, razmislite o zelenom čaju ili skromnoj količini crne kave. Oba sadrže kofein, ali s dodatnim zdravstvenim prednostima i bez visokog udjela šećera. Također razmislite o smoothieju napravljenom od mješavine voća, povrća, i izvor proteina, kao što je grčki jogurt ili proteinski prah. Ove alternative nude postupno oslobađanje energije, pomažući u izbjegavanju razornih učinaka kofeina na san.

