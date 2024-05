Stručnjak objasnio što pornografija čini vašem mozgu

Podijeli :

Unsplash/Andrea Piacquadio

Pornografija uključuje materijale poput videozapisa, slika ili knjiga koje eksplicitno prikazuju seksualni sadržaj za uzbuđenje. U današnjoj digitalnoj eri pristup ovom materijalu rašireniji je nego ikada. Nedavno istraživanje objavljeno u Journal of Sex Research upotrijebilo je podatke Similarweba da ilustrira ovu tvrdnju, pokazujući da najposjećenija pornografska stranica ima 700 milijuna više posjeta od Amazona i 1,5 milijardi više od Netflixa. Iako ga pretežno konzumiraju muškarci, istraživanje naglašava rastući trend među znatnim brojem žena.

Iako je pornografija prevladavajuća, ostaje značajna praznina u sveobuhvatnim istraživanjima koja detaljno govore o učincima pornografije na mozak, piše The Healthy.

Ovisnost se među kliničkim stručnjacima često definira kao pretjerano bavljenje bilo čime do te mjere da to ometa svakodnevni život. Bilo da se radi o kockanju, društvenim mrežama, ovisnosti o drogama ili seksu, ovaj obrazac može biti štetan za osobno blagostanje i odnose. Istraživanja pokazuju da je uporna konzumacija pornografije povezana sa stvarnim fizičkim promjenama u mozgu koje mogu dovesti do raznih psiholoških i bihevioralnih problema. Iako neki tvrde da pornografija može poslužiti kao korisna uloga u seksualnom obrazovanju, osobnom istraživanju, pa čak i poboljšanju odnosa, raste zabrinutost zbog njezine uporabe.

Ključna psihijatrijska studija iz 2014., koja je prva implementirala skeniranje mozga među korisnicima pornografije, otkrila je nekoliko važnih učinaka koje pornografija ima na mozak. Moždana aktivnost pokazala je da česti korisnici imaju smanjenu količinu sive tvari u strijatumu (kritični dio moždanog sustava nagrađivanja), pokazuju slabije reakcije na seksualne slike i imaju smanjenu povezanost između prefrontalnog korteksa (centra za donošenje odluka) i sustava nagrađivanja.

Ovi rezultati pokazuju da redovita i intenzivna izloženost pornografiji može smanjiti osjetljivost na seksualne podražaje, utjecati na vještine donošenja odluka i možda potaknuti pojedinca da traži više novih ili devijantnih sadržaja.

Međutim, početkom 2024. profesor psihologije i istraživač ovisnosti dr. Joshua Grubbs objasnio je: “Pažljivo čitanje znanosti o korištenju pornografije ne podupire ideju da pornografija abnormalno mijenja ljudski mozak ili usporava neuralni razvoj. Gotovo svi ljudski hobiji i interesi dovode do suptilnih promjena u strukturi mozga.” Dr. Grubbs je primijetio da uočene promjene nisu nužno znakovi disfunkcije ili abnormalnog razvoja i dodao da je “to u skladu s poznatom idejom da različite aktivnosti i hobiji mijenjaju naš mozak na različite načine.”

Dr. Grubbs se također osvrnuo na povezanost između korištenja pornografije i problema mentalnog zdravlja, navodeći da većina dokaza ne pokazuje uzročno-posljedičnu vezu što znači da iako može postojati veza između korištenja pornografije i stanja poput depresije, anksioznosti i stresa, pornografija ne mora uvijek biti kriva za ova stanja.

Vrijedno je napomenuti da ako konzumiranje pornografije dovodi do izolacije, nedostatka sna ili drugog ponašanja koje bi se moglo smatrati antisocijalnim u kliničkom okruženju, to bi mogao biti pouzdan znak da je u igri još jedan psihološki čimbenik.

Što pornografija čini vašem mozgu? Evo što kažu istraživanja:

1. Pornografija aktivira sustav nagrađivanja vašeg mozga

Pornografija pokreće sustav nagrađivanja u mozgu otpuštanjem dopamina, neurotransmitera povezanog sa zadovoljstvom i motivacijom. To može stvoriti povratnu petlju vođenu dopaminom, tražeći više sadržaja za održavanje ugodnih osjećaja.

2. Pornografija stvara promjene u plastičnosti mozga

Česta izloženost pornografiji može promijeniti plastičnost mozga, što znači da može promijeniti način na koji mozak reagira na seksualne podražaje. S vremenom to može dovesti do potrebe za više novih ili ekstremnih sadržaja kako bi se postigla ista razina uzbuđenja.

3. Pornografija stvara desenzibilizaciju na seksualne podražaje u vašem mozgu

Istraživanja poput studije iz 2014. sugeriraju da, dok se mozak navikava na visoke razine stimulacije koju pruža pornografija, može postati desenzibiliziran za normalnu seksualnu aktivnost. To može umanjiti zadovoljstvo koje proizlazi iz seksualnih susreta u stvarnom životu i potencijalno poremetiti osobne odnose i intimnost s partnerom.

Što se smatra ovisnošću o pornografiji?

U teoriji, ovisnost o pornografiji je nemogućnost prestanka gledanja pornografije unatoč želji da se to učini, pri čemu opsesija ometa posao, odnose i svakodnevni život. Iako znanstvene i psihijatrijske zajednice službeno ne klasificiraju prekomjerno korištenje pornografije kao poremećaj ovisnosti, često se to naziva “problematično korištenje pornografije”.

Znakovi koji mogu ukazivati ​​na ovisnost o pornografiji uključuju:

Pornografija postaje središnja točka vašeg života, zasjenjujući hobije, osobnu njegu i društvene aktivnosti.

To šteti odnosima i dovodi do zanemarivanja odgovornosti.

Posao ili akademski uspjeh opada zbog neprikladnog gledanja u tim okruženjima.

Seksualno zadovoljstvo se smanjuje, praćeno željom za sve intenzivnijim ili češćim sadržajem.

Uporne borbe da prestanete gledati unatoč smanjenom užitku i višestrukim pokušajima prestanka.

Koliko dugo traje odvikavanje od pornografije?

Vrijeme potrebno za detoksikaciju od pornografije razlikuje se od svakog pojedinca, ali evo nekoliko učinkovitih strategija za pomoć u oporavku:

Savjetovanje i terapija: Suradnja s ovlaštenim terapeutom može pružiti prilagođene strategije za upravljanje i prevladavanje poriva za gledanjem pornografije. Kognitivno-bihevioralna terapija posebno je učinkovita u mijenjanju štetnih obrazaca ponašanja.

Lijekovi: Iako ne postoje posebni lijekovi za ovisnost o pornografiji, lijekovi za probleme poput depresije ili anksioznosti mogu biti od pomoći kao dio šireg plana liječenja.

Grupe za podršku: Sudjelovanje u grupama za podršku može pružiti ohrabrenje i uvid od drugih koji se suočavaju sa sličnim izazovima. Potražite grupe posebno usmjerene na prevladavanje ovisnosti o pornografiji.

