Stručnjak za spavanje otkrio točno vrijeme kada trebate popiti prvu šalicu kave

Podijeli :

Shutterstock

Veliki broj ljudi jedva ujutro može otvoriti oči bez da posegne za kavom ili čajem, a ako ste među njima - možda biste ipak trebali malo pričekati.

Za mnoge je jutarnje kuhanje kave sveti ritual i moraju ga odraditi prije polaska na posao. Ali, stručnjaci za spavanje tvrde da nije idealno prvo posegnuti za pićem s kofeinom.

Rex Isap, stručnjak za spavanje i izvršni direktor tvrtke Happy Beds, poziva ljude da ne popiju šalicu do točno 8.33 ujutro, izvještava Wales Online. On tvrdi da, ako ranije pijete kavu, ne “iskorištavate dobrobiti” koje biste mogli od ovog napitka te da je idaealno pričekati sat vremena nakon buđenja da biste popili kavu.

Zašto pijenje mlijeka i kave za doručak nije uvijek dobra ideja? Što napraviti kada se mučite sa spavanjem? Kratki savjeti koji bi mogli pomoći

“Kada se probudimo, naše razine kortizola su na vrhuncu. Kortizol, koji se često povezuje sa stresom, povećava vašu razinu budnosti. Dakle, pijenje kofeina dok su vam razine kortizola već visoke može djelovati protiv toga ili čak pomoći u stjecanju tolerancije na kofein.”

To bi moglo dovesti do toga da se počnete osjećati pospano tijekom dana, pitajući se zašto vaša šalica kave jednostavno ne djeluje. Isap je objasnio: “Tijekom dana vaš mozak proizvodi kemikaliju koja se zove adenozin. U biti, to potiče san; ako ste duže budni, on se nakuplja i pomaže vam da se osjećate pospano, ali kofein blokira receptore za adenozin, što vas održava budnim.”

Također je važno ne piti kofein prekasno tijekom dana jer biste mogli imati problema sa snom. Martin Seeley, stručnjak za spavanje na MattressNextDay, savjetovao je da ne pijete čaj šest sati prije spavanja. Objasnio je: “Čaj sadrži aminokiselinu L-teanin, koja potiče opuštanje. Međutim, studije pokazuju da pijenje pića s kofeinom u razdoblju od šest sati prije spavanja može dovesti do poremećaja sna. Čak i prestanak uzimanja čaja nekoliko sati prije spavanja nije dovoljan za ublažavanje učinaka kofeina koji ga sadrži. Izbjegavajte piti čaj od oko 15 sati popodne kako to ne bi utjecalo na vaš san.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.