Super trik za tenisice: Evo kako da budu ponovno bijele

Proljeće je vrijeme bijelih tenisica, no nerijetko se one uprljaju te ih je teško vratiti u originalno stanje. No, sada je profesionalna čistačica podijelila kako ih u potpunosti očistiti.

Anita Birges iz Sydneya stručnjakinja je za čišćenje i organiziranje garderobe te ima super trik kako bijele tenisice vratiti u stanje da budu – kao nove.

Objasnila je da nam za to trebaju samo 3 ključna sastojka koje možemo pronaći kod kuće.

Naime, tu je jednostavan recept koji možemo napraviti kad god.

Anita predlaže sljedeću mješavinu – 1/4 šalice sredstva za pranje posuđa, 1/2 šalice vodikovog peroksida i 1/4 šalice sode bikarbone. Od toga napravite pastu te njome uz pomoć četke izribajte tenisice.

“Testirala sam niz proizvoda za čišćenje, no ovaj je najbolji, radi daleko bolje od svih ostalih”, navela je.

No, prije čišćenja treba napraviti jednu stvar, piše Daily Mail.

“Ne zaboravite izvaditi vezice prije nego što krenete čistiti”, istaknula je.

“Izribajte čitavu cipelu, uključujući i jezik. Stavite vezice u ono što je ostalo od otopine i ostavite da se namaču 45 minuta”, savjetuje.

Nakon toga Anita stavi cipele i vezice u vrećicu za osjetljivo rublje i ubaci u perilicu rublja na 30 minuta.

“Obavezno uklonite unutarnje potplate kad ih stavljate u perilicu, naročito ako su obojeni te mogu ofarbati čitavu tenisicu”, ističe.

“Nemojte ih stavljati u sušilicu ili ispred radijatora kada se operu, radije neka budu na suncu, da se osuše na zraku”, istaknula je.

“Oduševit ćete se rezultatima”, izjavila je, a njezini su se fanovi oduševili.

Jedan od njih dodao je kako ujedno koristi i sprej za tkanine kojih ih također čini svjetlima, prenosi 24sata.

