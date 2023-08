Trajna šminka: Iskustva su različita, ali svakako postaje sve popularniji trend

Podijeli :

Kozmetičko tetoviranje, poznato i kao trajna šminka, nije samo prolazni trend u svijetu ljepote već je riječ o sve češćem načinu uljepšavanja.

Trajna šminka je estetska praksa koja omogućava dugotrajan izgled šminke te omogućava korisnicima da postignu željeni izgled bez potrebe za svakodnevnim nanošenjem šminke.

Ovom tehnikom mogu se trajno definirati obrve, urediti područje očiju, usana i drugih dijelova lica, a nerijetko se ova metoda koristi za prikrivanje ožiljaka. U posljednjem desetljeću trajna šminka doživljava značajnu popularnost u Europi i Hrvatskoj.

Prema izvješćima Europske udruge za estetsku plastičnu kirurgiju (EAAPS), interes za kozmetičko tetoviranje raste iz godine u godinu diljem Europe. Prema njihovim podacima, broj postupaka kozmetičkog tetoviranja povećao se za 45% u razdoblju od 2015. do 2020. godine. Ovaj porast ukazuje na sve veću popularnost i prihvaćanje trajne šminke kao legitimne opcije za postizanje željenog izgleda.

Slična je situacija i u Hrvatskoj u kojoj se u periodu od 2017. do 2020. udvostručio broj klinika koje rade trajnu šminku.

Što je trajna šminka?

Trajna šminka, poznata i kao mikropigmentacija ili kozmetičko tetoviranje, tehnika je koja koristi specijalizirane pigmentne boje koji se trajno apliciraju u gornje slojeve kože. Ova trajna tehnika može se primijeniti na različite dijelove lica, kao što su obrve, usne, kapci i jagodice, kako bi se postigao prirodan i dugotrajan izgled.

Najčešće se trajnom šminkom uređuju ovi dijelovi lica i tijela:

1. Obrve

Vjerojatno najčešći dio tijela koji se tretira trajnom šminkom. Ovaj postupak može popuniti rijetke obrve, promijeniti oblik ili jednostavno dodati naglašeniji luk. Precizna trajna šminka stvara iluziju prirodnih dlačica, rezultirajući prirodnim izgledom obrva.

“Moja prijateljica je probala tu trajnu šminku baš za obrve i razočarana je. Trajalo je mjesec dana, pa onda opet moraš na neko nadopunjavanje pa opet… uglavnom, loše”, govori jedna od korisnica na Forum.hr.

2. Usne

Trajna šminka usana omogućuje definiranje crta usana te im daje punoću i naglašava konture. Osim vanjskih crta može se dodavati pigment, odnosno, trajna šminka na cijele usne kako bi se postigao efekt ruža za usne.

“Moja poznanica ima trajnu šminku na usnama koju je uradila u Rijeci. Njene usnice nisu ništa promijenjene nego su samo naglašenije i pigmentirane. Ustvari izgledaju potpuno prirodno i da mi sama nije rekla da koristi trajnu šminku ne bih ni znala”, komentirala je iskustvo s trajnom šminkom još jedna od korisnica Foruma.

3. Kapci

Trajna šminka na kapcima se koristi za izražavanje kapaka ili stvaranja tuš linije koja daje dojam “podignutog” kapka, odnosno, otvorenijih očiju.

4. Jagodice

Dok su se prije kod trajne šminke radile samo oštre linije, modernizacijom se sada mogu trajno tetovirati jagodice. Ovo daje licu konture, drugačiji oblik te pomaže u postizanju mladenačkog izgleda.

5. Tjeme

Tetoviranje kose postala je opcija za osobe koje pate od gubitka kose, bilo zbog prirodnih razloga ili zbog medicinskih tretmana. Nanošenjem pigmenata na vlasište može se postići iluzija guste kose i prekriti prorijeđena područja.

6. Areole dojki

Pojedinci se nakon operacije dojki odlučuju na trajnu šminku areola (tamne pigmentirane kože oko bradavica) kako bi obnovili izgled dojki i tako stvorile prirodan izgled bradavica.

7. Ožiljci

Trajna šminka se može koristiti i za prikrivanje ožiljaka na tijelu ili licu.

Uvijek kontaktirajte stručnjake

Trajna šminka se izvodi uz pomoć pigmenata i različitih tehnika tretiranja kože koji su istraženi i sigurni ukoliko se izvode u pravilnim uvjetima. Pigmenti koji se koriste su posebno formulirani kako bi bili sigurni za primjenu na koži i da zadrže svoju boju tijekom vremena.

Ova tehnika temelji se na poznavanju strukture kože i procesa njenog regeneriranja, kako bi se osiguralo da trajna šminka ostane svježa i prirodna tijekom godina.

Prema Journal of the American Academy of Dermatology, pigmenti koji se koriste za trajnu šminku moraju zadovoljavati visoke standarde sigurnosti kako bi se smanjio rizik od alergijskih reakcija i komplikacija. Pigmenti se često sastoje od organskih ili anorganskih spojeva, a njihova formulacija ovisi o primjeni i području primjene. Anorganski pigmenti često se koriste za obrve, dok se organski pigmenti koriste za usne i kapke.

Neki od sastojaka koji se nalaze u pigmentima za trajnu šminku su željeni oksidi koji su stabilni i pružaju dugotrajnu boju, titanov dioksid koji je bijeli pigment, glicerol za lakše nanošenje te drugi organski sastojci.

Važno je naglasiti da se trajna šminka treba odraditi od strane stručnjaka s iskustvom i certifikacijama te da je to ključno za postizanje sigurnih i željenih rezultata.

Prednosti trajne šminke

Kozmetičko tetoviranje ili trajna šminka ima niz prednosti koje privlače sve veći broj pojedinaca. Jasno je kako je glavna prednost trajnost te kozmetike, no uz to ima i drugih prednosti poput poboljšavanja samopouzdanja kod pojedinaca.

Trajna šminka je današnjim načinom izrade postala mnogo više od samo šminke. Ona omogućava smanjivanje znakova starenja te ima mogućnost poboljšavanja cjelokupnog izgleda lica.

Ovo su glavne prednosti trajne šminke:

– više slobodnog vremena: jedna od glavnih prednosti trajne šminke je ušteda vremena. Žene koje su svakodnevno ulagale vrijeme u nanošenje šminke sada mogu uštedjeti vrijeme

– postizanje trajnog prirodnog izgleda: korištenjem precizno odabranih pigmenata i tehnika, stručnjaci mogu postići izgled koji izgleda prirodno, a da istovremeno ističe najbolje značajke lica

– povećanje samopouzdanja: osobe koje su se odlučile za trajnu šminku često ističu povećanje samopouzdanja jer se osjećaju bolje u svojoj koži bez brige o svakodnevnom dotjerivanju

– otpornost na vodu i vremenske uvjete: trajna šminka neće se razmazati ni tijekom plivanja, sportskih aktivnosti ili ekstremnih vremenskih uvjeta

Treba uzeti u obzir i da tehnika trajne šminke i dalje napreduje uvođenjem naprednih načina primjene, sigurnijih pigmenata te sofisticiranijih uređaja. Očekuje se da će trajna šminka postati još preciznija, dugotrajnija i pristupačnija širem broju ljudi.

Moguće nuspojave i štetnosti trajne šminke

Dok trajna šminka postaje sve popularnija u svijetu ljepote, neosporno je da ovakva estetska praksa nosi sa sobom i određene izazove i moguće opasnosti. Iako mnogi koriste ove tehnike, znanstvenici ipak ističu zabrinutost u određenim slučajevima zbog potencijalnih rizika.

U nastavku donosimo najčešće nuspojave oko kojih biste trebali razmisliti prije odluke o trajnom šminkanju.

1. Moguće alergijske reakcije i pojava infekcije

Prema istraživanju objavljenom u “Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology”, alergijske reakcije na pigmente koji se koriste u trajnoj šminki nisu rijetkost. Ovi pigmenti mogu sadržavati određene sastojke koji izazivaju reakcije kod osjetljivih osoba.

Infekcije su također potencijalni rizik, budući da tetoviranje uključuje oštećenje kože, otvarajući put bakterijama i drugim patogenima. Nekvalitetni materijali ili nepravilni postupci mogu povećati rizik od infekcija.

2. Nekonstantna boja i oblik linija

U časopisu “Dermatologic Surgery” ukazuje se na moguće varijacije u boji i obliku trajne šminke tijekom vremena. Slučaj je isti kao i s tetovažama na drugim dijelovima tijela gdje korisnici moraju biti svjesni da pigmenti mogu postepeno blijedjeti ili mijenjati nijansu.

Najveći problem toga je što su rezultati nepredvidljivi i mogu biti suprotni željenom izgledu.

“Moja prijateljica si je iscrtala usne, tanku crtu na očima i obrve. Vizualno je izgledalo odlično i nenametljivo prvo vrijeme, ali je rekla da na usne više nikad ne ide jer ne “nestaje” jednolično s usana pa ružno izgleda s vremenom”, jedan je od primjera iskustva s trajnom šminkom.

3. Oštećenje kože

Postupak trajne šminke uključuje nanošenje pigmenata u gornje slojeve kože tetoviranjem. Taj proces može uzrokovati oštećenje kože, što je posebno moguće kod osoba s osjetljivom ili reaktivnom kožom. Nakon ucrtavanja trajne šminke koža se mora obnoviti te taj ožiljak, odnosno rezultat, na posljetku može biti drugačiji od željenog rezultata.

Na obnovu kože nakon trajne šminke mogu utjecati razni faktori koji mogu biti nepredvidljivi.

4. Nezadovoljavajući rezultati

Možda najveći strah korisnika je da rezultati ne budu kakvi su zamislili. Postupak trajne šminke zahtijeva izrazitu preciznost i vještine stručnjaka. Nezadovoljavajući rezultati mogu biti asimetrične obrve, neravne linije, prejake ili preslabe boje.

Sve to se može dogoditi ako stručnjak nema dovoljno vještina ili iskustva s trajnom šminkom.

