Bojanje kose kanom: Prednosti, nedostaci i kako se postupak provodi kod kuće?

Kana je prirodna boja za kosu i pogodna je za sve koji žele crvenkastu boju koja je primarna boja ovog sredstva. Osim što je zdravija za kosu od industrijskih boja, bojanje kose kanom obogaćuje kosu hranjivim tvarima te ju čini jačom i sjajnijom.

Lišće biljke kane već se tisućama godina upotrebljava za prirodno bojanje kose. Boja je crvenkasto-smeđa, ali dodavanjem određenih prirodnih sastojaka možete mijenjati nijanse. Bojanje kose kanom nešto je dulji proces, ali se na kraju isplati.

Glavne prednosti bojanja kose kanom

Za razliku od industrijskih boja kana ne uništava, već jača i hrani hosu. Sadrži hranjive tvari za vlasište te poboljšava gustoću i sjaj same kose, stoga je ova boja sigurna za primjenu i tijekom trudnoće. Osim toga, boja će kosi dati puno prirodniji izgled.

Boja uglavnom traje dva do tri tjedna, ovisno o tome koliko često perete kosu. Osim kane, manje štetna opcija za bojanje su i boje bez amonijaka koje isto će manje oštetiti kosu.

Bojanje kose kanom – postupak

Prije nego krenete pripremati kanu za bojanje, operite i osušite kosu. Od biljke se dobiva prah koji se stavi u posudu i zalije vrućom vodom (ne kipućom!). Dobro promiješati da ne nastanu grudice.

Kada je smjesa u potpunosti sjedinjena, potrebno je što brže nanijeti je na kosu kako se ne bi ohladila. Nakon što ste nanijeli kanu na cijeli kosu, omotajte glavu folijom i nakon toga ručnikom.

Ovisno o tome koliko dugo držite kanu na kosi, takav ćete intenzitet boje dobiti. Naravno, ako imate svjetliju kosu dovoljno je svega pet do 10 minuta. Za tamniju kosu potrebno je od 30 do 40 minuta, a za smeđu i crnu kosu najmanje dva sata te za intenzivniju boju i do četiri sata. Neki znaju kanu ostaviti na glavi i preko noći.

Kako dobiti drugačiju boju?

Ako prahu kane dodate određene prirodne sastojke, možete promijeniti njezinu nijansu.

Dodavanjem mljevene kave dobit ćete tamniju crvenu ili kestenjastu boju, a dodavanjem čaja od kamilice dobit ćete zlaćani sjaj.

Dodavanjem čaja od hibiskusa pojačat ćete crvenu boju, a dodavanjem nekoliko žličica kakaovog praha dobit ćete boju sličnu tamnoj čokoladi. Boju kose prilagodite vlastitim preferencijama, a uvijek možete i sami eksperimentirati.

Nuspojave bojanja kose kanom

Ako odlučite bojati kosu kanom, a kasnije se želite ponovno vratiti na industrijsku boju, važno je pričekati da vam nova kosa ponovo naraste jer bi primjena industrijske boje na kosu, koja je prethodno tretirana kanom, mogla proizvesti neželjene rezultate.

Zaključak

Bojanje kose kanom je nešto kompliciraniji postupak, ali svakako je puno bolji odabir od industrijske boje koja nerijetko oštećuje kosu. Ipak, morate znati da će ovo bojanje trajati dulje i da si za njega morate osloboditi popodne. S druge strane, bojanje kanom ima svojih prednosti, a najvažnija je ona da ne uništava kosu kao industrijski preparati.

