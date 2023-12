Britanski umirovljenici u sve većoj mjeri konzumiraju kokain

Podijeli :

Broj starijih ljudi koji se liječe zbog zlouporabe kokaina, koji se obično povezuje s mladim veseljacima, gradskim radnicima ili lakrdijašima, naglo je porastao u Ujedinjenom Kraljevstvu prošle godine, pokazuju brojke do kojih je došao The Sun.

Osobe starije od 60 godina – nazvane “srebrne šmrkači” – primljene su na hitnu 540 puta.

To uključuje 85 osoba u dobi od 70 do 79 godina, 11 u 80-ima, piše The Sun.

Dr. Mateen Durrani, klinički stručnjak iz UK Addiction Treatment Group, rekao je: “Kao što ove brojke sugeriraju, uporaba kokaina može imati štetan učinak na korisnike svih dobi.”

“Korisnici kokaina u svojim 60-ima, 70-ima i 80-ima možda nisu navikli na snagu droge koja je dostupna na tržištu posljednjih nekoliko godina. To je dovelo do većih problema izravno povezanih s njihovim cjelokupnim mentalnim zdravljem.”

Mnogi od onih koji su primljeni pretrpjeli bi predoziranje ili napadaje – ali brojke također uzimaju u obzir ljude koji pate od problema poput depresije zbog upotrebe kokaina.

Alarmantno je da su bila i dva slučaja liječene djece mlađe od devet godina – koja su vjerojatno pronašla kokain u svojim kućanstvima i slučajno ga uzela.

Sveukupno, NHS je zabilježio 12.082 prijema između 2022. i 2023., što je 81 posto više nego prije deset godina kada je registrirano 6.680 slučajeva.

Sve veći broj sredovječnih i umirovljenika koji koriste kokain nazvan je “usponom srebrnih šmrkača”.

UK se sada smatra europskom prijestolnicom kokaina.

