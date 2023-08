Veliki vodič za pecanje na jezeru: Sve što trebate znati kao ribič početnik

Podijeli :

Ribolov na jezeru mnogima služi za opuštanje od napornog radnog tjedna, ali postoje i profesionalci kojima je to više od hobija. Za sve početnike i amatere napravili smo vodič o ribolovu na jezeru.

Ako ste se ikada željeli okušati u ribolovu na jezeru, na pravom ste mjestu. U ovom tekstu izdvojili smo sve što trebate znati prije nego se uputite na jezersko pecanje.

Ovaj vodič idealan je za početnike i amatere kojima je ribolov – hobi.

Ribolov je skup sport

Prije svega valja upozoriti da je ribolov, pa čak i amaterski, danas skup sport. Oprema od štapova pa do hrane za ribe poprilično košta. Ovisno o tome koju ribu se odlučite loviti ovisit će i sama cijena opreme za pecanje.

Ako se, na primjer, odlučite za pecanje šarana, samo komplet od tri štapa sa svim potrebnim dodacima za njih koštat će vas u prosjeku oko 460 eura, odnosno oko 3.500 kuna. Naravno, može se pronaći i za jeftinije, ali onda se u pitanje dovodi njihova kvaliteta.

Osnovna oprema

Dakle, za ribolov će vam biti potrebni ribički štapovi. U trgovini recite djelatniku koju ribu mislite pecati pa će vam on najbolje predložiti što da kupite. No, neke od osnovnih stvari su: štapovi, rolice, flaks za rolice, udice, utezi, hranilice ili plovak.

Ribu nećete moći uloviti bez hrane pa je potrebno kupiti pravu hranu za ribu koju mislite pecati. To mogu biti boile, smjesa hrane, sjemenke poput kukuruza, krušne mrvice te gliste koje mogu biti prave ili gumene.

Kako biste mogli hranu baciti tamo gdje vam je pala udica, svakako bi bilo dobro da ju imate čime bacati. To može biti plastična ‘žlica’ za bacanje hrane, praćka ili tzv. ‘raketa’, no za tu raketu bit će vam potreban štap. Uz hranu i prihranu poželjno je i da koristite određene vrste aroma koje će još više privući ribu koju lovite.

Pravila za pecanje na jezeru

Postoji više pravila za pecanje na jezeru kojih se treba pridržavati. Donosimo stvari na koje obavezno morate paziti, ali i korisne savjete koji će vam sigurno dobro doći kod pecanja na jezeru.

1. Dozvola za pecanje

Ako želite pecati na jezeru, morat ćete to platiti. Isto vrijedi i za pecanje na rijeci. Na svakom jezeru trebala bi postojati ribička kućica u kojoj se nalazi ribočuvar. Kod njega se kupuje dozvola za pecanje.

Postoji više vrsta dozvola za pecanje: dnevna, trodnevna i cjelogodišnja uz učlanjenje u njihov ribički klub koje se brine o jezeru. Prilikom izdavanja dozvole morat ćete dati svoje podatke, odnosno osobnu iskaznicu, a dozvolu morate čuvati sve dok ne završite s ribolovom i ne odete s jezera.

Razlog zašto ju morate imati uz sebe je taj da, ako dođe drugi ribočuvar, a vi ste dozvolu izgubili ili ju nemate, može vas kazniti ili čak potjerati s jezera. Dakle, bez obzira imate li dnevnu, trodnevnu ili cjelogodišnju dozvolu – dok pecate morate ju imati uz sebe.

Dnevne dozvola vrijedi drugačije na svakom jezeru. Negdje vrijedi 12 sati, a negdje 24 sata pa ne zaboravite to provjeriti s ribočuvarom koji vam istu i izdaje.

2. Ribički ispit

Od prije nekoliko godina u Hrvatskoj postoji mogućnost polaganja ribičkog ispita. Taj ispit u pravilu bi trebali položiti svi pa čak i ribiči amateri koji imaju cjelogodišnju dozvolu za ribolov.

Položeni ribički ispit, prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, ne moraju imati osobe koje pecaju uz dnevne ili trodnevne ribičke dozvole. Uz to, ribički ispit ne moraju polagati mlađi od 14 godina, ali zato prilikom pecanja moraju biti uz odraslu osobu.

Ribički ispit može se polagati u bilo kojem ribičkom društvu, a potvrdu o položenom ribičkom ispitu izdaje Hrvatski športsko ribolovni savez. Dakle, ako ne planirate imati cjelogodišnju ribičku dozvolu za pecanje, ne morate polagati ribički ispit.

3. Obavezna oprema na jezeru

Jedna ribička dozvola na jezeru ne izdaje se ne temelju toga koliko osoba dolazi pecati, nego prema broju štapova s kojima se peca. Tako se jedna dozvola izdaje za maksimalno tri štapa, a na samom mjestu pecanja može biti prisutno više osoba.

Uz štapove obavezno morate imati podmetač (‘mrežu’), prostirku, kadicu i antiseptik za ribe. Ako nešto od ove obvezne opreme nemate, neće vam biti dozvoljen ribolov. Ako pak lažete da imate, a ribočuvar dođe u provjeru, tada ćete biti novčano kažnjeni.

4. Kadica – nova obvezna oprema

Kadica je tek nedavno postala obavezna oprema za ribolov za sve ribiče, i profesionalce i amatere. Ona služi kako bi riba nakon što je ulovljena imala sigurno okruženje kada se izvadi iz vode.

Ako se ribu stavi na tlo ili samo na prostirku, ona svojim skakanjem može lupiti glavom u tlo te se ozlijediti ili uginuti. Stoga su ribolovna društva odlučila da je kadica obavezna oprema za sve kako bi se očuvao riblji fond jezera.

5. Pravilo ‘ulovi i pusti’

Velika većina jezera danas prakticira pravilo ‘ulovi i pusti’. To znači da ribu koju ulovite, bez obzira na njenu kilažu, ne smijete odnijeti doma, već ju morate vratiti u jezero. To pravilo također pomaže očuvanju ribljeg fonda.

No, na nekim jezerima može postojati i ograničenje do koje kilaže ulovljene ribe možete ponijeti doma. To svakako provjerite s ribočuvarom ili na stranicama ribolovnog društva pod koje to jezero spada.

6. Provjerite stanje jezera na koje planirate ići u ribolov

Nisu sva jezera jednako i adekvatno zbrinuta. Stoga je ključno da, prije nego samo odete u ribolov, provjerite u kakvom su stanju pozicije za pecanje, je li pristup jezeru visok ili nizak i je li okoliš održavan.

Uz to, važno je provjeriti ima li jezero toalet. Nemaju sva jezera uređene zahode, a neka ih nemaju uopće. Pošto nećete cijeli dan izdržati bez obavljanja nužde, bilo bi dobro da provjerite kakvo je stanje sa zahodom te ne bi bilo loše da sa sobom ponesete vlastiti papir.

7. Roštiljanje na jezeru

Osim bez zahoda, nećete cijeli dan moći ni bez hrane. Logično je onda da ćete sa sobom htjeti ponijeti i nešto hrane, a što bi bolje išlo uz pecanje od roštilja.

No, provjerite dozvoljava li ribolovno društvo roštilj na jezeru. Negdje je roštilj dozvoljen, ali samo ako sa sobom ponesete roštilj koji neće biti direktno na tlu kako ne bi došlo do požara.

8. Pristupačnost automobilom

Ako se odlučite za nošenje roštilja, bilo bi dobro da provjerite može li se do pozicije za pecanje doći automobilom. Neka jezera imaju samo parking pa se na jezero stvari moraju nositi ‘pješke’, a onda postoji mogućnost da ćete opremu morati nositi u više navrata.

9. Ostali savjeti

Uzmite u obzir da ćete na jezeru provesti cijeli dan, odnosno onoliko koliko ste platili uz dozvolu. Zato si uzmite udobne stolice, kremu za sunčanje, sprej protiv komaraca, kapu ili šešir i prijenosne punjače za mobitele.

Zaključak

Ribolov, pa čak i amaterski, danas je skup sport. Postoje mnoga pravila kojih se treba pridržavati, a kršenje istih može se i novčano kazniti. Za sve koji tek kreću u ovaj sport ovaj vodič dao je uvid u neke osnovne stvari koje će vas dočekati na jezeru, a sve ostale stvari koje nisu spomenute možete naučiti u hodu.

