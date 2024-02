VIDEO / Preselio se u hotel s pet zvjezdica na moru: “Jeftinije mi je nego da plaćam svoj stan“

Podijeli :

Mladi Britanac preselio se u all-inclusive odmaralište sa pet zvezdica u Turskoj za koje kaže da je jeftinije od njegovog života kod kuće.

Josh Kerr (24) će provesti 28 dana živeći u hotelu i spa odmaralištu s pet zvjezdica u turskoj Antaliji, nakon što je shvatio da ga to košta 944 funti, dok za svoj stan u Manchesteru plaća 950 funti mjesečno za najam i režije, prenosi Nova.rs.

Zapravo, cijena boravka u Turskoj uključuje i njegove povratne letove plus piće i obroke u hotelu – i mogućnost korištenja pet bazena na sunčanih 20 C. Hotel također ima nekoliko barova i restorana, spa centar i prostor za zabavu, a udaljen je samo 300 metara od plaže, koja je popularna za ronjenje i jedrenje na dasci.

Josh je snimio TikTok video u kojem je izračunao da u Velikoj Britaniji plaća 950 funti za najam, račune, komunalije, dok u Turskoj za manje novaca može uživati u luksuzu. “Ovdje dobivate doručak, ručak, večeru, piće, grickalice i gajbu. Što radimo u Engleskoj?“

Video je postao viralan, sa više od milijun pregleda za 24 sata. U njemu je pokazao kako je koristio „On the Beach“ da pronađe resort u Turskoj, gdje bi mogao živjeti u luksuzu mjesec dana, s hranom i pićem. Tada su mu se javili iz online putničke agencije i pozvali ga da spakira kovčeg i proba.

“Kada smo vidjeli Joshov TikTok koji pokazuje koliko je jeftino živjeti mjesec dana u „all-inclusiveu“, znali smo da ga moramo izazvati da to i napravi. To je sjajna ideja za svakoga tko može raditi s bilo kog mjesta u svom poslu. Spakirajte kovčeg, navedite svoj stan ili kuću na stranici za iznajmljivanje na mjesec dana da pokrijete hipoteku ili najam i umjesto toga živite na suncu mjesec dana, a uštedjet ćete novac“, rekla je Zoe Harris, službenica za korisnike tvrtke „On the Beach“.

Hotel koji je Josh gledao otvara se tek u ožujku, no zasad je smješten u jednako luksuznom na samoj plaži u Antaliji. Prijavio se u subotu i proveo vikend izležavajući se pored bazena i istražujući područje, uključujući i obližnji grad Side, koji je opisao kao „prelijepo“ mjesto „okruženo drevnim ruševinama“.

“Ne mogu vjerovati da to zaista radim“, rekao je Josh za Daily Mail. “Sjedio sam i pitao se bi li bilo jeftinije da odem u inozemstvo nego da živim kod kuće, a ispostavilo se da bi.“

Uspoređujući Manchester s životom u hotelu, dodao je: “Ovdje su svi mnogo sretniji. Pretpostavljam da je to zato što su svi na odmoru.“

Josh je, inače, kreativni strateg, i nastavit će raditi svoj posao s punim radnim vremenom iz odmarališta. Kaže da planira da raditi vani na suncu.

“Moj dnevni raspored posla i dalje izgleda isto. U Turskoj je samo tri sata kasnije, tako da se nadam da me nitko neće zvati u 17 po britanskom vremenu, što bi ovdje bilo 20. Hotel ima Wi-Fi, koji uglavnom radi svuda u kompleksu, što znači da bih, ako zaista želim, mogao raditi s ležaljke pored bazena.“

