Vrijeme je za šalšu. Pet važnih razloga zašto ju je dobro jesti

Vrijeme je za pripremanje šalše, jela koje je tradicionalno vezano uz mediteransku kuhinju i odlično za vaše zdravlje. Kada doznate zašto je dobro jesti šalšu, sigurno ćete je staviti na meni barem jednom tjedno.

Kuhana rajčica je znatno zdravija od sirove, a termička obrada pomaže da iz ovoga rajskoga ploda iskoristite gotovo sve nutritivne sastojke. Evo četiri važna razloga zašto biste trebali uživati u šalši.

Bogata je antioksidansima

Rajčica je bogata likopenom, snažnim antioksidansom koji je izvrstan u borbi protiv slobodnih radikala, a time i odličan za prevenciju od stvaranja stanica tumora. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Agriculture and Food Chemistry otkrilo je da se udio likopena u kuhanim rajčicama povećava za više od 50%, a ukupna razina ostalih antioksidansa za najmanje 28 posto u odnosu na sirovu rajčicu.

Pomaže radu dobrih bakterija

Prema posljednjim istraživanjima, kuhanjem rajčice poboljšava se izlučivanje antioksidansa, što im omogućava da zaštitite crijeva od gubitka korisnih probiotičkih bakterija, ali i da pojačaju njihovo blagotvorno djelovanje.

Izvor C vitamina

Iako sirove rajčice predstavljaju dobar izvor vitamina C, jedna porcija od 1/2 šalice šalše sadrži 29% dnevnog unosa vitamina C. Ovaj vitamin je važan za sintezu mnogih proteina, neurotransmitera, vezivnog tkiva i također igra ključnu ulogu u imunološkom sustavu i apsorpciji željeza, kako prenosi Eat this.

Nije kalorična

Ako kao umak za tjesteninu odaberete šalšu umjesto nekih drugih dodataka, mogli biste lakše izgubiti višak kilograma. Pola šalice šalše ima samo 70 kalorija, prenosi Green.hr.

Dobra je za rad srca

Studija objavljena u časopisu Translational Research CTS otkrila je da kuhana rajčica može zaštititi od srčanih problema uzrokovanih lošim kolesterolom. Istraživači vjeruju da kuhana rajčica može pomoći u smanjenju oksidativnog oštećenja i poboljšanju aktivnosti lipoproteina velike gustoće (HDL ili “dobar”) kolesterol.

