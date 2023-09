Zašto trebamo izbjegavati plastične kutije za hranu?

Podijeli :

Plastični spremnici za hranu učestali su u gotovo svakom kućanstvu. Postali su obveznim dijelom našeg kuhinjskog naoružanja. Osim što ne koštaju puno, lagani su i jednostavni za korištenje. Bez obzira na svoje prednosti, spremnici imaju i negativnu stranu.

Bisphenol A – BPA

Poznata kemikalija koja se koristi u proizvodnji plastike je BPA ili Bisfenol A. Mnogi sam naziv kemikalije BPA izgovaraju negativnim tonom. Naime, istraživanje Pennsylvanijskog sveučilišta povezalo je BPA s mnogobrojnim zdravstvenim tegobama.

BPA se povezuje s oštećenjem jetre, pretilošću, dijabetesom, neplodnošću i nekoliko vrsta karcinoma.

Da bismo bolje razumjeli štetnosti korištenja plastičnih spremnika koji sadrže BPA, pomaže nam informacija da je prije nekoliko godina Danska postala prva europska zemlja koja je zabranila BPA u ambalaži za hranu i pića namijenjenoj djeci mlađoj od tri godine, prenosi Kreni zdravo.

Propadanje u mikrovalnoj pećnici

Neki plastični spremnici hrane nisu prikladni za podgrijavanje u mikrovalnoj pećnici. Odjel za agrikulturu, sigurnost i inspekciju hrane u SAD-u (Department of Agriculture Food Safety and Inspection Service – USDA) upozorava da se takvi spremnici mogu otopiti i oštetiti ako su izloženi toplini.

Osim toga, USDA tvrdi kako štetne kemikalije mogu doprijeti u našu hranu ako je zagrijavamo u plastičnom spremniku koji nije namijenjen mikrovalnoj pećnici. Promjena boje spremnika može signalizirati da je došlo do kemijske promjene u plastici.

Nakuplja bakterije

Internacionalno udruženje za zaštitu hrane (International Association for Food Protection) iznosi da neke plastične spremnike hrane nije jednostavno oprati ili imaju teško dokučive dijelove. Zbog toga postaju pogodne površine za nakupljanje bakterija.

Bakterije mogu kontaminirati hranu, tako povećavajući rizik od bolesti probavnog trakta i trovanja hranom.

Utjecaj na okoliš

Godine 2008. kućanstva SAD-a odbacila su 13 milijuna tona plastike. Podatak za Republiku Hrvatsku je zasigurno niži, ali je prilično sigurno da je količina odbačene plastike po kućanstvu podjednaka.

Od navedenih 13 milijuna tona plastike, samo je 6,8 % bilo reciklirano. Odbacivanje plastike zagađuje okoliš, a ista se gomila na smetlištima.

Otpuštanje kemikalija

Izlaganje plastičnih spremnika višim temperaturama, kao što su kipuća voda ili perilica za suđe, može uzrokovati otapanje potencijalno opasnih kemikalija iz plastike u hranu. Ovo uključuje već spomenutu kemikaliju BPA.

Informaciju je iznio U.S. Department of Health & Human Services. Ne preporučuju korištenje vruće vode u dodiru s plastičnim spremnicima i ambalažom, već korištenje samo one plastike koja ima oznaku sigurnog korištenja u perilici za suđe.

