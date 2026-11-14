Zapravo, ako razmislimo o tome zašto u bilo kojoj situaciji polažemo račune, razlog je upravo u tome. Čak i kada to činimo u financijskom smislu, primjerice kada poduzeće objavljuje financijska izvješća, ono to ponajprije radi kako bi uvjerilo dioničare da oni koji upravljaju poslovanjem odgovorno troše njihov novac.