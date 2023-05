Liječnici tvrde da je ovo najvažniji virus za kojega nikad niste čuli

Podijeli :

Image by Pete Linforth from Pixabay / Ilustracija

Protekla zima bila je teška kada su u pitanju respiratorni virusi, a dominirali su valovi RSV-a (respiratorni sincicijski virus), gripe i covida-19. Ali baš u trenutku kada se stanje smirivalo, malo poznati virus koji uzrokuje mnoge od istih simptoma - infekciju donjeg dijela pluća, jak kašalj, curenje iz nosa, upalu grla i temperaturu - tek se zahuktao.

Slučajevi humanog metapneumovirusa (HMPV) porasli su ovog proljeća, pokazuju sustavi za nadzor respiratornih virusa američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Virus je napunio bolničke jedinice intenzivne njege malom djecom i starijim osobama koje su najosjetljivije na ove infekcije. Na svom vrhuncu sredinom ožujka gotovo 11 posto testiranih uzoraka bilo je pozitivno na HMPV, broj koji je oko 36 posto veći od prosječnog, sezonskog vrhunca prije pandemije od 7 posto pozitivnosti testa.

Međutim, većina ljudi koji su ga uhvatili vjerojatno nisu ni znali da ga imaju. Bolesne osobe obično se ne testiraju na to izvan bolnice ili hitne pomoći. Za razliku od covida-19 i gripe, ne postoji cjepivo za HMPV ili antivirusni lijekovi za njegovo liječenje. Umjesto toga, liječnici se brinu za ozbiljno bolesne ljude tako što se bave njihovim simptomima, piše CNN.

Podcijenjena prijetnja

Studije pokazuju da HMPV svake godine u SAD-u uzrokuje isto toliko jada koliko i gripa i blisko srodan virus, RSV. Jedno istraživanje uzoraka pacijenata prikupljanih tijekom 25 godina pokazalo je da je to drugi najčešći uzrok respiratornih infekcija u djece iza RSV-a. Studija u New Yorku provedena tijekom četiri zime otkrila je da je kod hospitaliziranih starijih osoba jednako česta kao RSV i gripa. Kao i te infekcije, HMPV može dovesti do intenzivne njege i smrtonosnih slučajeva upale pluća kod starijih osoba.

Diane Davison zarazila se humanim metapneumovirusom tijekom obiteljskog slavlja početkom travnja. Dva tjedna kasnije kašljala je tako snažno da nije mogla razgovarati na telefon.

“Nisam mogla izreći više od nekoliko riječi”, rekla je Davison, 59, odvjetnica iz Baltimorea. “Počela bih žestoko, žestoko kašljati do točke kada bih doslovno gotovo povratila.”

Njezin je kašalj bio toliko stalan i dubok da je bila uvjerena da je konačno uhvatila koronavirus nakon što ga je uspjela izbjeći tijekom pandemije. Ali napravila je šest brzih testova na covid-19 i svi su bili negativni.

Davison je imunokompromitirana pa je bila oprezna tijekom cijele pandemije. Zabrinuta zbog upale pluća, napravila je rendgensku snimku u radiološkoj klinici u blizini svoje kuće i rečeno joj je da je čista.

Međutim, njezin liječnik nije bio zadovoljan i poslao ju je na hitnu pomoć na dodatne pretrage. Krvnim pretragama utvrđeno je da ima HMPV.

“Pomislila sam – što?! Jer zvuči stvarno strašno”, rekla je Davison. “Nikad nisam čula za to.”

Humani metapneumovirus otkrili su nizozemski “lovci na viruse” 2001. godine. Imali su 28 uzoraka djece u Nizozemskoj s neobjašnjivim respiratornim infekcijama. Neka su djeca bila vrlo bolesna i bila im je potrebna mehanička ventilacija, ali nisu bilia pozitivna na nijedan poznati patogen.

Istraživači su uzgojili uzorke u raznim vrstama stanica majmuna, kokoši i pasa, a zatim su kulture pogledali pod elektronskim mikroskopom. Vidjeli su nešto što se činilo strukturno povezanim s obitelji paramyxoviridae, grupom virusa za koje se zna da uzrokuju respiratorne bolesti poput ospica, zaušnjaka i RSV-a.

Pažljiviji pogled na gene virusa pokazao je bliskog rođaka: ptičji metapneumovirus, koji inficira ptice. Novi virus nazvan je humani metapneumovirus. Znanstvenici vjeruju da je vjerojatno u nekom trenutku prešao s ptica na ljude i odatle evoluirao.

Kad su istraživači testirali uzorke krvi 72 pacijenta koji su bili pohranjeni od 1958., svi su pokazali dokaze o izloženosti misterioznom virusu, što ukazuje da je kružio među ljudima, neotkriven, najmanje prethodnih pola stoljeća.

Doktori i pacijenti u mraku

Respiratorne infekcije vodeći su uzrok smrti djece diljem svijeta i razlog broj 1 za hospitalizaciju djece u Sjedinjenim Državama, ali znanstvenici ne znaju što uzrokuje dobar dio njih, kaže dr. John Williams, pedijatar sa Sveučilišta u Pittsburghu koji je svoju karijeru proveo istražujući cjepiva i tretmane za HMPV.

Williams kaže da su 1950-ih i 60-ih provedena opsežna epidemiološka istraživanja koja su proučavala uzroke respiratornih infekcija.

“U osnovi, mogli su identificirati virus kod ljudi samo u pola slučajeva. I tako je pitanje bilo: ‘OK, što je s tom drugom polovicom?’”, rekao je. Humani metapneumovirus ne uključuje sve nepoznate viruse, ali značajan je njegov udio – otprilike isti broj slučajeva kao RSV ili gripa.

Ali nitko ne zna za to. Williams ga naziva “najvažnijim virusom za koji nikada niste čuli”.

“To su tri glavna virusa”, rekao je. “To su velika tri kod djece i odraslih, koja će najvjerojatnije poslati ljude u bolnicu i uzrokovati teške bolesti, najvjerojatnije će projuriti kroz domove za starije i učiniti starije ljude stvarno bolesnima pa čak ih i ubiti.”

Budući da se testiranje na HMPV rijetko provodi izvan bolnica, teško je znati pravi teret bolesti.

Krvni testovi pokazuju da ga većina djece ima do dobi od 5 godina.

Studija iz 2020. u časopisu Lancet Global Health procjenjuje da je među djecom mlađom od 5 godina bilo više od 14 milijuna HMPV infekcija u 2018., više od 600.000 hospitalizacija i više od 16.000 smrtnih slučajeva.

Međutim, infekcija stvara slabu ili nepotpunu imunološku zaštitu i ljudi se ponovno zaraze tijekom života.

Tvrtke rade na cjepivima protiv njega. Proizvođač cjepiva protiv covida-19 Moderna upravo je završio ranu studiju mRNA cjepiva protiv HMPV-a i parainfluence, navodi se na web stranici Clinicaltrials.gov.

CDC preporučuje da liječnici razmotre testiranje na HMPV zimi i u proljeće, kada ima tendenciju vrhunca.

Liječnici ne testiraju na njega uglavnom zbog nedostatka svijesti o virusu, rekao je Williams, ali i zato što test vjerojatno ne bi promijenio skrb koju bi pružili pacijentu. To bi im pomoglo da isključe druge uzroke koji imaju posebne tretmane, poput covida ili gripe.

Davison je rekla da je zbog HMPV-a dobila ozbiljan napad bronhitisa. Primljena je nakratko u bolnicu na promatranje. Na kraju joj je bilo bolje, ali je bila bolesna mjesec dana.

Imala je i ranije respiratorne infekcije, naravno, ali posebno joj je drago što je sada s druge strane humanog metapneumovirusa, rekla je. “Ovo je stvarno bilo nešto najgore što sam ikada doživjela.”

