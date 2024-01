Liječnik o programu smanjivanja težine: Preparati za mršavljenje opasni su iz dva razloga

Podijeli :

Liječnik Dražen Gorjanski, specijalist obiteljske medicine koji je osmislio Program osječkog smanjivanja težine (POST) bio je gost Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem razgovarao o tome kako na pravilan način izgubiti kilograme i vratiti se u formu, ali i kako funkcionira i koliko je uspješan osječki program gubitka težine.

“Naš program traje pet mjeseci, to je program liječenja pretilosti i on je nešto složeniji od samog vraćanja u prvobitno stanje jer je je riječ o kompleksnom liječenju bolesti. Tu nije riječ samo o višku kilograma nego i o pihičkim i metaboličkim, fizičkim i biokemijskim promjenama koje se događaju u tijelu i ono ne može poslije više normalno funkcionirati. Naš organizam možemo nazvati termostatom za težinu koji se može pokvariti lošom hranom”, kazao je liječnik Dražen Gorjanski.

U samom programu za skidanje kilograma trenutno 78% posto polaznika programa čine žene, dok se u programu nalazi 22 posto muškaraca.

“Podaci pokazuju dvije stvari. Muškarci su inače deblji od žena. Kod nas ljudi se smatra da su mužjaci oni koji trebaju biti veći i snažniji od žena. Muškarci ne smatraju da je povećana tjelesna masa problem. To godi nekoj muškoj taštini da smo veliki i krupni. Žene su puno savjesnije i puno više brinu o svom zdravlju, a tako onda i o djeci i o obitelji”, kazao je.

Gorjanski navodi da su preparati za mršavljenje opasni iz dva razloga.

“Svi ti preparati imaju neke nuspojave koje mogu dovesti do alergijskih reakcija. Tu se također ne postavlja pitanje je li riječ o neuspješnosti preparata preparat nego da većina ljudi tu neuspješnost pripisuje sebi. Nakon više takvih pokušaja osoba razvije stav da se ne može naučiti nosit s debljinom. Ti preprati razvijaju osjećaj naučene bespopmoćnosti i onda se nakon nekog vremena korisnici preparata predaju i više uopće ne razmišljaju o zdravlju”, kazao je Gorjanski.

On napominje da je u osječkom programu mršavljenja važno istaknuti da je debljina složena bolest.

“Ovdje se isprepliću stres, psihološki i metabolički učinci, kao i socijalni čimbenici. Stres se danas primarno smatra glavnim uzrokom pretilosti, u našem programu prvenetsveno radimo na tehnikama opuštanja. Ako ignoriramo same uzorke debljanja, onda je jako teško doći do kontroliranja debljine. Tad nije problem u prevelikom bvroju kalorija, nego zašto dolazi do prekomjernog konzumiranja tih kalorija. Debljina nije banalna. Ta se bolest stalno vraća. Jako sma sretan što smo uspjeli izgraditi program koji je učinkovit po svim mjerilima ocjenjivanja takvog programa. Po svim smo kriterijima u samom svjetskog vrhu, a sad uz program uživo u Osijeku, nudimo i onbline program mršavljenja”, kazao je specijalist obiteljske medicine.

On kaže da su trenutno online programi malo slabiji onih koji se održavaju uživo, ali navodi da su razlike neznatne.

“U online program ulaze osobe koje su znatno lakše od onih koje nam dolaze uživo. Svaki mjesec upisujemo novu skupinu. Jedimo hranu, izbjegavajmo smeće”, bila je njegova poruka za kraj.

