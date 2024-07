Popravak može biti skup: Devet mirisa i zvukova u automobilu koje ne biste trebali ignorirati

Podijeli :

Unsplash/ilustracija

Kad je sve u redu, automobil je stroj koji glatko radi. Ali, čim počnete čuti neočekivane zvukove ili osjetiti neželjene mirise, trebali biste obratiti pozornost.

Ovo su najčešći mirisi i zvukovi za koje automehaničari kažu da ih nikada ne smijemo zanemariti.

Mirisi zapaljenog ulja: Mirisi zapaljenog ulja imaju industrijski “tvornički miris” i mogu dovesti do niza različitih potencijalnih rizika. Ako ovo osjećate unutra ili ispod haube automobila, to vjerojatno znači da vam ulje curi iz motora ili servo upravljača, a zatim curi na nešto vruće, rekla je Bogi Lateiner, glavna tehničarka iz Phoenixa. Curenje ulja je loše iz dva glavna razloga. “Ako postane dovoljno loše, može izazvati požar. To je definitivno rizik koji preuzimate kada ga pustite predugo”, kaže Lateiner. Mogu postojati i vidljivi znakovi curenja ulja. Primjećivanje boje curenja može pomoći vašem mehaničaru da dijagnosticira problem. Ako je tvar crvenkasta, na primjer, curenje ulja vjerojatno dolazi iz vašeg sustava servoupravljača ili prijenosnog sustava, dok je motorno ulje općenito smeđe boje, dodaje Lateiner.

Miris spaljene gume: Chad Cantrell, mehaničar u Forest Brook Automotiveu u Lynchburgu, Virginia, kaže da biste ovaj miris mogli osjetiti kada postoje problemi s kočionim čeljustima. Kočione čeljusti su hidraulički stezni mehanizam koji pritišće kočione pločice uz rotore kako bi usporio vaš automobil kada pritisnete papučicu kočnice. Dakle, kada zakažu, mogu se blokirati, što zauzvrat može blokirati vaš kotač i uzrokovati da se guma uhvati za asfalt jer se ne okreće kako treba.

Njemački automobilski div mogao bi zatvoriti pogon u ovom gradu

Miris zapaljene plastike: Miris zapaljene plastike mogao bi jednostavno značiti da ste vozili preko plastične vrećice i da vam je ona uhvaćena u ispušni sustav, što nije velika stvar jer ga možete ignorirati i pustiti da izgori, kaže Lateiner. Ili to, primjerice, može značiti da se kabel ili žica olabavio i dodiruje vaš ispušni sustav. Ne želite zanemariti električni problem, zbog čega biste trebali što prije dovesti automobil na pregled, za svaki slučaj. “Mogla bi biti potpuno nevažna stvar poput spaljene plastične vrećice, ili bi mogla biti nešto značajnije jer je električno”, objašnjava Lateiner.

Miris plijesni: Ako osjetite miris “prljavih čarapa” u svom automobilu, to najvjerojatnije dolazi iz filtera zraka zbog plijesni u klimatizacijskoj kutiji ispod ploče s instrumentima, rekla je Lateiner. Napomenula je da filtri zraka postaju “stvarno odvratni, pogotovo ako ste u vlažnoj klimi.

Miris po pokvarenim jajima: Ako osjećate miris sumpora koji dolazi iz ispušnih plinova, to je znak da imate loš ili zastarjeli katalizator, koji se obično nalazi između motora i prigušivača i odgovoran je za čišćenje ispušnog sustava vašeg automobila. Lateiner tvrdi da će ovaj miris obično biti popraćen drugim alarmima poput lampice za provjeru motora ili oštrijeg ubrzanja.

Zvukovi kočnica: Budući da su kočnice ključne za zaustavljanje ili pokretanje vašeg automobila, nikada ih ne treba zanemariti. Neki cvileži ili cvrkut mogu se lako riješiti i ne predstavljaju opasnost. Lateiner je dala primjer visokog zvuka kočnica koji čujete samo kad ujutro zaustavite automobil: “Možda imate posla s malo površinske hrđe na rotorima”, što su veliki metalni diskovi koji se nalaze unutra svakog kotača i pomoći vašem automobilu da se sigurno zaustavi kada pritisnete papučicu kočnice. No neki bi mogli predstavljati veću opasnost ako ih se zanemari. “Ako prilikom okretanja čujete zvuk poput mitraljeza to bi mogla biti CV osovina koja se pokvari i mogla bi vas ostaviti na cjedilu ako se pogorša”, napominje Lateiner. Osovina stalne brzine prenosi snagu na kotače vašeg automobila i održava ga u kretanju naprijed dok vi skrećete. A škripanje vaših kočnica je “najgori” zvuk koji možete čuti, jer vjerojatno znači da se vaš problem pogoršao.

Zvukovi zveckanja: Zvukovi zveckanja mogu biti uzrokovani kvarom čahura, kuglastog zgloba ili poluge za njihanje, rekao je Cantrell. Čahure su jastuci koji apsorbiraju vibracije i buku automobila, dok fleksibilni kuglični zglobovi automobila pomažu vašem ovjesu da se pomiče gore-dolje dok vaš automobil prelazi preko neravnina. Sway bars su stabilizatori u obliku slova U koji drže vaš automobil ravno u brzim zavojima. Ukratko: ovo su svi vitalni automobilski dijelovi za nesmetano kretanje vašeg vozila. “Stariji automobili počet će lupkati, pucati, škripati i proizvoditi razno razne druge zvukove. I to je općenito zato što se jedan od zglobova, jedna od čahura ili jedna od stvari čiji je posao omogućiti kretanje, istrošio i dopušta pogrešnu vrstu kretanja”, objasnila je Lateiner, prenosi Večernji list.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

VIDEO / Nova marka kineskih automobila već vozi hrvatskim cestama, a poznato i koliko košta Pet stvari koje mnogi vozači rade, a uništavaju auto i mogu uzrokovati skupe popravke