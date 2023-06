Mislite da ste ovisni o drami? Ovih 7 znakova to potvrđuje

Podijeli :

Beniamin Şinca/Unsplash

Ljudi diljem svijeta su pod stresom i zabrinutiji nego ikad. Istraživanje Američke psihološke udruge Stres u Americi 2022. pokazalo je ono što je APA nazvala "narušenom američkom psihom" i populacijom koja se uglavnom osjeća izvan kontrole. Od nevolja u vezi s građanskim slobodama do zabrinutosti za gospodarstvo i okoliš, Amerikanci kažu da ih mnogo toga drži budnima noću.

Neki uzroci ovog stresa i tjeskobe su posljedica vanjskih čimbenika, poput problema u svijetu, a neki zbog unutarnjih podražaja (“Nemam kontrolu”). Sve to, kaže dr. Scott Lyons može dovesti do ovisnosti o drami. Kad su kriza i kaos norma, drama može djelovati kao melem, piše Life Hacker.

Što je ovisnost o drami?

Dr. Lyons priznaje da ne postoji jednostavan način da se opiše ovisnost o drami, pa se oslonio na citat Alfreda Hitchcocka: “Drama je život s izrezanim dosadnim dijelovima.” Dr. Lyons je pokušao opisati ovaj fenomen kako bi pokazao kako je ovisnost o drami adaptivni mehanizam preživljavanja i kako nam on pomaže. “Ovisnost o drami je strategija izbjegavanja koja nam pomaže zadržati distancu od naše temeljne boli i traume”, kaže, dodajući da se radi o stvaranju osjeta kao odgovor na obamrlost.

“Kada imamo traumu ili bol, naše se tijelo smrzava i stvara zaštitni odgovor, a to smrzavanje je u biti sloj obamrlosti”, objašnjava dr. Lyons. “Drama nam pomaže da prijeđemo visinu zida kako bismo nešto osjetili”, kaže dr. Lyons, “i podsjeća nas da smo živi.”

Kako se osjeća osoba ovisna o drami?

Stručnjaci kažu da dijelovi ljudskog mozga reagiraju na negativan podražaj kao što je ono što nazivamo “drama” jer je to sinonim za osjećaj povezanosti, čak i ako se to povezivanje događa kroz krizu i kaos. Za to postoji čak i sustav nagrađivanja u mozgu – jer je to tako kritično za naš opstanak – a to je prirodni endorfin koji ublažava bol. “Ovisnost o drami liječi bol i posljedičnu utrnulost koja se stvara oko nje kroz pojačani intenzitet osjećaja, osjeta i aktivnosti koji ponovno potvrđuju da smo još uvijek živi”, kaže dr. Lyons. Zbog toga postoji traumatsko vezivanje.

Dr. Lyons podsjeća čitatelje da trauma nije događaj. “Trauma je ono što se događa u liminalnom prostoru između jednog događaja i percipiranog stresa sljedećeg događaja,” kaže on, “A taj prostor je mjesto gdje vidimo da se te adaptivne strategije formiraju jer mijenjamo svoju fiziologiju da budemo u iščekivanju i zaštiti od sljedeće moguće traume.”

Koji su uobičajeni simptomi ovisnosti o drami?

Dr. Lyons kaže da ima iskustva i sam u drami i promatrajući je kao istraživač i terapeut. Identificirao je sedam uobičajenih simptoma.

Nedostatak kontrole

Njih dr. Lyons definira kao “Nemogućnost kontroliranja vanjskog svijeta koje dovodi do osjećaja preplavljenosti, bespomoćnosti i žrtve.”

Osjećaj hitnosti

“Intenzitet za ljude ovisne o drami često se prevodi u nepopustljiv osjećaj hitnosti”, objašnjava dr. Lyons. “Bez toga, čini se da nešto nije u redu.”

Sklonost pretjeranoj reakciji

“Ekstremno razmišljanje, stvaranje velikih priča te značenje i emocije povezani s njima dovode do pretjerane reakcije.”

Osjećaj usamljenosti, izoliranosti i napuštenost

“Urođeno u osjećaju napuštenosti i usamljenosti je nepovjerenje i potreba da netko bude prisutan za njih”, kaže dr. Lyons.

Stalni osjećaj nelagode

Ljudi s ovisnošću o drami osjećaju da će uvijek nešto poći po zlu. To izgleda drugačije izvana, gdje se čini kao da ovisnik o drami isisava zrak iz sobe, ali iznutra ovisnik o drami “pripisuje značenje i pokušava pronaći smisao neprestanog osjećaja bolesti”.

Utrnulost i senzorna preopterećenost

“Imaju kontinuirani osjećaj ili previše nečega ili nedovoljno bilo čega, ali posebno osjećaja”, objašnjava dr. Lyons.

Disocijacija

“Mnogi ljudi ovisni o drami doživljavaju varijacije disocijacije, ili osjećaj da su bez uporišta, odvojeni od sebe i da im nedostaje čvrsto tlo i osjećaj stabilnosti”, kaže dr. Lyons.

Kako napredovati s (i oko) ovisnosti o drami?

Bilo da ste ovisnik o drami ili ste bliski nekome tko je, najvažnije je to identificirati bez osuđivanja. Kad je u pitanju netko drugi, dr. Lyons potiče “empatijsko razumijevanje”, što znači da ih ne pokušavate popraviti, već pokušate preoblikovati ili preusmjeriti svoju orijentaciju prema ponašanju.

