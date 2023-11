Može li jogurt pomoći u mršavljenju?

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Jogurt se reklamira kao "zdravi" međuobrok ili doručak za ponijeti, ali mnoge varijante sadrže skrivenu količinu šećera. Postavlja se pitanje može li vam konzumiranje jogurta pomoći u mršavljenju? Amy Goodson govori o tome hoće li konzumiranje jogurta podržati vaše napore u mršavljenju ili ne, prenosi Eat This, Not That.

Može li vam konzumiranje jogurta pomoći pri mršavljenju?

Goodson potvrđuje da jogurt može biti “koristan dodatak” svakom režimu zdrave prehrane ili mršavljenja zbog svog impresivnog nutritivnog profila. Međutim, prvo je ključno razumjeti kako se najbolje uklapa u vaš svakodnevni životni stil i prehranu, piše Eat This, Not That.

1. Jogurt nudi probiotike.

Mnoštvo vrsta jogurta nudi “žive aktivne kulture”, također poznate kao probiotici. “Ove korisne bakterije mogu podržati zdrav crijevni mikrobiom, što je povezano s boljim upravljanjem težinom i poboljšanom probavom”, objašnjava Goodson.

2. Prepun je hranjivih tvari.

Goodson nam kaže da je jogurt prepun esencijalnih nutrijenata kao što su vitamin D, kalcij i vitamini B skupine. “Kalcij, posebno, može igrati ulogu u regulaciji tjelesne težine i metabolizma masti”, kaže ona.

3. Nevjerojatno je svestran.

Možete uživati ​​u jogurtu na toliko načina, a mogućnosti za zdrave preljeve su beskrajne. Korištenje bobičastog voća s kapljicom svježeg meda s farme ili orašastih plodova i sjemenki kao dodatak vašem jogurtu samo će mu dati dodatni nutritivni poticaj. “Ovi dodaci mogu povećati sadržaj vlakana u vašem doručku, dodatno potičući osjećaj sitosti”, objašnjava Goodson.

Donosimo pet načina na koje vam jogurt može pomoći da smršavite.

Kad jedete jogurt za mršavljenje i kao dio sveobuhvatne zdrave prehrane, Goodson naglašava odabir običnog, nezaslađenog jogurta kako biste izbjegli dodane šećere. Uz to, razmislite o dodacima koje je prethodno spomenula (orašasti plodovi, sjemenke ili voće) za dodatna vlakna i hranjive tvari.

Jogurt može podržati vaše ciljeve mršavljenja na sljedećih pet načina:

1. Jogurt ima visok sadržaj proteina

Jogurt je izvrstan izvor visokokvalitetnih proteina koji će dulje ostaviti osjećaj sitosti, a samim time smanjiti želju za posezanjem za nezdravim grickalicama ili prejedanjem za sljedeći obrok. “Protein je poznat po svom učinku zasićenja”, potvrđuje Goodson. “Proteini također pomažu u očuvanju i izgradnji čiste mišićne mase, što je neophodno za zdrav metabolizam.”

2. Niskokaloričan je

Bilo da se odlučite za nemasni ili masni jogurt, vaš će izbor biti prilično niskokaloričan, što ga čini idealnim izborom za svakoga tko želi kontrolirati unos kalorija dok još uvijek jede zasitan i ugodan doručak ili međuobrok.

3. Može vam pomoći u kontroli apetita

Ova ukusna, kremasta poslastica također vam može pomoći da se nosite s hormonima gladi. “Proteini i masti u jogurtu mogu pomoći u regulaciji hormona gladi, kao što su grelin i leptin, koji mogu pomoći u kontroli vašeg apetita i smanjenju želje za grickanjem nezdrave, kalorične hrane”, kaže Goodson.

4. Pospješuje probavu

Mnoge vrste jogurta nude žive probiotičke kulture koje promiču “zdrav crijevni mikrobiom”, objašnjava Goodson. “Uravnoteženi crijevni mikrobiom povezan je s boljom probavom i može igrati ulogu u kontroli težine.”

5. Pomaže u kontroli šećera u krvi

Kombinacija masti i proteina u jogurtu može vam pomoći da se nosite s razinama šećera u krvi, kaže nam Goodson. To smanjuje vaše šanse za neočekivane padove energije i želju da uživate u hrani punoj šećera i kalorija.

