Mrle i Prlja misle da je Babaroga otela i Baby Lasagnu. Evo zašto

Damir Martinović Mrle i Zoran Prodanović Prlja iz Leta 3 gostovali su u Newsnightu u kojem su s našim Ilijom Jandrićem razgovarali o njihovom sutrašnjem nastupu na prvoj polufinalnoj večeri Dore, ali i o planu kako pobjeći Babarogi koja ih je otela.

“Otela nas je Babaroga i uposlila je piliće, hakirala je i HRT i nas i rekla je da je da tu pjesmu napravimo kao Let 3. Nije nas nitko natjerao da da se ponovno prijavimo, jednostavno smo oteti, kidnapirani smo, zlostavljani smo, pušteni smo da malo izađemo na gostovanja, ali evo sutra su nam dopustili da nastupamo. Pilići su hakirali Prljin glas i napravili pjesmu pomoću umjetne inteligencije i na taj način se ne možeš prijaviti na Doru, ne možeš tako proć i sad su nas prisilili da dođemo to otpjevati na Doru svojim vokalom”, rekao je Damir Martinović Mrle.

Zoran Prodanović Prlja rekao je: “Nema šanse da to otpjevam, pa kako ću. Ja ću pjevati kako znam pjevati. Baš me briga ako se Babaroga naljuti. Pada konačni obračun s Babarogom. Bilo je i ozljeda. No, shvatili smo da nisu oni krivi, pilići su u suštini dobri, ali su omađijani od strane Babaroge. No, mi smo se s vremenom zbližili s pilićima i mislimo da ako spojimo sve glave, kljunove i krila skupa da se možemo obračunati sa zlom Babarogom.”

Letovci navode da je Babaroga jako širok pojam, te kažu da ona drži cijelo čovječanstvo u glibu i strahu.

“Kad držiš nekog u strahu, možeš manipulirati njime. Dolazi do nove ere gdje Babaroga želi preuzeti umjetnu inteligenciju i želi zavladati. U svim centrima moći je upravo Babaroga”, rekli su.

Na pitanju znaju li tko je favorit ovogodišnje Dore i jesu li čuli za Baby Lasagnu koji je prvi na domaćim kladionicama, rekli su:

“Mi uopće ne znamo tko je prijavljen na Doru, nemamo interneta. Tko je Baby Lasagna? Eto, nemamo pojma tko je to”, rekao je Prlja.

“Jeste li znali da u videospotu hrani kokoši?”

“Eto i Baby Lasagna je blizu da padne. Probat ćemo ga upozoriti da se čuva Babaroge, mislim da je i on napadnut. Pilići su mali i slatki, tko zna što se krije iza toga. Ako pobijedimo, pilići će ići u Malmo, ali sutra će doći do konačnog obračuna. Očito nismo baš svjesni što se sve skupa dogodilo s prošlogodišnjom Dorom, pjesma je jako dobro primljena u europskim gradovima, ljudi su to jako dobro prihvatili. Prošle godine smo se prijavili da si dignemo promociju za naše Antivalentinovo, a onda smo shvatili da je Eurosong dobar poligon za iskazati svoje stavove. Očito smo često tijekom karijere bili ledolomci”, rekli su dečki.

Komentirali su i stanje na kladionicama.

“Ako smo mi drugi na kladicionici za Doru, kakve su tek onda druge pjesme. Nadam se da za nas neće nitko glasati, to bi bilo dobro za konačan obračun s Babarogom.

Za kraj poručujemo publici da nam pomognu da se izvučemo iz trenutne situacije i da ju uspješno zajedno pobijedimo. Da vratimo svoj mir, identite i život. Ako uništimo Babarogu, onda možemo s pilićiima svašta napraviti”, zaključili su.

