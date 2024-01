Poznat redoslijed nastupa na Dori, evo kad nastupa glavni favorit

Podijeli :

Goran Kovačić/Pixsell

Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavio je redoslijed izvođenja pjesama u polufinalnim večerima 'Dore 2024.' U izravnim prijenosima 22. i 23. veljače će se naći po 12 pjesama, a osam najboljih iz prve i osam najboljih iz druge će ići u završnicu u nedjelju 25. veljače.

Voditelji prve polufinalne emisije bit će Maja Ciglenički i Duško Ćurlić, a Dušku će se u drugoj večeri na pozornici pridružiti Anja Cerar, prenosi HRT.

Ovo je redoslijed nastupa:

Prva polufinalna večer 22.2.2024.

1. Noelle – BABY, BABY

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – VODU PITI TRIZAN BITI

3. Stefany – SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG

4. MISHA – ONE DAY

5. Erna – HOW DO YOU LOVE ME

6. Eugen – TIŠINE

7. Vinko – LYING EYES

8. Barbara Munjas – NEPOBJEDIVA

9. Let 3 – BABA ROGA

10. Lana Mandarić – MORE

11. Pavel – DO MJESECA

12. Saša Lozar – NE PLAČEM ZBOG NJE

Druga polufinalna večer 23. 2. 2024.

1. Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

2. James Night – NEBO PLAČE

3. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

4. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

5. The Splitters – OD KAD TE SANJAM

6. Boris Štok – CAN WE TALK

7. Baby Lasagna – Rim Tim

8. ET – Pametnom dosta

9. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

10. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

11. Natalie Balmix – DIJAMANTI

12. MARCELA – GASOLINE

