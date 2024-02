Dvoboj Kekin i Frankovića na N1: “Hrvatsku se voli radom”; “Znate što najbolje radite? Kradete”

Podijeli :

Rasprava o raspuštanju Hrvatskog sabora traje više od pet sati i ne nazire joj se kraj jer su zastupnici svih stranaka poprilično involvirani. Više o tome u dvoboju Nataši Božić Šarić za N1 Dnevnik govorili su ispred zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin (Možemo) i ispred vladajuće koalicije Matko Franković (HDZ).

U oporbenim se redovima nadaju da su sve akcije unazad desetak dana, kao i sve što vide kao loše poteze vladajućih, motivirali građane da izađu na birališta i izaberu neku od opcija koje nisu HDZ. Također, Kekin je uvjerena da ova rasprava doprinosi upravo tome.

Rasprava o raspuštanju Sabora. Puhovski: “Da je Plenković čovjek velikog poteza, prihvatio bi zahtjev oporbe”

KEKIN: Itekako se to pokazuje. Za početak, HDZ-ovci su obećali skinuti rukavice i pokazati pravo lice, što se uistinu i dogodilo. Imali su više od stotine povreda Poslovnika zbog uvreda i neutemeljenih optužbi, poput jednog bisera Željka Reinera, koji je optužio zagrebačku gradsku vlast zbog neimanja tople vode kad je za to kriva jedna državna firma – HEP. Istodobno, mi smo pozvali građane da nam se jave na društvenim mrežama i cijelu noć ćemo čitati zašto misle da treba na izbore i zašto treba rušiti ovu vlast.

Dobar dio diskursa vladajućih svodio se na to da lijeva oporba nije dovoljno prohrvatska. Mislite li da Ivana Kekin ne voli Hrvatsku?

FRANKOVIĆ: Mislim da se Hrvatsku voli radom, a Možemo je već tri godine na vlasti u Zagrebu. Vidimo kako rade. Treba pitati građane Zagreba žive li bolje i kvalitetnije danas nego prije tri godine, je li Zagreb čišći, kako se osjećaju i vide li napredak u odnosu na prije tri godine. I jesu li zadovoljni tramvajima koji su stari 20 godina.

Prvo su na redu parlamentarni izbori, a dogodine lokalni. Što je povod okretanja udesno i ima li smisla zamjerati Peđi Grbinu za događaje iz Domovinskog rata kad je u to vrijeme imao 11 godina?

FRANKOVIĆ: Birači će prepoznavati je li netko uspio ili nije radom. Ne možete zavarati birače, oni prepoznaju rad. Nije Možemo neka nova stranka, upravlja najvećim gradom u Hrvata pa znaju što mogu očekivati od njih. Vidimo danas i da je zagrebački gradonačelnik Tomašević sjeo s premijerom, a Vlada je ponovno pomogla u rješavanju pitanja oko Maksimira. U subotu prosvjedujete protiv premijera, a u srijedu sjednete s njime i tražite da vam pomogne.

KEKIN: Dinamov stadion nije se mogao riješiti dok je HDZ bio s Bandićem na vlasti i ono što se promijenilo u toj konstelaciji upravo je gradonačelnik. Prije se to nije moglo riješiti. Tomašević je bio ključan. Tko će se u Zagrebu sučeliti s Tomaševićem, koji velikan HDZ-a? Herman čiju je mamu od zatvora spašavao Turudić, potpredsjednici Aladrović, uskočki optuženik ili Barbarić koji je prodavao plin za cent? Rad gradonačelnika će ocijeniti građani, a po svemu što vidimo, ima ogromnu potporu.

Diskurs oporbe je korupcija i da se izborom Turudića žele zaustaviti afere. Može li to držati pažnju građana do izbora?

Puhovski o najavi velikog oporbenog prosvjeda: “Da im je stalo da to uspije, ne bi ga tamo organizirali”

KEKIN: Osim što upozoravamo na crnilo, govorimo o našoj viziji Hrvatske, od zdravstva do ekonomije. Primjerice, kad je Plenković postao premijer, bili smo sedmi od dna EU-a po plaćama, a sad smo četvrti od dna. Drugi smo po smrtnosti od raka, a 11 posto više plaćamo za liječenje od raka otkako je premijer. Sve kasnije se iseljava od roditelja i otkako je premijer. To je rezultat tog rada kojim se HDZ hvali, a istodobno rezultat tog rada je, a najbolje što radu je krasti, jest da se masa pokralo. Od željeza do institucija. Počeli su krasti i botove po internetu.

FRANKOVIĆ: Vi ste itekako pokazali umiješnost u upravljanju Zagrebom. Učitelj u Dubrovniku imat će 680 eura veću plaću nego u Zagrebu. Digli ste porez na dohodak, dok to u Dubrovniku i Osijeku nije slučaj. Govorili ste protiv Bandića, na čemu ste dobili izbore, tko vam vodi financije? Bandićeva pročelnica. Sve je vrlo jasno i građani jako dobro vide. Za kraj, slušao sam vas gotovo minutu i pol, a ni u jednoj sekundi vas nisam prekinuo.

KEKIN: Razlike u plaćama nisu tolike. Zagreb ima infrastrukturu kakvu nitko u ovoj zemlji nema. Zbog zamke koju je Plenković postavio, morali bismo dići cijene, ali nismo nasjeli na nju. Kako bi živjeli najsiromašniji, za koje premijera i vas nije briga?

FRANKOVIĆ: Pozvao bih vas da dođete u Dubrovnik i vidite vozni park u njemu.

KEKIN: Zašto HDZ nije kupio nijedan tramvaj u Zagrebu dok je vladao s Bandićem? Bar jedan, stariji ili novi?

Vjerujete li Turudiću?

Sandra Benčić HDZ-ovcima: Vi protiv mene imate da sam prodavala petarde. Evo što ja imam protiv vas

FRANKOVIĆ: Zašto ne bih vjerovao? Svoj posao radi kvalitetno i pošteno. Svi ljudi koji mu se stavljaju na teret su optuživani ili osuđivani. Nabacivati se tako blatom, ići u privatnu sferu, to se tako ne radi.

KEKIN: Mogu obećati vama i građanima, možemo se dogovoriti, da na mjestu glavnog državnog odvjetnika neće moći doći osoba koja je višestruko javno lagala.

FRANKOVIĆ: Pokušajte obećati građanima Zagreba da ćete ga očistiti do ljeta.

KEKIN: Ništa se vi ne brinite za Zagreb.

