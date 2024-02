Evo zašto nije dobro piti kavu odmah nakon buđenja

Podijeli :

Pexels

Ako vam je teško ustati iz kreveta, pomisao na šalicu kave često se čini kao najbrže rješenje za početak dana. Međutim, prema jednom liječniku, ovo vam može više naštetiti nego koristiti.

Za neke ljude, konzumacija kofeina čim ujutro otvore oči ključna je za preživljavanje dana. To može postati navika bez koje se osjećamo potpuno izgubljeno, ali je malo vjerojatno da će vam šalica kave dati nalet energije koji očekujete.



Kada se probudite, razina kortizola je na vrhuncu, što je hormon koji povećava budnost i fokus, ali i regulira vaš metabolizam i odgovor imunološkog sustava.

Povišene razine kortizola mogu utjecati na vaš imunološki sustav, a ako su već na vrhuncu kada se probudite, ispijanje kave čim otvorite oči može učiniti više štete nego koristi, čak vas i učiniti imunima na kofein tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Umjesto toga, liječnici preporučuju da svoju prvu šalicu popijete najranije 45 minuta nakon što ste se probudili. To će osigurati da dobijete optimalnu količinu energije.



Međutim, najbolje vrijeme za ispijanje kave bi obično bilo kasnije ujutro kada je vaš kortizol puno niži i možete početi osjećati pad energije, ali naravno ne prekasno poslijepodne jer može utjecati na vaš san.

Ako ste netko tko se, na primjer, budi oko 7 ujutro, ostavite svoju prvu kavu za razdoblje između 10 do 12 sati, to će biti vrijeme kada će vaše tijelo i um to najviše cijeniti i izvući ćete najviše koristi od kofeina, piše Mirror.



