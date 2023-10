Operite ruke odmah nakon što dodirnete ovih 10 stvari

Podijeli :

Unsplash/Sean Horsburgh

Jedna od glavnih navika koju je pandemija COVID-19 opet porenula jest koliko je važno prati ruke. Pranje ruku ključno je za dobru higijenu i sprječavanje širenja klica. Pranje ruku ograničava prijenos bakterija, virusa i drugih klica, prema klinici Mayo.

Evo pravog načina za pranje ruku: Centri za kontrolu i prevenciju bolesti preporučuju korištenje sapuna i čiste vode ili sredstva za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, s najmanje 60% alkohola, za pranje ruku. Studije su to potvrdile, pokazujući da su oba učinkovita načina za borbu protiv bakterija.

Naravno, nemoguće je držati ruke 100% čistima cijelo vrijeme (plus, neke bakterije su dobre za vas!), ali znanstvena istraživanja su pokazala da je pranje ruku posebno osjetljiv zadatak nakon što ste stupili u kontakt sa sljedećih 10 stavki.

1. Novac

Ovih dana možete koristiti debitnu ili kreditnu karticu za većinu kupnji, ali ponekad morate samo rukovati gotovinom. Kada to učinite, svakako operite ruke što je prije moguće. Istraživači su testirali novčanice od 1 dolara iz banke u New Yorku i pronašli stotine mikroorganizama, uključujući oralne i vaginalne bakterije te DNK kućnih ljubimaca i viruse.

Slično istraživanje pokazalo je da neki novčanice i kovanice sadrže čak i patogene poput E. coli i salmonele. Ne pomaže ni to što novac cirkulira neko vrijeme.

2. Rukohvati, ručke ili kvake

Katy Burris, dr. med., dermatologinja u Medicinskom centru Sveučilišta Columbia u New Yorku, kaže da je jedan od kritičnih trenutaka kada zaboravite oprati ruke nakon vožnje javnim prijevozom, gdje više ljudi neprekidno dodiruje iste površine. To uključuje sve od rukohvata na pokretnim stepenicama do stupova u podzemnoj željeznici do ručki na vratima kupaonice.

3. Jelovnici u restoranu

Restorani mogu biti jedno od mjesta gdje ćete najvjerojatnije pokupiti bakterije – ali jelovnik je najgori prijenosnik. Istraživači sa Sveučilišta u Arizoni pregledali su jelovnike restorana i otkrili da sadrže nevjerojatnih 185.000 bakterijskih organizama.

To ima smisla jer toliko ljudi rukuje jelovnicima restorana, uključujući osoblje restorana koje također rukuje zaprljanim posuđem i priborom za jelo drugih kupaca. Možda nećete moći izbjeći dodirivanje tog jelovnika, ali operite ruke nakon što naručite.

4. Zasloni osjetljivi na dodir

Sada kada tehnologija zamjenjuje neke papirnate proizvode, ključno je oprati ruke nakon dodirivanja bilo kojeg zaslona. Jedan od najgorih prekršitelja su kiosk strojevi u zračnim lukama ili na mjestima javnog prijevoza, kaže dr. Burris. “Klice su posvuda, a neka mjesta ih mogu sadržavati više nego što mislite”, kaže ona.

To se odnosi i na mobitele; pogotovo jer ih možemo dijeliti s drugima. Dobre vijesti: “Jednostavno pranje sapunom i vodom smanjit će prijenos ovih patogena”, kaže dr. Burris.

5. Gotovo sve u liječničkoj ordinaciji

Zahvaljujući paradi pacijenata koji prolaze cijeli dan, većina stvari u liječničkoj ordinaciji krije klice ili bakterije – osobito olovka za prijavu. Zapravo, na toj olovci ima 46 000 bakterija više nego na prosječnoj WC dasci.

Druga potajno neugodna mjesta koja treba izbjegavati su naslon za ruke stolice u čekaonici i ručka na vratima.

6. Bilo kakve životinje

Ne peru svi ruke nakon dodirivanja kućnih ljubimaca ili životinja, ali trebali bi, prema dr. Nesochi Okeke-Igbokweu. “Životinje mogu nositi razne bolesti”, kaže ona. “A budući da se kućni ljubimci općenito smatraju obiteljskim, pranje ruku se ponekad zanemaruje”.

Pranje ruku nakon dodirivanja životinja ili interakcije s kućnim ljubimcima, bilo da su vaši ili tuđi, važno je.

7. Daske za rezanje i kuhinjske spužve

Kuhinja je okruženje puno klica. Ne samo da unosite nekuhanu hranu, već i prenosite klice iz hrane, posuđa i tekstila, poput kuhinjskih krpa i spužvi. Jedna je studija otkrila čak 326 različitih vrsta bakterija koje žive na korištenim kuhinjskim spužvama. Obvezno izbacite stare i, kao što predlaže dr. Burris, uvijek perite ruke prije pripreme obroka i nakon rukovanja sirovim mesom.

8. Olovke koje nisu tvoje

Iako mnogi ljudi koriste svoj telefon ili računalo za bilješke i pisanje popisa, ponekad jednostavno trebate posuditi olovku. To je u redu, ali operite ruke nakon upotrebe.

Prosječna uredska olovka ima 10 puta više klica od prosječne uredske WC daske. Ako vas to ne muči, uzmite u obzir da mnogi ljudi vole žvakati ili gristi kapice olovki.

9. Dozatori ili pumpice za sapun

Sjećate se epizode Prijatelja u kojoj se Joey i Chandler svađaju oko higijenskih navika, a Chandler sapun naziva “samočistivim”?

“U redu”, kaže Joey. “Sljedeći put kad se budem tuširao, razmislit ću o tome što ću zadnje oprati i što ću prvo oprati!”

Bio je to sjajan Joey trenutak…ali trebate li oprati svoj sapun? Da. Pumpe za dozator sapuna navodno su utočište bakterija. Istraživači sa Sveučilišta u Arizoni otkrili su da su dozatori sapuna koji se mogu ponovno puniti posebno puni bakterija. Dok pritišćete pumpicu, sve bakterije koje se nadate isprati imaju jednaku priliku prenijeti se na dozator. Voditelj istraživanja dr.sc. Charles Gerba, sugerirao je da dodirivanje spremnika sapuna koji se mogu ponovno puniti zapravo može prenijeti više bakterija na vaše ruke nego ako gurnete ruke u WC školjku.

10. Skoro sve u zračnoj luci

Otprilike 2,6 milijuna zrakoplovnih putnika putuje svaki dan, prema Federalnoj upravi za zrakoplovstvo. Više ljudi znači više bakterija i više zajedničkih javnih površina na kojima ćete ih susresti.

Izbjegavajte dirati kvake, fontane, zaslone kioska, a posebno one plastične kade i pladnjeve u sigurnosnoj liniji zračne luke. Ljudi stavljaju svoje prljave cipele i torbe u te ladice, što dovodi do kontaminacije, prema istraživanju objavljenom u BMC Infectious Diseases. Sredstvo za dezinfekciju ruku ili maramice za dezinfekciju držite na zgodnom mjestu u ručnoj prtljagi!

