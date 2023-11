Ovo bi mogla biti promjena u liječenju pretilih kardiovaskularnih bolesnika koji nemaju dijabetes

Podijeli :

Unsplash/Mufid Majnun

Farmaceutska tvrtka Novo Nordisk u subotu je objavila da tjedna terapija injekcijama semaglutida od 2,4 mg može smanjiti kombinirani rizik od srčanog udara, moždanog udara i smrti od kardiovaskularnih bolesti u pretilih kardiovaskularnih bolesnika koji nemaju dijabetes za 20 posto.

Potpuni rezultati studije predstavljeni u subotu na godišnjem znanstvenom skupu Američke udruge za srce u Philadelphiji i objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine ukazuju na to da terapija lijekom Wegovy ima i druge korisne učinke uz otprije poznate zdravstvene dobrobiti kao što je gubitak težine.

Rezultati istraživanja pod nazivom ‘Select’ danskoga proizvođača lijekova objavljeni u kolovozu, pokazali su da lijek Wegovy, koji pomaže pacijentima da izgube prosječno i do 15 posto težine, istodobno smanjuje učestalost od srčanog udara, moždanog udara ili smrti od srčanih bolesti za 20 posto.

Razlika u riziku od srčanih oboljenja između pacijenata koji su primali Wegovy, kemijski poznat kao semaglutid, i onih na placebu uočena je gotovo odmah nakon početka liječenja, rekli su znanstvenici.

Studija na 17.064 pacijenta u trajanju od 33 mjeseca

Pacijenti su praćeni u razdoblju od prosječno 33 mjeseca, a u studiju su bili uključeni i pretili nedijabetičari s preboljelim srčanim i moždanim udarom ili simptomatskom perifernom aterosklerotskom bolešću.

Studija je pratila pacijente s prekomjernom tjelesnom težinom i pretile pacijente na temelju indeksa tjelesne mase koji su već bolovali od neke srčane bolesti, ali ne i od dijabetesa. Pokazalo se da je Wegovy smanjio rizik od nefatalnog srčanog udara za 28 posto, nefatalnog moždanog udara za 7 posto i smrti povezanih s kardiovaskularnim bolestima za 15 posto u usporedbi s pacijentima koji su dobivali placebo.

Dobrobit za srce nije isključivo rezultat gubitka težine

Pacijenti nisu počeli gubiti na težini kada su prvi put uočeni kardiovaskularni benefiti što ukazuje na to da dobrobit za srce nije bila isključivo rezultat gubitka težine, objavio je Novo Nordisk.

Dr. Chad Weldy, kardiolog sa Sveučilišta Stanford na marginama konferencije je kazao kako je važno napomenuti da se u sklopu istraživanja nije proučavalo na koji bi način semaglutid mogao spriječiti razvoj bolesti srca, već se samo pratilo kako spriječiti da se one pogoršaju.

Unatoč tomu broj pacijenata obuhvaćenih ovim ispitivanjem, a riječ je o njih 17.604, trebao bi potaknuti liječnike na razmišljanje o tomu kojim bi pacijentima, na temelju dosadašnjih saznanja trebalo propisati terapiju Wegovyjem.

Tko je kandidat za terapiju Wegovyjem?

“Svi pacijenti koji su imali srčani udar ili opstruktivnu koronarnu bolest i imaju indeks tjelesne mase veći od 27 uklapaju se u ovu studiju, što je vrlo velika populacija pacijenata”, istaknuo je.

I dr. Bruno Halpern, voditelj centra za pretilost u brazilskoj bolnici ‘9 de Julho’ iz São Paula na konferenciji za novinare je rekao kako smatra da bi Wegovy sada trebao postati prvi izbor u liječenju bolesti srca.

Istraživači koji su sudjelovali u studiji kažu da, premda razumijevanje mehanizama kardiovaskularne zaštite od semaglutida ostaje spekulativno, postoji dosljedan efekt na faktore rizika koji bi mogli stajati iza kliničke dobrobiti lijeka, a to su upala, kontrola krvnoga tlaka i šećera u krvi, jer sve to može utjecati na zdravlje srca.

John Deanfield, jedan od autora studije i profesor kardiologije na Sveučilištu u Londonu, na znanstvenom je skupu rekao da će podaci ispitivanja potaknuti raspravu o tome u kojim se slučajevima Wegovy uklapa u liječenje.

U pacijenata koji su uzimali Wegovy zamijećeno je smanjenje C-reaktivnih proteina, što je pokazatelj upale, slično onima prijavljenim u pacijenata koji uzimaju statine za snižavanje kolesterola, za koje se otprije zna da znatno smanjuju srčane rizike, pojasnili su istraživači.

“Kardiovaskularna korist od Wegovyja je kombinacija mnogih čimbenika, no ja bih istaknuo kontrolu glikemije (šećera u krvi), gubitak težine i upalu”, rekao je Martin Lange, voditelj razvoja Novo Nordiska.

Podnesen zahtjev za ažuriranjem informacija o lijeku

Studija je pokazala da je tijekom ispitivanja na 17.604 pacijenta u trajanju od prosječno tri godine, gotovo 1500 onih koji su uzimali Wegovy prekinulo liječenje zbog nuspojava, uglavnom gastrointestinalnih problema, poput mučnine i povraćanja, u usporedbi sa 718 pacijenata u placebo skupini.

Premda istraživanje nije provedeno da bi se ispitao gubitak težine u pacijenata, sudionici su u prosjeku izgubili gotovo 10 posto svoje ukupne tjelesne težine. Novo Nordisk je objavio da pacijenti u sklopu studije o srčanim benefitima nisu morali voditi računa o prehrani ni vježbati, što je uobičajeno u ispitivanjima o pretilosti.

Studija je pokazala da je Wegovy siguran i da se dobro podnosi u skladu s prethodnim ispitivanjima o semaglutidu, objavio je Novo Nordisk.

Lange je rekao kako očekuje da će zahtjev tvrtke za ažuriranjem informacija o lijeku Wegovy, koji će sadržavati i one o dobrobitima za srce, biti odobren u SAD-u u prvoj polovici sljedeće godine, a u EU-u u drugoj polovici.

Regulatori lijekova mogu ažurirati informacije na oznakama lijekova da bi dodali nove podatke ili indikacije za upotrebu nakon prvobitnog odobrenja.

Američka i britanska regulatorna tijela za lijekove u srijedu su odobrila konkurentski tretman za mršavljenje tvrtke Eli Lilly, koji je prethodno bio odobren i prodavan kao Mounjaro – lijek za liječenje dijabetesa.

