Ovo je jedna od najzdravijih namirnica za zdravlje srca i rad mozga, trebali bi je jesti svaki dan

Sigurno ste čuli za brojne zdravstvene dobrobiti povezane s mediteranskom prehranom. Dokazano je da pomaže u smanjenju upala u tijelu, poboljšava kognitivne funkcije i čuva zdravlje srca. Ta prehrana sastoji se od raznih vrsta namirnica, ali jedna od najpoznatijih su masline. Bilo da ih volite ili mrzite, masline obiluju dobrobitima za zdravlje.

Evo još nekoliko dobrobiti koje donosi redovna konzumacija maslina, a za koje možda još niste čuli.

1. Donose dobre masnoće

Masline se velikim dijelom sastoje od zdravih masnoća i sadrže visoke razine oleinske kiseline koja čini čak 74 posto ukupnih masnoća u maslinama. Oleinska kiselina je jednostruko nezasićena mast koja je poznata po tome da smanjuje upalu u tijelu. Veći unos takvih zdravih masti, poput jednostruko nezasićenih i višestruko nezasićenih, osobito ako zamjenjuju nepoželjne masnoće kao što su zasićene masti, može značajno poboljšati vaše opće zdravstveno stanje, prenosi Krstarica.

2. Mogu poboljšati funkcije mozga

Jedna od glavnih dobrobiti većeg unosa zdravih masnih kiselina prehranom je to što one poboljšavaju zdravlje i rad mozga. Istraživanja su pokazala da osobe koje konzumiraju puno jednostruko nezasićenih masti često imaju višu razinu neuroprenosnika acetilkolina koji je potreban za funkcije kao što su pamćenje i učenje.

3. Daju pristojnu dozu vlakana

Masline i maslinovo ulje imaju mnoge iste dobrobiti za zdravlje, ali jedna od specifičnih dobrobiti konzumiranja cijelih maslina je to što sadrže prehrambena vlakna. 80 grama konzerviranih maslina sadrži oko 3,2 grama vlakana, što je prilična količina za tako mali zalogaj. Dovoljan udio vlakana u prehrani je ključan za očuvanje zdravlja srca, zdrave razine kolesterola, dobru probavu, a masline mogu biti velika pomoć u postizanju tih ciljeva.

4. Poboljšavaju zdravlje srca

Masline su jedna od najzdravijih namirnica za srce zbog visoke razine jednostruko nezasićenih masti. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Lipids in Health and Disease, jednostruko nezasićene masti pomažu u smanjenju rizika smrti, rizika od moždanog udara. One mogu pomoći i u sniženju razine lošeg kolesterola (LDL) i povećanju razine dobrog kolesterola (HDL), što pomaže u očuvanju zdravog srca.

