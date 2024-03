Ovu stvar dobar psihoterapeut nikad ne bi trebao napraviti

Podijeli :

Psihoterapija može izgledati kao iskreni razgovor s bliskim prijateljem koji vas neće vidjeti izvan svojeg ureda i sasvim je u redu s njim razgovarati o svojim najdubljim traumama. Ali, za razliku od druženja s najboljim prijateljem s kojim ćete piti vino i koji će vam nuditi ponekad neželjene životne savjete, vaš bi terapeut trebao biti više usredotočen na vaše osnaživanje.

Zapravo, postoji jedna stvar koju dobar terapeut nikada neće učiniti, čak i ako bi vaši prijatelji to učinili: reći vam što da radite.

Ovo bi u početku moglo zvučati pomalo kontraintuitivno. Ako vam vaš terapeut ne može dati savjet, hoćete li ikada naučiti kako se nositi s anksioznošću ili postaviti granice? Zapravo, da. Dobar terapeut pomoći će vam da sami pronađete te odgovore, bez zapovijedanja ili prepotentnosti.

“Terapeuti postoje kako bi vam pomogli otkriti vlastitu unutarnju mudrost”, rekla je za HuffPost Sally Scheidlinger, psihoterapeutkinja iz San Francisca. “Govoreći vam što da radite, terapeut u biti govori: ‘Ti ne znaš što je najbolje za tebe, ali ja znam.’”

“Ovo poništava vašu prosudbu i lišava vas mogućnosti da otkrijete što bi moglo biti ispravno za vas”, dodala je. Nitko ne želi ići na susret na kojem vam cijelo vrijeme drže predavanja, piše HuffPost.

Evo još nekoliko razloga zašto nećete naći mnogo terapeuta koji vam točno govore što trebate učiniti:

1. Vi ste stručnjak za svoj život

Vi najbolje poznajete sami sebe, čak i bolje od vaših roditelja, vašeg partnera – i da, vašeg terapeuta.

“Klijenti, a ne njihovi terapeuti – stručnjaci su za vlastite živote”, rekao je za HuffPost Patrice Le Goy, psihologinja, terapeutkinja i pomoćna profesorica na Chicago School of Professional Psychology. “Klijenti znaju mnogo više nego što bi terapeut ikada mogao znati o njima i dijele s njima samo ono što žele.”

Terapeut nikada neće znati sve o svom klijentu ili klijentovoj situaciji, tako da “nije moguće nekome dati najkorisniji savjet”, rekla je Le Goy.

Schiedlinger se složila. “Čak i ako vas vaš terapeut poznaje dugo vremena, on ne zna sve zamršenosti i nijanse vaših misli, vrijednosti, povijesti i iskustava”, objasnila je. “Vi najbolje poznajete svoj život, a posao vašeg terapeuta je da vam pomogne otkriti i riješiti prepreke koje stoje na putu pristupa vašem unutarnjem vodstvu i znanju.”

Toliko je čimbenika koji utječu na donošenje odluke da čak i ako se rješenje čini očiglednim terapeutu, ono možda nije pravi izbor za klijenta. Da, čak i ako je vaš terapeut stručnjak u svom području.

“Vi ste sami sebi stručnjak, a terapeuti su tu da vam pomognu otkriti tu stručnost”, rekla je Schiedlinger.

2. Moglo bi doći do neželjenih posljedica

Kada prijateljima dajemo savjete, mi ne razmišljamo o neželjenim posljedicama, ali terapeuti razmišljaju. Schiedlinger je rekla da kada vam netko s drugačijim gledištem, poput vašeg terapeuta, kaže što da radite, to bi moglo uzrokovati da isključite dio sebe.

Na koncu možda nećete biti voljni raspravljati o tim osjećajima, prema Schiedlinger. Savjetovalište bi trebalo biti sigurno mjesto, tako da ovo očito ne bi bila sjajna situacija.

Povrh toga, davanje savjeta nekome tko ih ne želi čuti (poput poticanja da napusti nasilnog partnera) može izazvati negativnu reakciju. “Neki pojedinci bi se mogli pobuniti protiv te ideje i nastojati učiniti suprotno od onoga što im je rečeno”, rekao je Schiedlinger.

Ili bi mogli okriviti terapeuta. “Posao terapeuta je da vam pomogne da sami dođete do zaključaka i donesete odluke s tog osnaženog mjesta”, rekla je za HuffPost Hannah Yang, terapeutkinja i osnivačica Balanced Awakeninga.

Dodala je: “Ako terapeut kaže klijentu što da radi, a klijent to učini, a onda mu se ne sviđa rezultat, klijent tada može okriviti terapeuta i reći ‘on mi je rekao da to učinim’, što nije dobra situacija za klijenta ili terapeuta.”

3. Mogli biste postati ovisni o svom terapeutu

Ako vas je vaš terapeut poticao da napustite supružnika ili da date otkaz na poslu, tada biste mogli postati ovisni o njemu za svaku odluku, veliku ili malu.

Napredujući, možda se nećete osjećati spremnima da sami donosite odluke.

“Mislim da je uobičajena zabluda da terapeuti daju savjete i govore ljudima što da rade”, rekla je Le Goy. Umjesto toga, “terapeuti bi trebali željeti da njihovi klijenti postanu neovisni i ne bi ‘trebali’ donositi odluke za njih.” To će omogućiti klijentima da sami pogriješe.

Schiedlinger je primijetila da će ljudi koji “traže to izravno vodstvo” od svog terapeuta postati “ovisni o toj povratnoj informaciji”. “A terapeuti bi trebali raditi na tome da vam pomognu izgraditi neovisnost, a ne stvarati pretjerano oslanjanje na terapeuta”, dodala je.

4. Prijedlozi i druge metode terapeuta su OK

Samo zato što vam vaš terapeut ne bi trebao davati savjete, ne znači da ne može ponuditi prijedloge. Zapravo, to je važan dio njihove uloge.

Kada imate “dobar odnos i odnos pun povjerenja” sa svojim terapeutom, onda bi on svakako trebao “nuditi prijedloge i ohrabrenja”, rekla je Le Goy.

“Postoji ravnoteža koja se mora uspostaviti između izazivanja klijenata da nastave napredovati i dopuštanja da sami donose odluke i rješavaju posljedice”, objasnila je. Dobar terapeut održavat će ovu ravnotežu u korist svojih klijenata.

Terapeuti također mogu pomoći svojim klijentima da nauče sami donositi odluke na više načina. To uključuje “poticanje da izgrade povjerenje u sebe i svoju sposobnost da zadovolje vlastite potrebe”, rekla je Le Goy. “Terapeuti također mogu pomoći klijentima da izgrade otpornost kako se ne bi toliko bojali pogriješiti te da bi bili spremni isprobati različite opcije.”

Drugi način na koji terapeuti mogu pomoći svojim klijentima jest istraživanje različitih scenarija tijekom svojih seansi. “Zamišljanje kako bi se mogli osjećati i što bi mogli reći ili učiniti ako krenu drugim putovima. To može pomoći klijentima da bolje razumiju svoje strahove i brige”, objasnio je Schiedlinger.

Oni također mogu izraziti svoje mišljenje ako je vaša dobrobit ugrožena. Na primjer, što bi se dogodilo da klijent kaže svom terapeutu da želi ostaviti svog nasilnog partnera?

Usmjeravanje klijenata da razmišljaju o svojim potencijalno proturječnim osjećajima – kao što je želja da ostanu u vezi – moglo bi pomoći u uklanjanju bilo kakvog srama i uputiti ga da ne misli da njegovi postupci nisu u redu.

Yang je rekla da bi terapeuti mogli reći svojim klijentima stvari poput “odvojite trenutak da razmislite o ovoj ideji” ili “kako se sad osjećate u vezi toga?” Također je bitno postavljanje pitanja klijentima poput: “Koji je najbolji/najgori mogući scenarij?”

“Mislim da je osnaživanje vrlo korisno za iscjeljenje, i kao takvo bi također dalo puno ohrabrenja i podučavanja klijentu oko njegove sposobnosti da vjeruje svojoj intuiciji, rasuđivanju i bilo kojim drugim čimbenicima zbog kojih se osjećaju ugodnije pri donošenju odluke za sebe”, rekla je.

5. Zabilježite kada vaš terapeut prijeđe granicu

Ponekad vam terapeuti daju izravne savjete umjesto da vas potiču da sami donesete odluku – i to može učiniti stvari neugodnima.

“Ponekad može postojati izazovna hijerarhija moći u terapijskim odnosima i klijenti se ne osjećaju uvijek ugodno reći svom terapeutu kada su nezadovoljni”, rekla je Le Goy. “Međutim, jako je važno da klijenti komuniciraju svoje prave osjećaje sa svojim terapeutom. U protivnom se mogu stvoriti ogorčenost i nepovjerenje, a terapijski odnos više neće funkcionirati.”

Ako vam terapeut ipak da savjet, Schiedlinger je predložio “da obratite pozornost na to kako se osjećate i podijelite to sa svojim terapeutom.” Rekla je da će to vašem terapeutu dati priliku da objasni, “a vas dvoje ćete možda moći popraviti odnos nakon što bolje razumijete njihove motive.”

Napominjemo, ako smatrate da je vaš odnos između klijenta i terapeuta “nepopravljiv” ili da se “više ne osjećate sigurno ili ne vjerujete tom odnosu”, znajte da možete prekinuti svoje seanse u bilo kojem trenutku i pronaći novog terapeuta.

“Zaslužujete prostor u kojem se osjećate sigurno za istraživanje svog unutarnjeg života i mudrosti u atmosferi bez osuđivanja”, dodala je Schiedlinger. I onaj u kojem vi potpuno kontrolirate svoje odluke.

