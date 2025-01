Ovulacija: Kada se javlja i kako ju prepoznati?

Podijeli :

Ovulacija se događa na samoj sredini menstrualnog ciklusa i to kada jajnik ispusti jajnu stanicu koja potom putuje jajovodom kako bi bila oplođena. Ova se pojava može prepoznati po bolovima u jajnicima, jačem iscjetku ili drugim simptomima. Kod svake žene će biti drugačija, a razlika se može primijetiti i iz mjeseca u mjesec.

Ovulacija je faza u menstrualnom ciklusu tijekom koje jajnik ispušta jajašce koje potom putuje jajovodom kako bi, u slučaju spolnog odnosa, bilo oplođeno spermijem. Ovulacija se događa na polovici menstrualnog ciklusa. Može se prepoznati po nizu simptoma.

Kada se javlja ovulacija?

S obzirom na to da se ovulacija događa na polovici menstrualnog ciklusa, kod onih prosječnih koji traju 28 dana, ovulacija se odvija 14. dana. Ovulacija počinje kada dio mozga, hipotalamus, pošalje signale koji potiču hipofizu (žlijezdu u mozgu) da proizvede hormone koji su ključni za sazrijevanje jajnih stanica što se događa između šestog i 14. dana u ciklusu. Oko 14. dana ciklusa, nagli porast hormona uzrokuje otpuštanje zrele jajne stanice iz jajnika i to se naziva ovulacijom. Nakon ovulacije, dolazi do povećanja hormona progesterona koji maternicu priprema za trudnoću.

Ovulacija: Što je, kako je najlakše prepoznati i kako se točno računa?

Nakon otpuštanja, jajna stanica može preživjeti između 12 i 24 sata i ako je spermij ne oplodi, tijelo će ju apsorbirati. No, do trudnoće može doći i nekoliko dana prije same ovulacije jer spermiji u tijelu mogu preživjeti i do pet ili šest dana te se ‘susresti’ s jajnom stanicom koja će biti ispuštena tek kasnije i oploditi ju.

Kako prepoznati ovulaciju?

Prepoznati točan dan ovulacije ponekad nije sasvim jednostavno s obzirom na to da, iako se ona odvija na sredini ciklusa, valja zapamtiti da svi ciklusi nisu iste duljine te se normalnim trajanjem ciklusa smatraju oni koji traju između 21 i 35 dana. No, sama ovulacija sa sobom nosi i određene simptome koji mogu biti više ili manje izraženi, a to su:

osjetljive grudi

blaga nadutost

povećan libido

blagi porast tjelesne temperature (za otprilike 0,5 stupnjeva)

prozirni iscjedak

promjene u raspoloženju

blago krvarenje

Neke žene tijekom ovulacije mogu osjetiti i blagu do srednje jaku, tupu ili oštru bol na području abdomena koja može trajati tek nekoliko minuta ili pak nekoliko sati te prolazi sama od sebe.

Ovuliranje i kontracepcija

Ovulacija tijekom korištenja kontracepcijskih pilula i drugih vrsta hormonalne kontracepcije nije moguća s obzirom na to da je njihova zadaća upravo spriječiti ovulaciju. No, kako bi hormonalna kontracepcija bila učinkovita, važno ju je uzimati točno kako je propisano.

Zaključak

Ovulacija je faza u menstrualnom ciklusu tijekom koje jajnik ispušta jajašce koje bi, u slučaju spolnog odnosa, bilo oplođeno spermijem. Događa se na polovici menstrualnog ciklusa, odnosno na 14. dan, ako menstrualni ciklus traje 28 dana.

Ovulacija sa sobom nosi i određene simptome koji mogu biti više ili manje izraženi, a neki od njih su povećani libido, blago povišena tjelesna temperatura, prozirni iscjedak, blago krvarenje, a neke žene mogu osjetiti i ovulacijsku bol. Ovulacija tijekom uzimanja kontracepcijskih pilula ili drugog oblika hormonalne kontracepcije, nije moguća.

