Pet gadnih nuspojava koje se javljaju ako ako jedete tjesteninu svaki dan

Konzumacija tjestenine može vam dati energiju i puna je važnih hranjivih tvari, ali pretjerivanje može izazvati ozbiljne probleme u vašem zdravlju.

Ako zdjelu tjestenine grabite više puta nego što želite priznati, evo pet ružnih nuspojava koje biste s vremenom mogli iskusiti.

1. Pod povećanim ste rizikom od razvitka dijabetesa

Mnogo je čimbenika koji utječu na razvoj dijabetesa, a jedan od njih je dijeta s velikim udjelom ugljikohidrata, piše Eat This, Not That. Budući da je tjestenina izvor ugljikohidrata, često jedenje velikih porcija moglo bi opteretiti vaše tijelo s previše ugljikohidrata i dovesti vas u opasnost.

2. Nećete dobiti ključne hranjive tvari

Ako jedete tjesteninu kao obrok više puta tjedno, možda vam nedostaje raznolikost u prehrani i stoga propuštate ključne hranjive tvari.

Umjesto da stalno jedete istu stvar, promijenite prehranu kako biste bili sigurni da dobivate sve vitamine i minerale koje vaše tijelo treba.

3. Veće su šanse da ćete razviti srčanu bolest

Ako birate bijelu varijantu rafinirane tjestenine, možda imate povećan rizik od razvoja srčanih bolesti ako je jedete prečesto.

4. Možda imate visok krvni tlak

Često konzumiranje rafiniranih ugljikohidrata povezano je s povećanjem krvnog tlaka.

Visoki krvni tlak može dovesti vaše tijelo u opasnost od razvoja stanja poput bolesti srca.

Bolje je da tjesteninu sačuvate za povremeni obrok kako biste održali krvni tlak pod kontrolom.

5. Unosite previše kalorija

Konzumiranje prevelike količine tjestenine može uzrokovati unos velikog broja kalorija, što dovodi do debljanja.

