Dobre vijesti za kavopije: Nova studija pokazala benefite ispijanja jutarnje kave

Podijeli :

Pexels

"Ispijanje kave ujutro možda je snažnije povezano s nižim rizikom od smrtnosti nego ispijanje kave kasnije tijekom dana", napisali su istraživači u časopisu European Heart Journal.

40.000 ljudi

Jutarnje ispijanje kave bi moglo imati više zdravstvenih koristi od konzumacije napitka tijekom dana, prema novom istraživanju, piše u srijedu njemačka agencija dpa.

Istraživači su htjeli vidjeti utječe li doba dana u kojem ljudi ispijaju kavu na njihovo zdravlje.

Proučavali su više od 40.000 odraslih osoba u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu dugoročnih studija koja se bave zdravljem, prehranom i životnim stilom.

Otkrili su dva različita uzorka ispijanja kave: oni koji kavu piju prijepodne i oni koji je piju tijekom cijelog dana.

Više od trećine (36 posto) sudionika su kavu ispijali ujutro, a 14 posto njih tijekom cijelog dana.

Tim istraživača predvođen stručnjacima sa sveučilišta Tulane u SAD-u je sudionike promatrao gotovo deset godina.

Kavopije imaju manji rizik od smrti

Tijekom daljnjeg praćenja, 4295 sudionika je umrlo.

Uzevši u obzir razne čimbenike, istraživači su ustanovili da su osobe koje su kavu pile ujutro imale 16 posto manje šanse da umru od onih koji kavu nisu pili uopće.

Istraživanje pokazalo da ispijanje puno kave može smanjiti rizik od određenih vrsta raka Omiljeni napitak nikad nije bio skuplji: Poskupljuje i ispijanje kave kod kuće

Također, imali su 31 posto manje šanse da umru od srčane bolesti.

Za osobe koje su kavu pile tijekom cijelog dana, nije bilo smanjenja rizika u usporedbi s onima koji nisu pili kavu.

“Ispijanje kave ujutro možda je snažnije povezano s nižim rizikom od smrtnosti nego ispijanje kave kasnije tijekom dana”, napisali su istraživači u časopisu European Heart Journal.

Smanjuje rizik od nekih bolesti

Glavni autor studije Lu Qi sa sveučilišta Tulane je kazao: “Dosadašnje istraživanje upućuje na to da ispijanje kave ne povećava rizik od bolesti srca i krvnih žila, a čini se da i smanjuje rizik od nekih kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2”.

“S obzirom na učinke koje kofein ima na naša tijela, željeli smo vidjeti utječe li doba dana kada pijete kavu na zdravlje srca”.

“Naši nalazi upućuju na to da nije važno samo pijete li kavu i koliko, već i doba dana kada je pijete. U pravilu ne dajemo savjete o tajmingu u našim preporukama za dijetu, no možda bismo to trebali razmotriti u budućnosti”, dodao je.

Naglasio je da ovo istraživanje ne otkriva zašto ispijanje kave smanjuje rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti.

“Moguće objašnjenje jest da bi konzumacija kave poslijepodne mogla poremetiti cirkadijani ritam i razine hormona poput melatonina. To pak dovodi do promjena u kardiovaskularnim rizičnim čimbenicima poput upala i krvnog tlaka”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Krumpir neće proklijati, omekšati ili pozelenjeti mjesecima, ako ga čuvate na neuobičajenom mjestu Milanović i Primorac nisu se štedjeli tijekom jedinog sučeljavanja prije izbora