Queens Of The Stone Age dolazi u Zagreb. Svirat će dva dana zaredom

Queens Of The Stone Age (QOTSA), jedan od najvećih i najutjecajnijih rock bendova današnjice, dolazi na zagrebački stadion Šalata 23. i 24. srpnja u sklopu svjetske turneje, a Zagreb je jedini grad gdje će svirati dva dana zaredom, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

QOTSA turneja prati aktualan album „In Times New Roman…“, a na popisu zemalja su UK, Švicarska, Francuska, Njemačka, Španjolska, Italija, Slovačka, Poljska, Austrija, Rumunjska, Portugal, Grčka, Skandinavija, zemlje Beneluksa, kao i Hrvatska.

Dosadašnja setlista na turneji otkriva da se na repertoaru našao presjek karijere benda, uključujući pjesme poput “Little Sister”, “Burn the Witch”, “My God Is the Sun”, “Smooth Sailing”, “Paper Machete”, “Emotion Sickness”, “Go With the Flow”, “The Lost Art of Keeping a Secret”, “Carnavoyeur”, “The Sky is Fallin”, “Better Living Through Chemistry”, “Sick, Sick, Sick”, “I Sat by the Ocean”, “Straight Jacket Fitting”, “Make It Wit Chu”, “You Think I Ain’t Worth a Dollar, but I Feel Like a Millionaire”, “No One Knows”, “A Song for the Dead”, “If I Had a Tail”, “God Is The Radio” i “Long Slow Goodbye”.

Prvi datum u Zagrebu, 23. srpnja, rasprodali su čak šest mjeseci uoči održavanja, što ga čini najbrže prodanim koncertom na stadionu Šalata. Zbog velikog interesa bend je dodao i 24. srpnja, čime su postali prva grupa koji će odsvirati dvije večeri na Šalati.

Nastali 1996. na ostacima kultnih stonera Kyuss, QOTSA su u sljedećih 27 godina postali jedan od najvažnijih rock bendova na svijetu, bez kojeg su najveće arene i festivali svijeta postali nezamislivi.

Na čelu stoji veliki Josh Homme, dok ostatak benda od 2013. čine Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita i Jon Theodore. Kroz povijest među članovima su bili i Dave Grohl, Mark Lanegan i Nick Oliveri.

Kao predgrupa QOTSA na Šalati će nastupiti misteriozni The Armed, anonimni američki hardcore glazbeni kolektiv iz Detroita.

