Razvode li se Kate Middleton i princ William?

Podijeli :

Christophe Gateau / POOL / AFP

Ako redovno pratite događanja u britanskoj kraljevskoj obitelji, sigurno ste već pročitali da Kate Middleton ima rak. I dok u palači tvrde da je sve u redu i da se princeza uspješno oporavlja, sve oči javnosti uprte su u njenu obitelj.

Usprkos video poruci u kojoj princeza tvrdi da je podvrgnuta preventivnoj kemoterapiji zbog raka, koji je otkriven poslije operacije u siječnju, i da su njena obitelj i princ William uz nju, pojavila se nova spekulacija jer William nije bio pored nje kada je objavila vijest.

Ljudi su ogorčeni što je nije podržao u tako ranjivom trenutku, pa se i dalje šire glasine o trećoj strani, Sarah Rose Hanbury, prenosi Yahoo.co.

Ako pogledate društvenu mrežu X, još uvijek možete čuti spekulacije da iza nestanka Kate Middleton stoji i navodna veza između princa Williama i Hanbury.

Odbili Katein poziv: Meghan Markle zabranila Harryju da s djecom otputuje u London Otkriveno zašto je Kate objavila da je bolesna, Kensingtonska palača ipak je imala prste u svemu

“Mislim da je Kate Middleton podnijela papire za razvod s Williamom jer je preživjela prevaru, ali je to uradila nakon što je Charles saznao da je bolesna, pa je palača pomislila: ‘Ne možemo imati neoženjenog kralja’, a sada rade sve, da je zadrži, ali sada odbija sudjelovati u ovoj igri.“

Još jedan korisnik X je rekao: “Kateina abdominalna operacija je u tijeku dok William nastavlja viđati s Rose Hanbury.“

Dakle, za one koji ne znaju, Rose Hanbury i Kate su prijateljice godinama, a 2019. godine The Sun je objavio članak u kome se kaže da su se posvađali (što je, prema Richardu Keyu, skoro dovelo do sudskog postupka).

Zatim su pisci Jill Koren i Nicol Clive tvrdili da su znali za navodnu aferu između Williama i Hanbury 2019. godine, objavio je IBTimes.

Navodi se da su Williamovi odvjetnici izdali pravno upozorenje, ali nitko nije javno priznao glasine za ovu priču. Kraljevski insider je za The Daily Beast rekao: “Nikada nije bilo neprijateljstva između Kate i Rose. Sve glasine su bile gluposti. Obitelji su dugogodišnji saveznici Krune i tako će i ostati.“

Nije bilo fizičkih ili opipljivih dokaza o aferi osim obrisanih tvitova i glasina. Dok su odnosi između Kate i Hanbury, poslije krunidbe Charlesa III. navodno sređeni, svo troje su prešutjeli cijelu situaciju, ali su glasine ponovo na vrhuncu, prenosi City Magazine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.