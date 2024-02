Sedam namirnica za jačanje libida i raspoloženja

Podijeli :

Unsplash/Womanizer Toys

Valentinovo je iza nas, no tijekom cijele godine je važno znati koje namirnice mogu pomoći u jačanju libida. Prema Pharmacognosy Review, afrodizijak je svaka tvar koja povećava vašu seksualnu želju. Da budemo još precizniji, isti izvor navodi da afrodizijaci mogu igrati bilo koju od tri glavne uloge, ili više uloga odjednom: povećanje libida, povećanje užitka i/ili poboljšanje potencije.

Neke od namirnica koje se smatraju afrodizijacima mogle bi vas iznenaditi. Primjerice, čokolada — koju ljudi već neko vrijeme povezuju s romantikom — nije na popisu. To je zato što jedva da postoje istraživanja o njezinim stvarnim afrodizijačkim učincima, a studija koja je testirala čokoladu i ženski libido otkrila je da nakon što su svi čimbenici podataka usklađeni, nije bilo razlike u libidu između onih koji jedu i ne jedu čokoladu. S druge strane, avokado se nalazi na popisu, za koji vjerujemo da većina vas ne bi ni najmanje povezala s romantikom, piše Eat This, Not That.

1. Kamenice

Nema ničeg seksi u ispijanju kamenica, a opet, nedvojbeno su jedan od najpoznatijih afrodizijaka. Prema liječnici Lisi Young kamenice su laskavu titulu za povećanje libida dobile jer su bogate cinkom, koji može igrati ulogu u regulaciji proizvodnje testosterona.”

“Kamenice su bogate omega-3 masnim kiselinama koje mogu povećati protok krvi i pomoći u erektilnoj funkciji i funkciji testisa”, objašnjava Young.

Još jedna veza između kamenica i spavaće sobe je da je otkriveno da cink koje one sadrže poboljšava razinu dopamina u tijelu. Dopamin je neurotransmiter koji je povezan s vašim osjetilima zadovoljstva, a studije su otkrile da postoji veza između dopamina i seksa u smislu poboljšanja erektilne disfunkcije.

2. Šafran

Ako još niste kuhali sa šafranom — začinom koji se koristi u mnogim indijskim i marokanskim jelima, propuštate ga iz dva ključna razloga. Kao prvo, ne samo da dodaje mnoštvo okusa vašoj hrani, već je otkriveno da šafran ima i afrodizijačka svojstva.

Čudesni začin koji snižava kolesterol, spas je za lošu probavu i moćan je afrodizijak ANKETA / Stručnjaci kažu da je odricanje od seksa u korizmi loše za zdravlje. Čega ste se vi odrekli?

U jednoj studiji iz Phytomedicine, skupina muškaraca koji su imali erektilnu disfunkciju (ED) dobivala je tabletu šafrana od 200 miligrama svako jutro tijekom 10 dana. Nakon isteka 10 dana, otkriveno je da su tablete šafrana imale pozitivan učinak na slučajeve erektilne disfunkcije. Točnije, on je povećao broj erekcija i trajanje svake od njih.

Druga studija, objavljena u Human Psychopharmacology, otkrila je da je 30 miligrama šafrana dnevno povezano s povećanim uzbuđenjem kod žena, kao i višim razinama prirodnog podmazivanja.

3. Avokado

Prema Young, možda ćete htjeti napraviti dodatni guacamole ili dodati nekoliko komadića smrznutog avokada u svoj sljedeći smoothie.

Ovo voće sadrži zdrave nezasićene masti, a uključivanje zdravih masti u prehranu važno je za zdravlje hormona, kaže Young. “Avokado također sadrži B-vitamin folat, koji stvara histamin, spoj koji se oslobađa tijekom orgazma ili kada se netko uzbudi.”

4. Pistacije

Mala istraživačka studija objavljena u International Journal of Impotence Research otkrila je da pistacije mogu sadržavati svojstva poput afrodizijaka. Međutim, veličina uzorka sastojala se od samo 17 muških sudionika, tako da je svakako potrebno više istraživanja o ovoj temi.

Svi muškarci koji su sudjelovali prijavili su da imaju erektilnu disfunkciju najmanje 12 mjeseci. Svaki je jeo 100 grama pistacija svaki dan tijekom tri tjedna, a na kraju istraživanja njihova se erektilna disfunkcija smanjila. I ne samo to, već je LDL kolesterol (“loša” vrsta) smanjen, dok se HDL kolesterol (“dobra” vrsta) povećao.

5. Maca

Zamislite – radi se o biljci iz skupine iz kojeg potječu i kelj ili brokula, ali njezin je najčešći jestivi oblik prah koji se može posipati u jela ili smoothieje. Nekima je ovaj prah poznat kao “viagra superhrane”, a istraživanja pokazuju da bi to moglo biti i točno.

Stručnjaci za seks upozoravaju na grešku u spavaćoj sobi koja bi mogla dovesti do infekcije Utječe li svakodnevno uzimanje ibuprofena na vaše seksualno zdravlje?

U maloj studiji objavljenoj u First International Journal of Andrology, skupina muškaraca s erektilnom disfunkcijom dobila je macu ili placebo tijekom 12 tjedana. Na kraju 12 tjedana, muškarci koji su dobili macu izvijestili su o povećanom seksualnom nagonu i općem seksualnom blagostanju.

Drugo istraživanje bavilo se ženama u postmenopauzi koje su imale nizak libido zbog uzimanja antidepresiva — poznato i kao seksualna disfunkcija izazvana SSRI-om. Na kraju istraživanja utvrđena je pozitivna povezanost između konzumiranja mace i povećanog libida.

6. Crveni ginseng

Biljka običnog korijena koja raste u mnogim azijskim zemljama poznata je kao afrodizijak. Ovaj korijen možete kupiti u cijelim komadima, kao kapsulu, ekstrakt ili u obliku praha. Određeni čajevi također mogu sadržavati crveni ginseng kao glavni sastojak. Istraživanja su otkrila da ova biljka ima niz mogućih zdravstvenih dobrobiti, u rasponu od kardiovaskularne zaštite, pojačanog imuniteta, antioksidativnih svojstava i da, čak i sposobnosti jačanja libida.

Jedna studija objavljena u Journal of Sexual Medicine davala je ženama u menopauzi ili tri kapsule crvenog ginsenga dnevno ili placebo, a rezultati su pokazali da je ginseng povećao seksualno uzbuđenje kod sudionica. U drugim je studijama također pokazano da crveni ginseng poboljšava erektilnu disfunkciju i usporava preuranjenu ejakulaciju.

7. Bobičasto voće

Prema Young, bobičasto voće je još jedna namirnica koju biste trebali dodati na svoj tanjur kao afrodizijak – osobito kupine.

“One su općenito zdrave i također mogu pomoći muškarcima u održavanju erekcije, jer su hrana bogata flavonoidima (kupine su posebno pune njih) povezana s manjim rizikom od erektilne disfunkcije”, kaže Young.

Istraživanje Pharmacognosy Review također je pokazalo da flavonoidi mogu poboljšati kvalitetu sperme kod muškaraca.

Ako tražite dodatni poticaj u spavaćoj sobi, ove namirnice vam mogu pomoći. Međutim, ako imate problema povezanih s libidom koji se ponavljaju, razgovarajte sa svojim liječnikom ili drugim medicinskim stručnjakom kako biste odlučili koji su sljedeći koravci najbolji za vas.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.