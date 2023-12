Ava Karabatić za N1 iskreno progovorila o borbi s alkoholom: “Spasili su mi život u zadnji čas”

Podijeli :

Infulenserica i pjevačica Ava Karabatić u Newnightu je s našim Ilijom Jandrićem prvi put progovorila o svojoj borbi s alkoholizmom. Ava je, naime, ovo ljeto provela dva mjeseca na Rabu liječeći se od alkoholizma.

Ava Karabatić je odlučila progovoriti o borbi s alkoholizmom, a sve o tome ispričala je u Newsnightu. “Odlučna sam u tome pomoći drugima. Ja sam svoj problem riješila i zahvalna sam što sam na vrijeme shvatila koju sam borbu s demonima imala. Nije me bilo dvije godine u medijima, bila sam u začaranom krugu”, rekla je i otkrila kad su počeli problemi:

Karabatić: Kolinda Grabar-Kitarović radi reality show, ali ja sam u tome bolja

“Živjela sam život kao iz bajke u Beogradu, radila na dvije televizije, izdala knjigu, bila u realityjima… Radoholičar sam i nisam imala vremena ni za što. Onda sam preselila prije četiri godine u Zagreb zbog predsjedničkih izbora, ušla sam u vezu s jednim dečkom, imala sam puno slobodnog vremena. Počela sam piti kod kuće, uništila tu vezu. Pila sam iz tuge, dosade i sama, solo drinker što je upućivalo na katastrofu. Ovo ljeto sam odlučila izliječiti se jer mi je bio u pitanju život.”

Kaže da je dvije godine svaki dan popila po šest do sedam “bombica” žestokog alkohola. “U početku su to bile prigode, čaša vina, to mi nije škodilo. Ali kad sam se vratila u Split, zavukla sam se u svoju priču i krenulo je sve naopako jer sam imala previše slobodnog vremena. To bi bila boca žestice na dan. Točno pet mjeseci sam trijezna, nisam okusila kap alkohola, svaki dan mi je Božić.”

Ističe da ni za što ne krivi društvo, već da je za svoje probleme sama kriva. Trenutno je na ambulantnom liječenju, a ljudima poručuje: “Najgora je rečenica – ovo mi je zadnja čaša. To nije istina. Svatko može potražiti pomoć.”

“Bila sam u rasulu, samo sam čekala kupiti alkohol”

Na pitanje kako je to utjecalo na njezin privatni i poslovni život, Ava Karabatić otkriva: “Bila sam u rasulu. Nisam imala krize, nisam bila u depresiji, ali sve mi je bila ravna crta. Dvije godine nisam imala dečka, ništa me nije zanimalo. Samo sam čekala da se otvori dućan, da mogu kupiti alkohol. Split me dokrajčio. 15 godina sam radila 10 sati dnevno, ali uskoro izdajem novu knjigu, nastavak autobiografije.”

Šest znakova koji govore da ste možda granični alkoholičar Postoji 5 različitih tipova alkoholičara – od funkcionalnih do mladih koji se opijaju

Napominje da joj je psihoterapeut spasio život: “Završila sam kod psihoterapeuta, on mi je spasio život. Shvatila sam da tri i pol mjeseca nisam izlazila iz kuće, samo alkohol i prvi izlazak je bio kod doktora koji mi je dao dvije solucije – Sestre milosrdnice ili Rab. Kad sam došla tamo, izvadili su mi krv, hemoglobin mi je bio ispod 44, iduće jutro su mi spasili život. Prebacili su me u Rijeku, bila sam pet dana u bolnici, nalazi su mi bili katastrofalni, sve od alkohola.”

Na Rabu je bila dva mjeseca, a onda se odlučila na ambulantno liječenje. Krize, dok je čekala da dobije priliku kupiti alkohol, tjerale su je da si pokuša gristi ruku, jastuk… “Htjela sam iskočiti iz kože”, kaže. Izdržala je bez alkohola jednom 22 dana, ali onda je pokleknula. “Ruke su mi se tresle, zato bih pokleknula, i noge. Alkohol je demon koji bi me smirio na otprilike dva sata pa bi uslijedilo drugo piće…”

Zbog tableta koje pije, alkohol ne smije stavljati ni u hranu. “Moglo bi doći do epilepsije, moždanog udara, srčanog zastoja. Još pijem terapiju koju sam dobila na Rabu, ali se to smanjuje”, kaže Ava.

Dodaje da joj blagdani nisu tolik izazov jer je alkohol više ne privlači. Ipak, naglašava da oporavak mora ići polako, bez forsiranja. “Izgubila sam dvije godine života i sad se pitam gdje mi je bila pamet”, rekla je.

Na pitanje za čime najviše žali, ističe da s jedne strane ne žali ni za čim jer se sad osjeća sigurnije i zdravije, no ipak, kaže, žao joj je ljudi koji su joj htjeli pomoći poput roditelja i prijatelja. “Nažalost, to je bilo jače od mene. Sad se osjećam odlično”, potvrđuje.

Kakvi su joj planovi za budućnost i što je još otkrila našem Iliji Jandriću, pogledajte u videu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković objavio koliko će umirovljenici dobiti za Božić Pitali smo umirovljenike što misle o Plenkovićevoj božićnici: “On je najbolji. Lijepi dečko, kao glumac fin, zna jezike”