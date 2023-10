FOTO 50 Cent priredio spektakl u Areni

Podijeli :

N1/Dinko Jurčić

50 Cent, kultni američki reper, nastupio je sinoć u zagrebačkoj Areni.

Koncert je u 20:30 otvorio Jeremih, koji je svoju karijeru započeo s 50 Centom. Nakon njega na pozornicu se u 21:15 popeo Busta Rhymes. Ludnica je nastupila kada se nakon toga na scenu popeo 50 Cent.

Pred okupljenima se pojavio iz dima, zatim je zapjevao “I’m on some sh*it”, a publika ga je dočekala ovacijama. Oko sat i po vremena redao je svoje najveće hitove, prvenstveno one s albuma “Get Rich or Die Tryin'”.

Tisuće ljudi uživale su u audovizualnom spektaklu s pirotehničkim efektima, plesačima i velikim video ekranima.

