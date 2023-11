Keanu Reeves otkrio svoja dva najgora filma

Podijeli :

Casey Flanigan / Zuma Press / Profimedia

Kanadski glumac Keanu Reeves nedavno je otkrio medijima koji od svoja dva filma smatra najgorim.

Naime, iako je glumac najpoznatiji po svom radu u žanrovima poput akcijskih trilera, povremeno je glumio i u horor filmovima.

Tako je, prema mišljenju kritike, u filmu “Konstantin” ostvario jednu od svojih najboljih horor izvedbi, premostivši granice žanra nadnaravnog filma i dovodeći ulogu ikoničnog detektiva u novo svjetlo. Redatelj horora Francis Lawrence označio je Reevesa jednom od najvažnijih filmskih zvijezda tog vremena.

No, iako je Reevesova uloga u ovom filmu proglašena pravim filmskim čudom, postoje neki horor filmovi koje on smatra najgorima.

Reeves je jednom objasnio da je bio prevaren za ulogu u horor filmu The Watcher iz 2000. godine, redatelja Joea Chabarnika. Radnja filma govori o bivšem FBI agentu kojeg uhodi serijski ubojica.

Reeves je jednom rekao:

“Scenarij me nikad nije zanimao, ali moj je prijatelj krivotvorio moj potpis na ugovoru. Nisam to mogao dokazati i nisam želio da me se tuži, pa nisam imao izbora nego snimiti film”, priznao je Reeves.

Kasnije je progovorio o hororu iz 2015. “Knock Knock”, nakon što su mediji primijetili da više ne glumi u sličnim filmovima.

“To je bila katastrofa. Mrzim taj film. Užasan je”, rekao je glumac.

Inače, Keanu Reeves najpoznatiji je po franšizama “John Wick” i “Matrix”, no ostvario je uloge i u romantičnim filmovima kao što su “Kuća na jezeru”, “Posljednja jesen”, “Moj privatni Idaho” i ” Kako uloviti neženju”.

