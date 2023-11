Pjesnik i boem Poguesa: 10 pjesama koje su obilježile karijeru Shanea MacGowana

Podijeli :

Ponekad je izazovno odgonetnuti je li irski pjevač i tekstopisac Shane MacGowan bio poznatiji po kontroverzama nego po svojoj glazbenoj kreativnosti. Iako je očigledno da je potonje važnije, njegove kontroverze nose određeni sentimentalni ton. Možda je to zbog činjenice da se velik broj ljudi oduvijek mogao lako identificirati s njim: MacGowan nije bio besprijekoran, ali ne može se poreći da je značajno pridonio tome da se cijela jedna generacija osjeća znatno manje usamljenom.

Kao jedno od pionirskih lica londonske punk scene, proputovao je kroz različite bendove, ostavljajući neizbrisiv trag u glazbenom svijetu s grupama The Pogues, The Nipple Erectors i The Popes.

Umro je slavni glazbenik i pjevač Shane MacGowan

U svojoj dugoj karijeri surađivao je s talentiranim umjetnicima poput Nicka Cavea i Kirsty MacColl, a pjesme koje je Far Out Magazine izdvojio kao najvažnije vam donosimo u tekstu.

That Woman’s Got Me Drinking

Debitantski studijski album MacGowana i grupe The Popes, pod nazivom The Snake, uključivao je suradnju s Johnnyjem Deppom i članovima značajnih irskih bendova kao što su The Dubliners, The Pogues i Thin Lizzy.

Depp, koji se pojavio u spotu za pjesmu That Woman’s Got Me Drinking, jednom je opisao MacGowana kao “posebno biće i jednog od najvažnijih pjesnika 20. stoljeća”. Sama pjesma je živahna i optimistična, a cijelo raspoloženje je uhvaćeno u kratkom i duhovitom videu.

I Put A Spell On You

Nakon razlaza s The Popes 2005. i ponovnog kratkog okupljanja s The Pogues, MacGowan se upustio u solo pothvat, povremeno surađujući s prijateljima iz industrije.

Jedan projekt vrijedan pažnje bila je njegova obrada pjesme I Put a Spell on You, izvorno blues balade iz 1956. godine.



MacGowan i njegova supruga, spisateljica Victoria Mary Clarke, bili su duboko dirnuti humanitarnom krizom na Haitiju nakon razornog potresa 2010.

Kao odgovor, par se obratio svojoj mreži prijatelja u industriji, pokrenuvši snimanje pjesme i donirajući prihod namijenjen Concernu, dobrotvornoj organizaciji koja podupire neke od najsiromašnijih regija svijeta, uključujući Haiti.

Fairytale of New York

Nakon kratkog zastoja u karijeri, The Pogues su doživjeli preporod s ovim božićnim klasikom.

Napisali su je MacGowan i Jem Finer, a pjesma je poprimila stil narodne irske balade i napravljena je za izvođenje u duetu.

Grupa je angažirala Kirsty MacColl za glavni ženski vokal.

Objavljena u prosincu 1987., pjesma se brzo popela na drugo mjesto britanske božićne ljestvice. Popularnost ove pjesme osigurala joj je status jedne od pjesama koje definiraju bend.

A Pair Of Brown Eyes

Nakon što je 1982. osnovao The Pogues, MacGowan je usmjerio bend prema uključivanju tradicionalnijih irskih zvukova.

Unatoč tome što je pridobila pažnju u klubovima, grupa je iskoristila platformu koju je pružila emisija The Tube na britanskom kanalu 4 kako bi predstavili svoju jedinstvenu izvedbu Waxie’s Dargle, tradicionalne irske narodne pjesme, i privukli masovnu pozornost.

Iskoristivši svoju novostečenu popularnost, bend je izdao drugi studijski album, Rum, Sodomy & the Lash, u veljači 1985., na kojem se nalazi A Pair of Brown Eyes, skladba MacGowana temeljena na melodiji Wild Mountain Thyme. Pjesma označava prvi hit benda, sa 72. mjestom koje je dosegnula u UK top 100.

A Rainy Night In Soho

Ističe se kao jedna od MacGowanovih najfinije oblikovanih balada, koju karakteriziraju melodije uokvirene klavirom i dirljive, filmske slike.

Poslužila je i kao melodija na kojoj je hrvatski sastav Pips, Chips & Videoclips oblikovao svoj hit Poštar Lakog Sna.

If I Should Fall From Grace With God

Naslovna pjesma njihovog trećeg albuma, uzbudljiva je ilustracija visokoenergetske fuzije punka i tradicionalne irske glazbe Poguesa.

Pjesma, koja se vrti oko čovjekovog mračnog, ali stvarnog razmišljanja o rješavanju vlastitog leša, dobila je neočekivani obrat kada se pojavila u reklami za Subaru Forester. U ovoj reklami, pjesma služi kao soundtrack za hokejašku mamu koja prevozi svoju djecu do klizališta.

Streams of Whiskey

U ovoj lirskoj pripovijesti, MacGowan pripovijeda o susretu iz snova s legendarnim irskim piscem Brendanom Behanom, koji prenosi životnu filozofiju usredotočenu na prihvaćanju mjesta “gdje teku potoci viskija”.

Haunted

Izvorno zamišljena kao skladba The Poguesa, Haunted je pjesma koja je doživjela transformaciju pod okriljem MacGowana i grupe The Popes, koji su je ponovno snimili 1995. Značajne izmjene uključivale su adaptaciju u duet, gdje se MacGowanu pridružila Sinéad O’Connor.

The Minstrel Boy

The Minstrel Boy je irska domoljubna pjesma. Navodno napisana u čast studentima s Trinity Collegea u Dublinu koji su sudjelovali u irskoj pobuni 1798. i izgubili živote, pjesma je naišla na interpretacije brojnih umjetnika, uključujući MacGowana.

Dirty Old Town

Dirty Old Town je pjesma koju je izvorno napisao engleski folk pjevač Ewan MacColl 1949. Međutim, široku je popularnost i priznanje stekla kada su The Pogues objavili svoju verziju 1985. na svom albumu Rum, Sodomy & the Lash.

