Prosvjed seljaka se nastavlja: “Nismo se bojali tenkova, zašto bismo se bojali izaći na autoput i izazvati kaos?”

Milenko Bilić iz Stožera za obranu hrvatskog sela na Graničnom prijelazu Županja razgovarao je s našim Ivanom Hrstićem dok prosvjednici iščekuju rezultate sastanka Vlade s relevantnim institucijama u Zagrebu.

Poljoprivrednici prosvjeduju već osmi dan tražeći od Ministarstva da udovolji njihovim zahtjevima, dozvoli klanje na objektima i trženje zdravog svinjskog mesa.

Reakcije na prosvjed: “Umjesto s kobasicom i šunkom, goste ćemo dočekivati s jeftinim parizerom” Ministarstvo ipak pozvalo svinjogojce na razgovor, oni kažu: “Nećemo u Zagreb” Mladen Pavić: Prosvjednici rade po uputama svojih poslodavaca

“Očekujemo da će pobijediti zdrav razum i da ćemo i mi zadovoljni otići kući, a Vlada da će ispuniti domaću zadaću. Tu mislim na naše zahtjeve. Očekujem da će shvatiti da ovo što su dosad radili nije dobro ni za Slavonce, ni za seljake, ni za kupce, da se stane na kraj ovom teroru i da svi idemo kući. Nije nikakva pobjeda ni kapitulacija”, rekao je Milenko Bilić i dodao da prostora za kompromis još ima:

“Ima prostora za kompromis, ali točke bitne za nas – trgovina zdravim svinjama, kupovina i prodaja te klanje tih svinja u našim domaćinstvima – od toga ne odustajemo, a o daljnjim kompromisima možemo razgovarati.”

Situacija na terenu je pred rubom eskalacije, istaknuo je: “Kao jedan od vođa stožera pokušavam zadržati ljude, ali pojedincima je došla voda do grla.” Upozorava da bi situacija mogla eskalirati ako ne dođe do dogovora, a pozvao je i ministra branitelja Tomu Medveda da se priključi rješavanju problema:

“Ako nastave vršiti ovaj teror po Slavoniji, rezultati nerazumijevanja će biti katastrofalni i pogubni za cijelu Hrvatsku. Spremni smo na sve, od svoga ne odustajemo. Apeliram na ministra branitelja Tomu Medveda, među nama ima invalida i dragovoljaca, djece hrvatskih branitelja, pa neka i on apelira jer svi znamo na što smo mi branitelji spremni. Nismo se bojali tenkova, zašto bismo se danas bojali izaći na autoput i pruge i izazvati kaos i pomutnju u Hrvatskoj? Ako je cilj premijera i Vlade tako završiti mandat, njihova volja, pokazali smo razumijevanje. Želimo ovo riješiti najbolje moguće. Neka prestanu slati svoje poltrone jer unose nemire kako je netko nekoga platio. Nitko od nas iz Stožera nije dobio niti centa od bilo koga. Sutra ću prodati auto ako danas ne dođe do kompromisa, sve u interesu Stožera. Udaljili smo jednog gospodina koji se s nama ne slaže i huškao je ljude da je to skupo, da su kazne zatvora, na kraju je poveo 15 ljudi sa sobom i razotkrili smo ga. Nije jedini. To je podlo, oni su otkriveni s unošenjem nemira među nas. Tvrdim da nitko od nas nije dobio ni vidio nikakav novac.”

Traktorima preko blata: “Policija može samo trčati, ali na njih nećemo”

Pojašnjavajući koji će biti njihovi daljnji koraci ako opet ne dođe do dogovora s Vladom:

Svinjogojci prijete potpunom blokadom: “Zdrave svinje mogu voziti samo preko nas mrtvih”

“Nadamo se da će pobijediti zdrav razum. Situacija je iz sata u sat sve gora, sve su napetiji, ne vidimo svrhu svega ovog kad je svaki dan u Hrvatskoj sve gore. Kamioni žive svinje odvoze u nepoznatom smjeru, a meni brane da tri kuće dalje kupim živu svinju. Traktorima možemo i preko oranica, blata, policajci mogu samo trčati po tom blatu. Neka nam kažu da imamo rok od 10 dana za poklati svinje, mi idemo kući. HDZ je uništio sve firme, sva gospodarstva, sad su krenuli u uništavanje sela.”

Mi nećemo sigurno krenuti na našu policiju, rekao je na kraju.

Podsjetimo, predsjednik Vlade Andrej Plenković jutros se sastao u Banskim dvorima s članovima Vlade i predstavnicima nadležnih institucija u vezi suzbijanja afričke svinjske kuge.

